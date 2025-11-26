हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजछींकते समय क्यों बंद हो जाती हैं आंखें? नहीं जानते होंगे इसकी वजह

छींकते समय क्यों बंद हो जाती हैं आंखें? नहीं जानते होंगे इसकी वजह

Why Eyes Close While Sneezing: छींकते समय आंखें बंद होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि शरीर की सबसे मजबूत सुरक्षा प्रणाली है. आइए जानें कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का क्या कारण है.

By : निधि पाल | Updated at : 26 Nov 2025 10:00 AM (IST)
Preferred Sources

क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी कोई इंसान छींकता है, तो आंखें अपने-आप क्यों बंद हो जाती हैं? यह सिर्फ आपकी आदत नहीं, बल्कि शरीर का एक रहस्यमय रिफ्लेक्स है, जिसके पीछे छुपा है बेहद दिलचस्प वैज्ञानिक सच. लोग कहते हैं कि आंखें खुली रह जाएं तो पुतलियां बाहर निकल सकती हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? इस प्राकृतिक क्रिया के पीछे कौन-सी नसें काम करती हैं और यह प्रक्रिया हमें किस खतरे से बचाती है, आज हम आपको बताएंगे.

क्यों आती है छींक?

छींक आना मानव शरीर की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है. यह तभी होती है जब नाक या श्वसन तंत्र में किसी बाहरी कण, धूल, एलर्जी, या बैक्टीरिया ने घुसपैठ की हो. शरीर इस अवांछित तत्व को बाहर निकालने के लिए अचानक तेज प्रेशर बनाता है और नाक-मुंह से हवा को जोरदार तरीके से बाहर निकालता है। इसे ही sneeze reflex कहा जाता है. लेकिन इस पूरे रिफ्लेक्स के दौरान जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वह है, छींकते समय आंखों का अपने-आप बंद हो जाना. खास बात यह है कि चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग, यह प्रक्रिया सभी में एक जैसी होती है.

क्या आंख खुली रहने पर कोई खतरा होता है?

कई वर्षों से एक मिथक चला आ रहा है कि अगर छींकते समय आंखें खुली रखी जाएं, तो प्रेशर के कारण आंख की पुतलियां बाहर आ सकती हैं. हालांकि वैज्ञानिकों ने इस दावे को खारिज किया है. ऐसा होने का कोई प्रमाण आज तक सामने नहीं आया है. चूंकि छींक के दौरान शरीर के भीतर बहुत तेज हवा का दबाव होता है, इसलिए आंखें बंद करना एक स्वाभाविक सुरक्षा उपाय है, न कि कोई खतरनाक स्थिति.

आंखें बंद होने का असली कारण क्या

इसकी असली वजह इससे भी ज्यादा तार्किक और वैज्ञानिक है. छींकते समय मुंह से लाखों माइक्रोब्स, बैक्टीरिया और हवा में मौजूद नन्हे कण बाहर निकलते हैं. अगर आंखें खुली रहें तो ये कण सीधा आंखों के संवेदनशील हिस्सों में पहुंच सकते हैं. इसीलिए शरीर अपने आप आंखों को बंद कर देता है ताकि वे किसी भी संक्रमण से बची रहें. यह एक protective reflex है, जो हमें बीमारियों के संभावित खतरे से बचाता है.

ट्राइजेमिनल नस का बड़ा रोल

विशेषज्ञ बताते हैं कि छींकते समय आंखें बंद होने के पीछे सबसे मजबूत कारण है ट्राइजेमिनल नस. यह नस चेहरे, आंख, नाक, मुंह और जबड़ों को नियंत्रित करती है. जब नाक में कोई परेशानी महसूस होती है और दिमाग छींकने का आदेश देता है, तो यह आदेश ट्राइजेमिनल नस तक भी पहुंचता है. नतीजा नस अपनी सुरक्षा प्रणाली सक्रिय करती है और आंखों की मांसपेशियों को तुरंत बंद कर देती है. यह रिफ्लेक्स इतना तेज होता है कि इसे रोक पाना लगभग असंभव है.

क्या छींक को रोकना नुकसानदायक है?

एक और महत्वपूर्ण बात छींक को जबरदस्ती रोकना शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इससे नाक, कान और आंखों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है और कुछ मामलों में ब्लड वेसल तक क्षतिग्रस्त हो सकती हैं. इसलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि छींक को हमेशा प्राकृतिक तरीके से आने देना बेहतर है.

यह भी पढ़ें: व्हिस्की के साथ बीयर मिलाने पर क्या होता है, क्या डबल हो जाता है नशा?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 26 Nov 2025 10:00 AM (IST)
Tags :
Sneezing Sneeze Reflex Sneeze Pressure Effect
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Faridabad Module: जमीन के 10 फीट नीचे आतंकी मुजम्मिल ने क्यों बनवाया मदरसा, आखिर क्या था मकसद? खुला बड़ा राज
जमीन के 10 फीट नीचे आतंकी मुजम्मिल ने क्यों बनवाया मदरसा, आखिर क्या था मकसद? खुला बड़ा राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अपर्णा यादव ने छुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पैर, सैफई में एकजुट दिखा परिवार
अपर्णा यादव ने छुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पैर, सैफई में एकजुट दिखा परिवार
इंडिया
Weather Forecast: चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
क्रिकेट
भारतीय बल्लेबाज आदर्श सिंह ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए
इस भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए
Advertisement

वीडियोज

Madhya Pradesh: सरकारी अस्पताल की भयानक लापरवाही, डिलीवरी के बाद अंदर छोड़ा कपड़ा! | Chhindwara
Breaking News: Ayodhya में भगवा ध्वज पर भड़का पाकिस्तान, UN में की शिकायत! | Pakistan
PM Modi In Ayodhya: अयोध्या में राम भक्ति का महाउत्सव! हर गली में गूंजी राम धुन | Ram Mandir
Crime News: जल्लाद डार्लिंग की कोख मिस्ट्री | Sansani
VD Medical College Controversy: माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के दाखिले पर बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Faridabad Module: जमीन के 10 फीट नीचे आतंकी मुजम्मिल ने क्यों बनवाया मदरसा, आखिर क्या था मकसद? खुला बड़ा राज
जमीन के 10 फीट नीचे आतंकी मुजम्मिल ने क्यों बनवाया मदरसा, आखिर क्या था मकसद? खुला बड़ा राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अपर्णा यादव ने छुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पैर, सैफई में एकजुट दिखा परिवार
अपर्णा यादव ने छुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पैर, सैफई में एकजुट दिखा परिवार
इंडिया
Weather Forecast: चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
क्रिकेट
भारतीय बल्लेबाज आदर्श सिंह ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए
इस भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए
टेलीविजन
पलाश मुच्छल से शादी पोस्टपोन होने के बाद स्मृति मंदाना का पुराना वीडियो हुआ वायरल, बताया था कैसा चाहिए पति
पलाश मुच्छल से शादी पोस्टपोन होने के बाद स्मृति मंदाना का पुराना वीडियो हुआ वायरल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
Dadi ka Dance: 70 साल की दादी ने डीजे पर मारा फ्लिप! आइटम डांस से शादी में उड़ाया गर्दा- झूम उठा इंटरनेट
70 साल की दादी ने डीजे पर मारा फ्लिप! आइटम डांस से शादी में उड़ाया गर्दा- झूम उठा इंटरनेट
नौकरी
Jobs: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में 300 पदों पर भर्ती, 1 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में 300 पदों पर भर्ती, 1 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Embed widget