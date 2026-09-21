गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसैटेलाइट जमीन पर क्यों नहीं गिरती, हवा में कैसे टंगी रहती है?

सैटेलाइट जमीन पर क्यों नहीं गिरती, हवा में कैसे टंगी रहती है?

गुरुत्वाकर्षण के बावजूद अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स कभी नीचे नहीं गिरते, पृथ्वी के चक्कर लगाने की तेज गति और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के संतुलन के कारण वे सालों-साल बिना गिरे हवा में तैरते रहते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 21 Sep 2026 02:01 PM (IST)
Preferred Sources

आसमान में हजारों सैटेलाइट लगातार चक्कर लगाते रहते हैं और यह देखकर अक्सर मन में सवाल आता है कि आखिर इतना भारी भरकम सैटेलाइट बिना किसी सहारे के आसमान में कैसे टंगा रहता है और जमीन पर क्यों नहीं गिरता? हकीकत यह है कि सैटेलाइट हवा में टंगा नहीं रहता, बल्कि वह लगातार धरती की तरफ गिरता ही रहता है, बस वह गिरने के साथ-साथ इतनी तेजी से आगे भी बढ़ता है कि कभी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाता. यह पूरा खेल गुरूत्वाकर्षण और स्पीड के बीच बेहतरीन संतुलन का है. 

गुरुत्वाकर्षण और स्पीड का संतुलन

सैटेलाइट के न गिरने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है गुरूत्वाकर्षण बल और सैटेलाइट के बीच की रफ्तार का संतुलन. जब किसी सैटेलाइट को रॉकेट के जरिए अंतरीक्ष में छोड़ा जाता है तो वैज्ञानिक उसे एक निश्चित ऊंचाई पर ले जाकर एक खास रफ्तार पर उसे आगे की तरफ धकेल देते हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
बुर्का और नकाब पर कहां-कहां है बैन, सबसे पहले किसने लगाया था प्रतिबंध?
बुर्का और नकाब पर कहां-कहां है बैन, सबसे पहले किसने लगाया था प्रतिबंध?
जनरल नॉलेज
फैक्टरी में कैसे बनती है सिलिकॉन चिप, जान लीजिए पूरा प्रोसेस
फैक्टरी में कैसे बनती है सिलिकॉन चिप, जान लीजिए पूरा प्रोसेस
जनरल नॉलेज
कजाकिस्तान में परमाणु बम के गड्ढे में बनी झील, क्या वहां लोग नहा सकते हैं?
कजाकिस्तान में परमाणु बम के गड्ढे में बनी झील, क्या वहां लोग नहा सकते हैं?
जनरल नॉलेज
इस देश में पैसे की जगह चलते हैं पत्थर, वहां क्यों नहीं पहुंचा मॉनेटरी सिस्टम?
इस देश में पैसे की जगह चलते हैं पत्थर, वहां क्यों नहीं पहुंचा मॉनेटरी सिस्टम?

इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक पहाड़ी की चोटी से गेंद को फेंकना. अगर गेंद को हल्के हाथ से फेंका जाए तो वह थोड़ी दूर जाकर जमीन पर गिर जाएगी. अगर उसे और तेजी से फेंका जाए तो वह और आगे जाकर गिरेगी. लेकिन अगर गेंद को इतनी जबरदस्त रफ्तार से फेंका जाए कि जितनी तेजी से वह नीचे गिरती है, उतनी ही तेजी से धरती की गोलाई भी उसके नीचे से मुड़ती चली जाए, तो वह गेंद कभी जमीन पर गिरेगी ही नहीं, बल्कि धरती के चारों तरफ लगातार चक्कर काटती रहेगी. 

सैटेलाइट के साथ भी बिल्कुल यही होता है. सैटेलाइट लगातार पृथ्वी की तरफ नीचे गिर रही होती है, लेकिन उसकी आगे बढ़ने की रफ्तार इतनी तेज होती है कि वह कभी पृथ्वी की सतह को छू नहीं पाती और गोल घूमती रहती है.

सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कमाल

सैटेलाइट को हवा में टिकाए रखने के लिए एक और नियम बड़ा काम आता है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं. जब कोई चीज गोल-गोल घूमती है तो उस पर बाहर की तरफ भागने का बल लगता है. जैसे कि जब आप एक धागे में पत्थर बांधकर उसे तेजी से गोल-गोल घुमाते हैं तो वह पत्थर बाहर की तरफ खिंचा रहता है. 

ठीक इसी तरह, जब सैटेलाइट पृथ्वी के चक्कर काटती है तो गोल घूमने के कारण उस पर बाहर की तरफ एक बल लगता है. वहीं दूसरी तरफ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे अंदर की तरफ खींचता है. ये दोनों बल आपस में बिल्कुल बराबर हो जाते हैं, जिससे सैटेलाइट न तो अंतरिक्ष में दूर भाग पाती है और न ही जमीन पर गिरती है.

