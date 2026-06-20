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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत के इस गांव में नहीं चलता भारतीय रुपया, बिना सरकारी इजाजत के नहीं मिलती यहां जाने की अनुमति

भारत के इस गांव में नहीं चलता भारतीय रुपया, बिना सरकारी इजाजत के नहीं मिलती यहां जाने की अनुमति

भारत का एक खास और अनोखा गांव है, जो कि है तो भारत में लेकिन यहां पर इंडियन करेंसी नहीं चलती है. और तो और यहां पर भारतीयों को भी बिना परमिशन के जानें का मौका नहीं मिलता है. चलिए इसके बारे में जानें.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 20 Jun 2026 06:59 PM (IST)
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क्या आप भारत के किसी ऐसे इलाके की कल्पना कर सकते हैं, जहां कदम रखते ही भारत की सीमाएं बेअसर हो जाएं और आपकी जेब में रखा भारतीय रुपया एक कागज का टुकड़ा मात्र बनकर रह जाए. इसके अलावा आपको अपने ही देश की जमीन पर जाने के लिए सरकार से खास परमिशन लेनी पड़े? पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के अंदर बसा दहाग्राम-अंगारपोटा एक ऐसा ही हैरतअंगेज इलाका है. यह भौगोलिक रूप से पूरी तरह से भारत के अंदर है, लेकिन इस पर कानून, झंडा और राज व्यवस्था पड़ोसी देश बांग्लादेश की चलती है. आइए भारत के इस सबसे अनोखे देश के बारे में करीब से जानते हैं.

भारत की गोद में बसा दूसरा देश

दहाग्राम-अंगारपोटा का पूरा भूगोल किसी फिल्मी कहानी की तरह नजर आता है. पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले की सीमाओं के अंदर स्थित यह इलाका करीब 18.5 वर्ग किलोमीटर के दायरे फैला है. चारों तरफ से भारतीय जमीन से घिरे होने के बाद भी तकनीकी और कानूनी रूप से यह बांग्लादेश का एक हिस्सा है. यहां करीब 20 हजार से ज्यादा लोग रहते हैं, जो जन्म से बाग्लादेशी नागरिक हैं. इस गांव के घरों पर बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज लहराता है और यहां के लोग भारतीय संविधान की बजाय पूरी तरह से बांग्लादेशी कानूनों और नियमों का पालन करते हैं.

टका की खनक और मोबाइल नेटवर्क

इस अनोखे क्षेत्र की सबसे बड़ी खासियत यहां की अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी है. भारत के अंदर मौजूद होने के बाद भी इस गांव के बाजारों में भारतीय रुपया नहीं चलता है. यहां राशन से लेकर हर छोटी बड़ी चीज के लिए बांग्लादेश टका का इस्तेमाल किया जाता है. इतना ही नहीं, इस गांव में भारतीय टेलीकॉम कंपनियों का नेटवर्क काम नहीं करता है, बल्कि लोग बात करने के लिए बांग्लादेशी मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं. यहां के सरकारी स्कूल, अस्पताल और बिजली पानी सारी मूलभूत सुविधाएं भी बांग्लादेश सरकार के द्वारा चलाई जाती है.

यह भी पढ़ें: Russian Crude Oil Price In India: रूस में कितने रुपये में मिलता है एक गैलन क्रूड ऑयल, भारत आते-आते कितनी हो जाती है कीमत?

तीन बीघा कॉरिडोर बना जीवनरेखा

साल 1992 से पहले इस गांव के हालात बेहद दर्दनाक और मुश्किलों से भरे थे. बांग्लादेश का मुख्य भूभाग यहां से महज 178 मीटर की दूरी पर था, लेकिन बीच में भारतीय जमीन होने के कारण यहां के लोग अपने ही देश से पूरी तरह से कटे हुए थे. इलाज या फिर पढ़ाई के लिए मुख्य बांग्लादेश जाने के लिए उनको भारतीय अधिकारियों से मिन्नतें करनी पड़ती थीं. इस संकट को दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच एक एतिहासिक समझौता हुआ. इसके तहत भारत ने बांग्लादेश को तीन बीघा कॉरिडोर नामक जमीन का एक टुकड़ा इस्तेमाल के लिए सौंप दिया.  

24 घंटे खुली रहती है सड़क

यह तीन बीघा कॉरिडोर महज 178 मीटर लंबा और 85 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, जो दहाग्राम-अंगारपोटा को सीधे बांग्लादेश के मेन हिस्से से जोड़ता है. शुरुआत में भारत सरकार ने सुरक्षा के लिहाज से इस रास्ते को सिर्फ कुछ घंटों के लिए खोलने की अनुमति दी थी, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कत होती थी. लेकिन फिर साल 2011 में दोनों देशों के रिश्तों में सुधार के बाद एक बड़ा फैसला हुआ और इस कॉरिडोर को साल के 365 दिन और 24 घंटे खुला रखने की मंजूरी दे दी गई, जिससे यहां के लोगों की जिंदगी आसान हो गई.

कड़े पहरे में आम भारतीयों की एंट्री

दहाग्राम-अंगारपोटा भले ही भारत के नक्शे के अंदर नहीं दिखाई देता है, लेकिन यह कोई पर्यटन स्थल नहीं है, जहां आप जब चाहें घूम सकते हैं. सुरक्षा कारणों से इस पूरे इलाके पर बीएसएफ और बांग्लादेशी सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर होती है. बांग्लादेशी नागरिकों के लिए तो यह रास्ता खुला है, लेकिन किसी भी आम भारतीय नागरिक या फिर विदेशी पर्यटक को इस गांव के अंदर जाने की इजाजत नहीं है. अगर कोई भारतीय वहां जाना चाहता है तो उसे जिला प्रशासन और सुरक्षा बलों से खास लिखित परमिशन लेनी होती है.

यह भी पढ़ें: दूसरे देशों में सोना रखता है भारत, क्या किसी देश का गोल्ड यहां भी रखा है?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 20 Jun 2026 06:59 PM (IST)
Tags :
Dahagram Angarpota Tin Bigha Corridor History Indian Village Using Bangladeshi Taka Cooch Behar Unique Border
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