हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPeacock Dance: आखिर बारिश में ही क्यों नाचता है मोर, वजह जानकर नहीं होगा यकीन?

Peacock Dance: आखिर बारिश में ही क्यों नाचता है मोर, वजह जानकर नहीं होगा यकीन?

Peacock Dance: अक्सर ही लोग यह सोचते हैं कि आखिर मोर बारिश में ही क्यों नाचता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 20 Jun 2026 08:25 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • बारिश गर्मी से राहत देती और भोजन उपलब्धता बढ़ाती है।

Peacock Dance: बारिश में नाचते हुए मोर मानसून के मौसम के सबसे खूबसूरत नजारों में से एक हैं. पीढ़ियों से लोग इस खूबसूरत नजारे को बारिश के आने से जोड़ते रहे हैं और इसे पौराणिक कथाओं और लोग कथाओं से भी जोड़कर देखते हैं. हालांकि विज्ञान इसका काफी आसान कारण बताता है. मोर का मशहूर नाच बारिश के प्रति कोई जादूई प्रतिक्रिया नहीं होती बल्कि यह प्रजनन, मौसम की स्थिति और जीवित रहने की प्रवृत्ति से जुड़ा एक स्वाभाविक व्यवहार है. 

बारिश के मौसम में मोर क्यों नाचते हैं?

मानसून का मौसम मोर के जीवन चक्र में एक बड़ी भूमिका निभाता है. उसके नाचने का व्यवहार मुख्य रूप से प्रजनन और बारिश के बाद अनुकूल होने वाली पर्यावरणीय स्थितियों से जुड़ा होता है. 

मानसून प्रजनन का मौसम होता है 

मोर के नाचने की सबसे बड़ी वजह यह है कि बारिश का मौसम उनके मिलन का सबसे मुख्य समय होता है. इस दौरान नर मोर मादा मोरनी को आकर्षित करने के लिए शानदार नाच दिखाते हैं. वे अपने रंग-बिरंगे पूछ के पंखों को एक भव्य पंखे की तरह फैलाकर और उन्हें हिलाकर साथी को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं. उनका प्रदर्शन जितना आकर्षक और ऊर्जावान होता है मादा का ध्यान खींचने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है.

सेहत और ताकत का प्रदर्शन 

मोर का नाच सिर्फ एक साधारण हरकत नहीं होता. जब नर अपने पंख फैलाता है तो असल में वह अपनी फिटनेस, ताकत और जेनेटिक क्वालिटी का प्रदर्शन कर रहा होता है. चमकीले पंख, एक जैसे पंख और ऊर्जावान प्रदर्शन इस बात को दर्शाते हैं कि पक्षी स्वस्थ है. मादा मोरनी अक्सर इन्हीं दिखावटी गुणों के आधार पर साथी चुनती हैं.

यह भी पढ़ेंः किसी भी चुनाव में कैसे होती है क्रॉस वोटिंग, कैसे चलता है इसका पता?

गर्मी से राहत 

मानसून की बारिश मौसम में एक सुखद बदलाव लाती है. हफ्तों तक भीषण गर्मी सहने के बाद मोर ठंडे मौसम का अनुभव करते हैं. मौसम में होने वाले यह सुखद बदलाव उन्हें ज्यादा सक्रिय और ऊर्जावान बनाते हैं. इस वजह से बारिश से पहले और बारिश के दौरान मोर अक्सर नाचने का व्यवहार दिखाते हैं.

भोजन की बेहतर उपलब्धता 

बारिश भोजन की उपलब्धता बढ़ाकर पर्यावरण को बदल देती है. मानसून के दौरान कीड़े-मकोड़े, केंचुए, बीज और छोटे जीव बड़ी संख्या में पाए जाते हैं. खाने की चीज आसानी से मिल जाने की वजह से मोर के पास मेटिंग के लिए दिखावा करने और दूसरी गतिविधि के लिए ज्यादा ऊर्जा होती है.