यह भी पढ़ें: इस देश में पैसे की जगह चलते हैं पत्थर, वहां क्यों नहीं पहुंचा मॉनेटरी सिस्टम?

हवा की कमी भी बनाती है मदद

धरती की सतह के पास हवा का घर्षण किसी भी तेज रफ्तार चीज को धीमा कर देता है, लेकिन सैटेलाइट जिस ऊंचाई पर होते हैं, वहां वायुमंडल न के बराबर होता है. इसी वजह से सैटेलाइट को अपनी रफ्तार बनाए रखने के लिए किसी इंजन या ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती और वह बिना रुके लगातार धरती के चक्कर लगाता रहता है. यही वजह है कि एक बार सही ऊंचाई और सही रफ्तार पर पहुंचने के बाद सैटेलाइट कई साल बिना किसी बाहरी मदद के अपनी कक्षा में घूमता रहता है. 

यह भी पढ़ें: सबसे कम उम्र में किस देश की लड़कियां मां बन जाती हैं, देखें फर्टिलिटी रेट

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 21 Sep 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
Satellites GK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
बुर्का और नकाब पर कहां-कहां है बैन, सबसे पहले किसने लगाया था प्रतिबंध?
बुर्का और नकाब पर कहां-कहां है बैन, सबसे पहले किसने लगाया था प्रतिबंध?
जनरल नॉलेज
फैक्टरी में कैसे बनती है सिलिकॉन चिप, जान लीजिए पूरा प्रोसेस
फैक्टरी में कैसे बनती है सिलिकॉन चिप, जान लीजिए पूरा प्रोसेस
जनरल नॉलेज
कजाकिस्तान में परमाणु बम के गड्ढे में बनी झील, क्या वहां लोग नहा सकते हैं?
कजाकिस्तान में परमाणु बम के गड्ढे में बनी झील, क्या वहां लोग नहा सकते हैं?
जनरल नॉलेज
इस देश में पैसे की जगह चलते हैं पत्थर, वहां क्यों नहीं पहुंचा मॉनेटरी सिस्टम?
इस देश में पैसे की जगह चलते हैं पत्थर, वहां क्यों नहीं पहुंचा मॉनेटरी सिस्टम?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry | Comedian
The Great AI War: AI ने बदली युद्ध की चाल...रणभूमि में बड़ा बवाल | Houthis | AI Tools | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
किस कांग्रेसी से ममता बनर्जी को 'नफरत'? TMC नेता ने किया चौंकाने वाला खुलासा
किस कांग्रेसी से ममता बनर्जी को 'नफरत'? TMC नेता ने किया चौंकाने वाला खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में ओवैसी की दाल क्यों नहीं गल पाती? अपनी ही गलती से हो जाते हैं पीछे!
UP में ओवैसी की दाल क्यों नहीं गल पाती? अपनी ही गलती से हो जाते हैं पीछे!
इंडिया
'गड़े मुर्दे...', हामिद अंसारी के बहाने BJP का कांग्रेस पर हमला, मुस्लिम लीग पर क्या कहा
'गड़े मुर्दे...', हामिद अंसारी के बहाने BJP का कांग्रेस पर हमला, मुस्लिम लीग पर क्या कहा
ओटीटी
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी सुरभि संग नजर आएंगे मनोज तिवारी, बेटी रिति बिग बॉस 20 में मचा रहीं धमाल
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी संग दिखेंगे मनोज तिवारी, बेटी पहुंची बिग बॉस 20
स्पोर्ट्स
Suchika Tariyal रोती रहीं, क्यों छीना गया फाइनल का टिकट? वजह हैरान कर देगी
सुचिका तरियाल रोती रहीं, क्यों छीना गया फाइनल का टिकट? वजह हैरान कर देगी
इंडिया
रेजीनगर उपचुनाव: बंगाल पुलिस की कार्रवाई से खौफ में हुमायूं कबीर, EC को लिखा लेटर
रेजीनगर उपचुनाव: बंगाल पुलिस की कार्रवाई से खौफ में हुमायूं कबीर, EC को लिखा लेटर
इंडिया
EXPLAINED: क्या RLD इस सीट से मोहम्मद शमी को बनाएगी उम्मीदवार? कितने मुस्लिम मतदाता, जानिए सबकुछ
EXPLAINED: क्या RLD इस सीट पर मोहम्मद शमी को बनाएगी उम्मीदवार? कितने मुस्लिम मतदाता, जानिए सबकुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आकाश आनंद के बजाय अब ईशान को मिलेगी यह जिम्मेदारी? BSP चीफ मायावती करेंगी तय
आकाश आनंद के बजाय अब ईशान को मिलेगी यह जिम्मेदारी? BSP चीफ मायावती करेंगी तय
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget