कॉकपिट में 2 पालयट क्यों जरूरी, किन हादसों के बाद बदले गए नियम?

हाल ही में फ्लाईदुबई की फ्लाइट में एक भारतीय पायलट स्मित मच्छार और ओमान के को-पायलट के बीच कॉकपिट में हुई हाथापाई की घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है. स्मित की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इस वाकये के बाद विमान यात्रा से जुड़े सुरक्षा नियमों पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है. कमर्शियल उड़ानों के दौरान कॉकपिट के भीतर हर समय कम से कम दो क्रू मेंबर्स की मौजूदगी अनिवार्य रखी जाती है. एविएशन इतिहास के कई भयानक और दिल दहला देने वाले हादसों के बाद इस नियम को दुनिया भर की उड़ानों में बेहद सख्ती से लागू किया गया है.

क्या होता है टू पर्सन कॉकपिट नियम और यह कैसे काम करता है?

नागरिक उड्डयन सुरक्षा का 'टू-पर्सन कॉकपिट रूल' बेहद सीधा और असरदार नियम है. इसके तहत उड़ान के दौरान कॉकपिट के अंदर कभी भी एक व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता. जब मुख्य पायलट या सह-पायलट में से कोई एक व्यक्ति किसी भी जरूरत या वॉशरूम जाने के लिए कॉकपिट से बाहर निकलता है, तो उसकी जगह तुरंत एक केबिन क्रू मेंबर को अंदर जाना पड़ता है. जब तक दूसरा पायलट वापस नहीं आ जाता, तब तक वह एयर होस्टेस या फ्लाइट अटेंडेंट कॉकपिट में रहकर सुरक्षा की निगरानी करता है ताकि अंदर मौजूद अकेला पायलट कोई गलत कदम न उठा सके.

कॉकपिट में दूसरे इंसान की मौजूदगी क्यों मानी गई बेहद जरूरी?

इस नियम को अनिवार्य करने के पीछे तीन सबसे बड़े तकनीकी और मानवीय सुरक्षा कारण हैं. पहला कारण यह है कि अगर हवा में उड़ते जहाज के भीतर अकेले पायलट की अचानक तबीयत बिगड़ जाए या वह बेहोश हो जाए, तो अंदर मौजूद दूसरा व्यक्ति तुरंत इमरजेंसी रेडियो संदेश भेज सकता है और बाहर से आने वाले साथी के लिए दरवाजा खोल सकता है. दूसरा कारण यह है कि 9/11 आतंकी हमले के बाद कॉकपिट के दरवाजों को बुलेटप्रूफ और अंदर से लॉक होने वाला बना दिया गया था. अगर अंदर बैठा अकेला पायलट जानबूझकर दरवाजा लॉक कर ले, तो बाहर से कोई भी चाबी या कोड उसे खोल नहीं सकता.

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जर्मनविंग्स हादसे की दर्दनाक कहानी जिसने दुनिया को हिला दिया

24 मार्च 2015 को हुई जर्मनविंग्स फ्लाइट 9525 की त्रासदी के बाद इस नियम को वैश्विक स्तर पर तुरंत अनिवार्य किया गया था. लुफ्थांसा कंपनी का यह जहाज स्पेन से जर्मनी जा रहा था. जब मुख्य कैप्टन कॉकपिट से बाहर निकले, तो मानसिक तनाव से जूझ रहे 27 साल के को-पायलट अंद्रेआस लुबित्ज ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. उसने जहाज को सीधे फ्रेंच आल्प्स के पहाड़ों से टकरा दिया, जिससे विमान में मौजूद सभी 150 लोगों की मौत हो गई. मुख्य पायलट ने बाहर से कुल्हाड़ी से भी दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मजबूत बुलेटप्रूफ लॉक की वजह से वह अंदर नहीं पहुंच सका.

मोजाम्बिक एयरलाइंस फ्लाइट 470 की दुखद घटना

जर्मनविंग्स से कुछ समय पहले 29 नवंबर 2013 को मोजाम्बिक एयरलाइंस की फ्लाइट 470 के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ था. जब सह-पायलट वॉशरूम जाने के लिए कॉकपिट से बाहर निकला, तब कैप्टन हेर्मिनियो दो सान्तोस फर्नांडीस ने खुद को अंदर से लॉक कर लिया. सह-पायलट के लगातार दरवाजा पीटने और गुहार लगाने के बावजूद कैप्टन ने गेट नहीं खोला और ऑटोपायलट सेटिंग्स बदलकर प्लेन को तेजी से जमीन की ओर मोड़ दिया. नामीबिया के नेशनल पार्क में हुए इस भीषण क्रैश में सवार सभी 33 यात्रियों और क्रू सदस्यों की जान चली गई थी.

सिल्क एयर और इजिप्ट एयर हादसों से मिले कड़वे सबक

1990 के दशक में सिल्क एयर फ्लाइट 185 (1997) और इजिप्ट एयर फ्लाइट 990 (1999) की जांच में भी चौंकाने वाली बातें सामने आई थीं. दोनों ही मामलों में जांच एजेंसियों ने पाया था कि कॉकपिट में एक पायलट का अकेला होना और उसके द्वारा उठाया गया आत्मघाती कदम ही विमान तबाही का मुख्य कारण बना था. इन घटनाओं के बाद ही दुनिया भर में पायलटों के मेंटल हेल्थ टेस्ट को अनिवार्य किया गया और कॉकपिट के भीतर किसी एक व्यक्ति को असीमित अधिकार देने पर पुनर्विचार शुरू हुआ.





विमानन एजेंसियों के कड़े निर्देश और वर्तमान में भारत की स्थिति

जर्मनविंग्स की भयावह दुर्घटना के तुरंत बाद यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी (EASA) और अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने 'रूल ऑफ टू' को दुनिया भर में लागू करने का सुझाव दिया. भारत में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने भी सभी भारतीय एयरलाइंस के लिए यह नियम बेहद सख्त कर रखा है. आज भारतीय उड़ानों में हर समय कॉकपिट के भीतर दो क्रू मेंबर्स का रहना पूरी तरह अनिवार्य है ताकि तकनीक और इंसान की किसी भी चूक या बुरे इरादे से यात्रियों की जान को सुरक्षित रखा जा सके.

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