आखिर बारिश में ही क्यों नाचता है मोर, वजह जानकर नहीं होगा यकीन?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बारिश गर्मी से राहत देती और भोजन उपलब्धता बढ़ाती है।

Peacock Dance: बारिश में नाचते हुए मोर मानसून के मौसम के सबसे खूबसूरत नजारों में से एक हैं. पीढ़ियों से लोग इस खूबसूरत नजारे को बारिश के आने से जोड़ते रहे हैं और इसे पौराणिक कथाओं और लोग कथाओं से भी जोड़कर देखते हैं. हालांकि विज्ञान इसका काफी आसान कारण बताता है. मोर का मशहूर नाच बारिश के प्रति कोई जादूई प्रतिक्रिया नहीं होती बल्कि यह प्रजनन, मौसम की स्थिति और जीवित रहने की प्रवृत्ति से जुड़ा एक स्वाभाविक व्यवहार है.

बारिश के मौसम में मोर क्यों नाचते हैं?

मानसून का मौसम मोर के जीवन चक्र में एक बड़ी भूमिका निभाता है. उसके नाचने का व्यवहार मुख्य रूप से प्रजनन और बारिश के बाद अनुकूल होने वाली पर्यावरणीय स्थितियों से जुड़ा होता है.

मानसून प्रजनन का मौसम होता है

मोर के नाचने की सबसे बड़ी वजह यह है कि बारिश का मौसम उनके मिलन का सबसे मुख्य समय होता है. इस दौरान नर मोर मादा मोरनी को आकर्षित करने के लिए शानदार नाच दिखाते हैं. वे अपने रंग-बिरंगे पूछ के पंखों को एक भव्य पंखे की तरह फैलाकर और उन्हें हिलाकर साथी को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं. उनका प्रदर्शन जितना आकर्षक और ऊर्जावान होता है मादा का ध्यान खींचने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है.

सेहत और ताकत का प्रदर्शन

मोर का नाच सिर्फ एक साधारण हरकत नहीं होता. जब नर अपने पंख फैलाता है तो असल में वह अपनी फिटनेस, ताकत और जेनेटिक क्वालिटी का प्रदर्शन कर रहा होता है. चमकीले पंख, एक जैसे पंख और ऊर्जावान प्रदर्शन इस बात को दर्शाते हैं कि पक्षी स्वस्थ है. मादा मोरनी अक्सर इन्हीं दिखावटी गुणों के आधार पर साथी चुनती हैं.

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गर्मी से राहत

मानसून की बारिश मौसम में एक सुखद बदलाव लाती है. हफ्तों तक भीषण गर्मी सहने के बाद मोर ठंडे मौसम का अनुभव करते हैं. मौसम में होने वाले यह सुखद बदलाव उन्हें ज्यादा सक्रिय और ऊर्जावान बनाते हैं. इस वजह से बारिश से पहले और बारिश के दौरान मोर अक्सर नाचने का व्यवहार दिखाते हैं.

भोजन की बेहतर उपलब्धता

बारिश भोजन की उपलब्धता बढ़ाकर पर्यावरण को बदल देती है. मानसून के दौरान कीड़े-मकोड़े, केंचुए, बीज और छोटे जीव बड़ी संख्या में पाए जाते हैं. खाने की चीज आसानी से मिल जाने की वजह से मोर के पास मेटिंग के लिए दिखावा करने और दूसरी गतिविधि के लिए ज्यादा ऊर्जा होती है.

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