यह भी पढ़ेंः दुनिया की टॉप 10 भाषाओं में 3 भारतीय, जानें कौन से नंबर पर आती है हिंदी?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 20 Jun 2026 08:25 AM (IST)
Tags :
Monsoon Peacock Dance Mating Season
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Peacock Dance: आखिर बारिश में ही क्यों नाचता है मोर, वजह जानकर नहीं होगा यकीन?
आखिर बारिश में ही क्यों नाचता है मोर, वजह जानकर नहीं होगा यकीन?
जनरल नॉलेज
फिटनेस नहीं इस खौफनाक काम के लिए हुआ था ट्रेडमिल का आविष्कार, जानिए इसका इतिहास
फिटनेस नहीं इस खौफनाक काम के लिए हुआ था ट्रेडमिल का आविष्कार, जानिए इसका इतिहास
जनरल नॉलेज
जब आसमान में ट्रैफिक ही नहीं फिर हवाई जहाज में क्यों होता है हॉर्न?
जब आसमान में ट्रैफिक ही नहीं फिर हवाई जहाज में क्यों होता है हॉर्न?
जनरल नॉलेज
Jharkhand Cross Voting: किसी भी चुनाव में कैसे होती है क्रॉस वोटिंग, कैसे चलता है इसका पता?
किसी भी चुनाव में कैसे होती है क्रॉस वोटिंग, कैसे चलता है इसका पता?
Advertisement

वीडियोज

Tanishq Showroom Robbery: तनिष्क शोरूम चोरी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 और आरोपी गिरफ्तार
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: 'चढ़ावा चोरों' पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? | UP News | Ayodhya
Ram Mandir Donation Row | Mahadangal: आस्था पर 'डाका'-किसी ने क्या रोका! | Mandir Chori | SIT
Sansani | Crime News: बिहार की 'कातिल' पुलिस ! | Bihar News
ABP Report : रामलला के 'गुनहगार', कितने किरदार? | | Ram Mandir Donation Row | SIT | Akhilesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
'वो मेरी हत्या करवाना चाहता है...', तेज प्रताप यादव ने आकाश यादव के खिलाफ पुलिस में की शिकायत
'वो मेरी हत्या करवाना चाहता है...', तेज प्रताप यादव ने आकाश यादव के खिलाफ पुलिस में की शिकायत
विश्व
ट्रंप पर भड़क गईं मेलोनी, बोलीं- झूठ की भी हद होती है, इटली कभी किसी के आगे नहीं झुकता
ट्रंप पर भड़क गईं मेलोनी, बोलीं- झूठ की भी हद होती है, इटली कभी किसी के आगे नहीं झुकता
स्पोर्ट्स
ICC WOMEN'S T20 WORLD CUP 2026: हार सामने देख फूट-फूट कर रो पड़ीं ये खिलाड़ी, जानिए नाम
ICC WOMEN'S T20 WORLD CUP 2026: हार सामने देख फूट-फूट कर रो पड़ीं ये खिलाड़ी, जानिए नाम
इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर कटा बवाल, अभिषेक बनर्जी के आने से पहले BJP-TMC कार्यकर्ताओं में चले लात-घूसे
कोलकाता एयरपोर्ट पर बवाल, अभिषेक बनर्जी के आने से पहले BJP-TMC कार्यकर्ताओं में चले लात-घूसे
इंडिया
कारगिल में मुहर्रम पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश? प्रशासन ने की अफवाहों से बचने की अपील, जानें पूरा मामला
कारगिल में मुहर्रम पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश? प्रशासन ने की अफवाहों से बचने की अपील
ओटीटी
Free Movies On OTT: नहीं है सब्सक्रिप्शन तो ना करें चिंता, MX Player पर फ्री में देखें ये 5 धांसू फिल्में
ओटीटी रिलीज: नहीं है सब्सक्रिप्शन तो ना करें चिंता, MX Player पर फ्री में देखें ये 5 धांसू फिल्में
इंडिया
स्पीकर ओम बिरला से मिले अभिषेक बनर्जी, बागी टीएमसी सांसदों के खिलाफ उठाने जा रहे ये कदम
स्पीकर ओम बिरला से मिले अभिषेक बनर्जी, बागी टीएमसी सांसदों के खिलाफ उठाने जा रहे ये कदम
विश्व
74 कोड़ों की सजा, ईरानी सिंगर परस्तू अहमदी ने स्लीवलेस ड्रेस पहनकर गाया था गाना
74 कोड़ों की सजा, ईरानी सिंगर परस्तू अहमदी ने स्लीवलेस ड्रेस पहनकर गाया था गाना
ABP NEWS
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
ABP NEWS
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
ABP NEWS
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
ABP NEWS
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
ABP NEWS
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Embed widget