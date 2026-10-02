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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकॉकपिट में 2 पालयट क्यों जरूरी, किन हादसों के बाद बदले गए नियम?

कॉकपिट में 2 पालयट क्यों जरूरी, किन हादसों के बाद बदले गए नियम?

कॉकपिट में अकेले पायलट द्वारा विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने की पुरानी त्रासदियों से सबक लेते हुए टू-पर्सन कॉकपिट रूल बनाया गया है ताकि हर समय अंदर दो लोग मौजूद रहें और सुरक्षा बनी रहे.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 02 Oct 2026 08:37 AM (IST)
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हाल ही में फ्लाईदुबई की फ्लाइट में एक भारतीय पायलट स्मित मच्छार और ओमान के को-पायलट के बीच कॉकपिट में हुई हाथापाई की घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है. स्मित की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इस वाकये के बाद विमान यात्रा से जुड़े सुरक्षा नियमों पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है. कमर्शियल उड़ानों के दौरान कॉकपिट के भीतर हर समय कम से कम दो क्रू मेंबर्स की मौजूदगी अनिवार्य रखी जाती है. एविएशन इतिहास के कई भयानक और दिल दहला देने वाले हादसों के बाद इस नियम को दुनिया भर की उड़ानों में बेहद सख्ती से लागू किया गया है.

क्या होता है टू पर्सन कॉकपिट नियम और यह कैसे काम करता है?

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नागरिक उड्डयन सुरक्षा का 'टू-पर्सन कॉकपिट रूल' बेहद सीधा और असरदार नियम है. इसके तहत उड़ान के दौरान कॉकपिट के अंदर कभी भी एक व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता. जब मुख्य पायलट या सह-पायलट में से कोई एक व्यक्ति किसी भी जरूरत या वॉशरूम जाने के लिए कॉकपिट से बाहर निकलता है, तो उसकी जगह तुरंत एक केबिन क्रू मेंबर को अंदर जाना पड़ता है. जब तक दूसरा पायलट वापस नहीं आ जाता, तब तक वह एयर होस्टेस या फ्लाइट अटेंडेंट कॉकपिट में रहकर सुरक्षा की निगरानी करता है ताकि अंदर मौजूद अकेला पायलट कोई गलत कदम न उठा सके.

कॉकपिट में दूसरे इंसान की मौजूदगी क्यों मानी गई बेहद जरूरी?

इस नियम को अनिवार्य करने के पीछे तीन सबसे बड़े तकनीकी और मानवीय सुरक्षा कारण हैं. पहला कारण यह है कि अगर हवा में उड़ते जहाज के भीतर अकेले पायलट की अचानक तबीयत बिगड़ जाए या वह बेहोश हो जाए, तो अंदर मौजूद दूसरा व्यक्ति तुरंत इमरजेंसी रेडियो संदेश भेज सकता है और बाहर से आने वाले साथी के लिए दरवाजा खोल सकता है. दूसरा कारण यह है कि 9/11 आतंकी हमले के बाद कॉकपिट के दरवाजों को बुलेटप्रूफ और अंदर से लॉक होने वाला बना दिया गया था. अगर अंदर बैठा अकेला पायलट जानबूझकर दरवाजा लॉक कर ले, तो बाहर से कोई भी चाबी या कोड उसे खोल नहीं सकता.

यह भी पढ़ें: क्यों आपस में गोलीबारी कर एक-दूसरे की जान ले रहे भारतीय जवान?


कॉकपिट में 2 पालयट क्यों जरूरी, किन हादसों के बाद बदले गए नियम?

जर्मनविंग्स हादसे की दर्दनाक कहानी जिसने दुनिया को हिला दिया

24 मार्च 2015 को हुई जर्मनविंग्स फ्लाइट 9525 की त्रासदी के बाद इस नियम को वैश्विक स्तर पर तुरंत अनिवार्य किया गया था. लुफ्थांसा कंपनी का यह जहाज स्पेन से जर्मनी जा रहा था. जब मुख्य कैप्टन कॉकपिट से बाहर निकले, तो मानसिक तनाव से जूझ रहे 27 साल के को-पायलट अंद्रेआस लुबित्ज ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. उसने जहाज को सीधे फ्रेंच आल्प्स के पहाड़ों से टकरा दिया, जिससे विमान में मौजूद सभी 150 लोगों की मौत हो गई. मुख्य पायलट ने बाहर से कुल्हाड़ी से भी दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मजबूत बुलेटप्रूफ लॉक की वजह से वह अंदर नहीं पहुंच सका.

मोजाम्बिक एयरलाइंस फ्लाइट 470 की दुखद घटना

जर्मनविंग्स से कुछ समय पहले 29 नवंबर 2013 को मोजाम्बिक एयरलाइंस की फ्लाइट 470 के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ था. जब सह-पायलट वॉशरूम जाने के लिए कॉकपिट से बाहर निकला, तब कैप्टन हेर्मिनियो दो सान्तोस फर्नांडीस ने खुद को अंदर से लॉक कर लिया. सह-पायलट के लगातार दरवाजा पीटने और गुहार लगाने के बावजूद कैप्टन ने गेट नहीं खोला और ऑटोपायलट सेटिंग्स बदलकर प्लेन को तेजी से जमीन की ओर मोड़ दिया. नामीबिया के नेशनल पार्क में हुए इस भीषण क्रैश में सवार सभी 33 यात्रियों और क्रू सदस्यों की जान चली गई थी.

सिल्क एयर और इजिप्ट एयर हादसों से मिले कड़वे सबक

1990 के दशक में सिल्क एयर फ्लाइट 185 (1997) और इजिप्ट एयर फ्लाइट 990 (1999) की जांच में भी चौंकाने वाली बातें सामने आई थीं. दोनों ही मामलों में जांच एजेंसियों ने पाया था कि कॉकपिट में एक पायलट का अकेला होना और उसके द्वारा उठाया गया आत्मघाती कदम ही विमान तबाही का मुख्य कारण बना था. इन घटनाओं के बाद ही दुनिया भर में पायलटों के मेंटल हेल्थ टेस्ट को अनिवार्य किया गया और कॉकपिट के भीतर किसी एक व्यक्ति को असीमित अधिकार देने पर पुनर्विचार शुरू हुआ.


कॉकपिट में 2 पालयट क्यों जरूरी, किन हादसों के बाद बदले गए नियम?

विमानन एजेंसियों के कड़े निर्देश और वर्तमान में भारत की स्थिति

जर्मनविंग्स की भयावह दुर्घटना के तुरंत बाद यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी (EASA) और अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने 'रूल ऑफ टू' को दुनिया भर में लागू करने का सुझाव दिया. भारत में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने भी सभी भारतीय एयरलाइंस के लिए यह नियम बेहद सख्त कर रखा है. आज भारतीय उड़ानों में हर समय कॉकपिट के भीतर दो क्रू मेंबर्स का रहना पूरी तरह अनिवार्य है ताकि तकनीक और इंसान की किसी भी चूक या बुरे इरादे से यात्रियों की जान को सुरक्षित रखा जा सके.

यह भी पढ़ें: उंगलियों की तरह जीभ का प्रिंट भी होता है यूनिक, जानें क्या है इसका साइंस?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 02 Oct 2026 08:37 AM (IST)
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