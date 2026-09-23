नोएडा में क्यों नहीं है खुद का रेलवे स्टेशन? क्या है इसकी वजह

रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रेटर नोएडा में दिल्ली एनसीआर का अब तक का सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है. इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगभग 3 साल लग जाएंगे. इस रेलवे स्टेशन की वजह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को लंबी रेल यात्रा करने के लिए दिल्ली के किसी रेलवे स्टेशन, गाजियाबाद या आनंद विहार नहीं जाना होगा. यह आधुनिक रेलवे स्टेशन ग्रेटर नोएडा के बोड़ाकी गांव में बनाया जाएगा. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि नोएडा के पास अब तक रेलवे स्टेशन क्यों नहीं है. आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह.

नोएडा और ग्रेटर नोएडा

नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों ही उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के शहर है. नोएडा दिल्ली के ज्यादा करीब बसा हुआ शहर है और ग्रेटर नोएडा इससे लगभग 25 किमी आगे स्थित है. हालांकि यह दोनों ही शहर दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है. अब तक यहां पर कोई भी रेलवे स्टेशन मौजूद नहीं था. यहां के लोगों को लंबी रेल यात्रा करने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए दिल्ली के किसी स्टेशन, गाजियाबाद या आनंद विहार जाना पड़ता था. हालांकि अब यहां रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है.

बोड़ाकी में बनेगा रेलवे स्टेशन

बोड़ाकी में तैयार होने वाला यह रेलवे स्टेशन मल्टी-कॉम्प्लेक्स टर्मिनल के रूप में विकसित होने जा रहा है. यह ग्रेटर नोएडा से लगबग 3 किमी की दूरी पर बनने वाला है. बताया जा रहा है कि इस रेलवे स्टेशन को नमो भारत रैपिड रेल नेटवर्क से भी जोड़ा जाएगा. जिसकी वजह से इसे ग्रेटर नोएडा रेलवे टर्मिनल के नाम से भी जाना जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रेलवे स्टेशन पर 12 प्लेटफार्म और 63 यार्ड होंगे. यह भी बताया जा रहा है कि इसे नई दिल्ली टर्मिनल जितना बड़ा बनाया जाएगा. इस रेलवे स्टेशन से रोज 100 से ज्यादा वंदे भारत, राजधानी और अन्य ट्रेनों का संचालन होगा. इस रेलवे स्टेशन की वजह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी.

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नोएडा में क्यों नहीं है रेलवे स्टेशन?

नोएडा में रेलवे स्टेशन होने की वजह यह है कि जब इस शहर की प्लानिंग की गई थी, तब इसे एक इंडस्ट्री डेवलपमेंट, आधुनिक सड़के और बाद में मेट्रो नेटवर्क के तौर पर विकसित गया. नोएडा को प्रमुख आईटी हब बनाने पर फोकस किया गया. वहीं नोएडा से कोई भी प्रमुख रेलवे लाइन नहीं गुजरती है. नोएडा को बाद में एक प्लान्ड शहर के रूप में विकसित किया गया, जबकि आस-पास के इलाकों में पूरानी रेलवे लाइन पहले से ही मौजूद थी.

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