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कुछ लोगों पर क्यों असर नहीं करता खौलता हुए तेल? ये है वजह
खौलते तेल में हाथ डालने के पीछे लाइडेनफ्रॉस्ट इफेक्ट काम करता है, लेकिन यह खतरनाक करतब है और इसे घर पर आजमाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है.
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