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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदुनिया के किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा है परमाणु हथियारों का जखीरा, नाम जानकर चौंक जाएंगे आप

दुनिया के किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा है परमाणु हथियारों का जखीरा, नाम जानकर चौंक जाएंगे आप

सिपरी की रिपोर्ट्स की मानें तो दुनिया में कुल 12,000 से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं, जिसमें बड़ा जखीरा रूस और अमेरिका के पास है, लेकिन क्या आपको पता है कि किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, चलिए जानें.

Reported By : निधि पाल |  Updated at : 17 Jun 2026 11:02 AM (IST)
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भले ही आज की तारीख में दुनिया में सुरक्षा और शांति की बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन असलियत यह है कि आज भी धरती विनाश और बारूद के ढेर पर बैठी हुई है. अगर आपसे पूछा आए कि दुनिया के किस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं तो शायद आप भी अमेरिका और रूस का नाम लेंगे, लेकिन अगर यह कहा जाए कि किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन हैं तो शायद आप सोच में पड़ जाएं. लेकिन दुनिया के इन सबसे खतरनाक हथियारों का जखीरा कहीं और नहीं, बल्कि यूरोप और एशिया के हिस्सों में है. आइए विस्तार से समझें कि कि महाद्वीप के पास तबाही का कितना सामान है.

कौन है परमाणु शक्ति का केंद्र?

दुनिया में अगर परमाणु हथियारों की संख्या पर नजर घुमाएं तो सारा खेल सिर्फ दो देशों के इर्द-गिर्द घूमता नजर आता है, और ये देश हैं अमेरिका और रूस. आपको भी इस बात को जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का करीब 86% से 90% हिस्सा इन दोनों देशों के पास है. चूंकि रूस का बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप में आता है, इसलिए यूरोप इस मामले में सबसे आगे है. 

यूरोप का पलड़ा भारी

यूरोप को आमतौर पर खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता है, लेकिन सैन्य ताकत के मामले में यह सबसे संवेदनशील इलाका है. ताजा आंकड़ों की मानें तो दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा इसी महाद्वीप की जमीन पर टिका है. इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह रूस है, जो कि दो महाद्वीपों तक फैला हुआ है, लेकिन उसके हथियारों का बड़ा हिस्सा यूरोप में है, इसलिए यह ज्यादा ताकतवर है.

यह भी पढ़ें: भारत के लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं या चीन के नागरिक? आंकड़ों से समझ लें पूरा हिसाब

रूस की ताकत

अगर रूस की बात की जाए तो इस देश के पास करीब 5400 से 5500 परमाणु हथियार हैं. यही संख्या इसे दुनिया में सबसे ताकतवर बनाती है. रूस के अलावा यूरोप के दो और बड़े देश भी परमाणु हथियारों से संपन्न हैं. इनमें फ्रांस के पास करीब 290 से 370 परमाणु हथियार हैं, जबकि ब्रिटेन यानि यूके के पास लगभग 225 परमाणु हथियार मौजूद हैं. 

नाटो देशों की क्या है स्थिति?

अब यूरोप की ताकत सिर्फ यहीं नहीं खत्म हो जाती है, बल्कि अमेरिकी सेना ने भी अपनी खास नाटो के तहत यूरोप के पांच मुख्य देशों में अपने हथियार तैनात कर रखे हैं. इसमें जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली और तुर्किए शामिल हैं. अमेरिका के लगभग 100 रणनीतिक परमाणु हथियार हर वक्त तैनात रहते हैं. 

एशिया का परमाणु जाल कहां तक फैला है? 

एशिया महाद्वीप की बात करें तो यह परमाणु हथियारों की विविधता के मामले में सबसे आगे आता है. दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु संपन्न देश इसी महाद्वीप में हैं. हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन अपनी वैश्विक नीतियों और सुरक्षा रणनीतियों की वजह से उसने अपने परमाणु हथियारों का बड़ा हिस्सा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तैनात किया है.

एशियाई देशों का गणित

एशिया के देशों में चीन सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है, जिसके पास 600 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं. इसके बाद भारत का नंबर है, जिसके पास करीब 180-190 हथियार हैं. वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियार हैं.

क्या कहती है SIPRI की रिपोर्ट?

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI और फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट FAS जैसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं दुनियाभर के देशों के परमाणु हथियारों पर नजर रखती हैं. इसकी रिपोर्ट की मानें तो पूरी दुनिया में कुल मिलाकर 12,000 से भी ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं, जो किसी भी वक्त कई बार पूरी मानव सभ्यता को खत्म करने के लिए काफी हैं.

यह भी पढ़ें: परमाणु बम बनाने के लिए किस देश से लेनी होती है इजाजत, क्या इस लिस्ट में भारत भी शामिल?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 17 Jun 2026 11:02 AM (IST)
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