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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजKhamenei Funeral Ceremony: खामेनेई के जनाजे की नमाज में सजदा क्यों नहीं करेंगे मुसलमान, क्या है इस्लाम में नियम?

Khamenei Funeral Ceremony: खामेनेई के जनाजे की नमाज में सजदा क्यों नहीं करेंगे मुसलमान, क्या है इस्लाम में नियम?

Khamenei Funeral Ceremony: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे का आयोजन 4 और 5 जुलाई को किया जाएगा. चलिए जानें कि इस्लाम में जनाजे की नमाज में सदजा क्यों नहीं करते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 29 Jun 2026 06:54 PM (IST)
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Khamenei Funeral Ceremony: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का आधिकारिक कार्यक्रम जारी हो चुका है, जिसके तहत 4 और 5 जुलाई को तेहरान में विदाई समारोह और नमाज-ए-जनाजा का आयोजन होगा. सरकार ने उनको इस्लामिक रिवॉल्यूशन का शहीद लीडर घोषित किया है. इस भावुक माहौल के बीच बहुत से गैर-मुस्लिमों और आम लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि इस अंतिम यात्रा के दौरान वहां मौजूद लाखों लोग सजदा क्यों नहीं करेंगे, आखिर इसको लेकर इस्लाम में क्या नियम है.

जनाजे की आखिरी दुआ में क्यों नहीं करते सजदा?

इस्लाम में किसी भी शख्स की मौत के बाद जो नमाज पढ़ी जाती है, उसे नमाज-ए-जनाजा कहा जाता है. आम दिनों में पांच वक्त की जाने वाली नमाज की तरह कोई ईश्वर की पारंपरिक इबादत है, बल्कि यह पूरी तरह से मृतक के लिए की जाने वाली खास दुआ होती है. इसका मख्य उद्देश्य दुनिया से रुखसत हो चुके इंसान के गुनाहों की माफी और ईश्वर से उसके लिए रहमत की गुजारिश करना होता है. चूंकि यह सिर्फ एक सिफारिशी दुआ है, इसलिए इसमें आम नमाज की तरह घुटनों पर झुकने (रुकू) या जमीन पर सजदा नहीं किया जाता है.

कब किया जाता है सजदा?

इस्लाम में बुनियादी सिद्धातों के अनुसार सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए ही किया जा सकता है, किसी इंसान के आगे नहीं. जनाजे की नमाज के दौरान मृतक का पार्थिक शरीर नमाज पढ़ने वाले लोगों के ठीक सामने रखा होता है. ऐसे में अगर वहां सजदा किया जाए तो देखने वालों को यह भ्रम हो सकता है कि लोग ईश्वर के बजाय उस मृत व्यक्ति के सामने सजदा कर रहे हैं. इस गलतफहमी से बचने के लिए भी सजदे की मनाही है.

शरीयत की तय परंपरा का पालन

इस्लामी कानून शरीयत के अनुसार, हर धार्मिक काम को करने का तय और अपरिवर्तनीय तरीका है. पैगंबर मुहम्मद (स.अ.व.) ने अंतिम संस्कार की इस खास दुआ का तरीका सिखाया था, उसमें केवल सीधे खड़े रहने का नियम है. इस नमाज को चार तकबीरों (अल्लाह-हू-अकबर कहना) के साथ सिर्फ खड़े होकर पूरा किया जाता है, जिसमें ईश्वर की तारीफ, दरूद शरीफ और मृतक के लिए खास दुआएं शामिल होती है. पूरी दुनिया के मुसलमान आज भी इस नियम का पालन करते हैं.

यह भी पढ़ें: Cow Dung Export: दुनिया के कितने देशों को गोबर बेचता है भारत, जानें हर महीने कितनी होती है कमाई?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 06:54 PM (IST)
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Khamenei Funeral Khamenei Funeral Ceremony Sajdah In Janaza
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