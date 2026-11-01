ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMagnetic Attraction: चुंबक सिर्फ लोहे को ही क्यों खींचता है, सोने को क्यों नहीं?

Magnetic Attraction: चुंबक सिर्फ लोहे को ही क्यों खींचता है, सोने को क्यों नहीं?

Magnetic Attraction: चुंबक सिर्फ लोहे को ही अपनी तरफ खींचता है सोने को नहीं. आइए जानते हैं कि क्या है इसके पीछे की वजह और क्या है चुंबक का साइंस.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 01 Nov 2026 07:07 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • इस चुंबकीय अंतर का उपयोग सोना परखने में होता है।

Magnetic Attraction: एक चुंबक लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ खींच सकता है लेकिन सोने से बनी कोई भी चीज आमतौर पर उसी चुंबक से नहीं चिपक सकती. इसकी वजह सिर्फ यह नहीं है कि एक धातु दूसरी धातु से ज्यादा मजबूत या फिर भारी है. यह हर पदार्थ के एटॉमिक स्ट्रक्चर और खास तौर पर इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार पर निर्भर करता है.

लोहा बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के प्रति मजबूत प्रतिक्रिया दे सकता है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रोंस और मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं.  इसके उलट सोना ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता. इन अंतरों को समझने से पता चलता है कि क्यों चुंबक कुछ धातुओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं जबकि दूसरी धातुओं पर उनका कोई असर नहीं पड़ता. 

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
यह है देश की सबसे महंगी मिठाई, 1 किलो की कीमत में आ जाएगी बाइक
यह है देश की सबसे महंगी मिठाई, 1 किलो की कीमत में आ जाएगी बाइक
जनरल नॉलेज
What If Oxygen Disappears: 5 सेकेंड के लिए गायब हो जाए ऑक्सीजन तो क्या होगा, क्या खत्म हो जाएगी दुनिया?
5 सेकेंड के लिए गायब हो जाए ऑक्सीजन तो क्या होगा, क्या खत्म हो जाएगी दुनिया?
जनरल नॉलेज
Indian Census Penalty Rules; जनगणना में गलत जानकारी दी तो क्या होगा, क्या उठा ले जाएगी पुलिस?
जनगणना में गलत जानकारी दी तो क्या होगा, क्या उठा ले जाएगी पुलिस?
जनरल नॉलेज
Where Is Patal Lok: जमीन से कितना नीचे माना गया है पाताल लोक, क्या है इसकी सच्चाई?
जमीन से कितना नीचे माना गया है पाताल लोक, क्या है इसकी सच्चाई?

लोहा चुंबक की तरफ क्यों आकर्षित होता है?

इसकी जानकारी लोहे के परमाणु के अंदर से शुरू होती है. लोहे में कुछ इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं और उनका स्पिन चुंबकीय मूवमेंट में योगदान देता है. इससे लोहे के हर परमाणु में थोड़ा चुंबकीय प्रभाव आ जाता है. लोहे के टुकड़े के अंदर परमाणुओं के समूह में मिलकर चुंबकीय डोमेन बनाते हैं. हर डोमेन के अंदर कई चुंबकीय मूवमेंट एक ही दिशा में संरेखित होते हैं. हालांकि लोहे के एक सामान्य टुकड़े में ये डोमेन अलग-अलग दिशाओं में हो सकते हैं. 

जब कोई चुंबक इसके पास लाया जाता है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र लोहे के डोमेन को प्रभावित करता है. इनमें से कई डोमेन बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मुड़ जाते हैं या फिर उसी दिशा में सेटल हो जाते हैं. इस तरह लोहा कुछ समय के लिए मैग्नेटाइज्ड हो जाता है और चुंबक की तरफ आकर्षित होने लगता है. 


Magnetic Attraction: चुंबक सिर्फ लोहे को ही क्यों खींचता है, सोने को क्यों नहीं?

सोना चुंबक से क्यों नहीं चिपकता? 

सोने की इलेक्ट्रॉनिक संरचना अलग होती है. लोहे के साथ तुलना करने पर इसे आमतौर पर एक अचुंबकीय धातु मान लिया जाता है. सोने में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं और उसके उलट स्पिन एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को खत्म कर देते हैं. इस वजह से सोना किसी सामान्य चुंबक के प्रति वैसा मजबूत सामूहिक प्रभाव नहीं दिखाता. 

लोहे के उलट सोने में उस तरह के चुंबकीय डोमेन नहीं बनते जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आसानी से एक दिशा में व्यवस्थित हो सकें. शुद्ध सोने के टुकड़े के पास चुंबक लाने पर भी वह लोहे की तरह व्यवहार नहीं करता और सोना आमतौर पर चुंबक से नहीं चिपकता. 

दूसरी धातु और उनका चुंबकीय व्यवहार 

लोहा अकेली ऐसी धातु नहीं है जो स्वाभाविक रूप से चुंबक की तरफ मजबूती से आकर्षित होती है. निकेल और कोबाल्ट भी ऐसी ही धातु हैं जिनमें यह गुण पाया जाता है. इसके उलट सोना, चांदी, तांबा और एल्यूमीनियम आमतौर पर उस तरह से आकर्षित नहीं होते जैसा लोहा होता है. 


Magnetic Attraction: चुंबक सिर्फ लोहे को ही क्यों खींचता है, सोने को क्यों नहीं?

गोल्ड मैग्नेट टेस्ट 

इस अंतर का एक सबसे आम इस्तेमाल आभूषणों की जांच में भी होता है. जोहरी असली सोने और ऐसी वस्तु जिनमें दूसरी धातु मिली हो सकती हैं के बीच फर्क करने के लिए शुरुआती जांच के तौर पर मैग्नेट टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं. अगर सोने के नाम पर बेचा जा रहा कोई आभूषण चुंबक से चिपक जाता है तो हो सकता है कि इसमें लोहा या फिर निकल जैसी कोई चुंबकीय धातु मिली हो. 

यह भी पढ़ें: केयरटेकर पीएम नेतन्याहू के पास कितनी ताकत, वे अब कौन से फैसले ले सकते हैं?

यह अंतर क्यों मायने रखता है? 

यह आकर्षण किसी पदार्थ की आंतरिक चुंबकीय संरचना से जुड़ा होता है. जरूरी बात यह है कि क्या इसके चुंबकीय प्रभाव इस तरह से जुड़ सकते हैं कि बाहर से कोई चुंबक लाने पर एक मजबूत प्रतिक्रिया पैदा हो. लोहे में वह सभी जरूरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और डोमेन संरचना होती है जिनका जिक्र ऊपर किया गया है. सोने में ऐसा व्यवहार नहीं दिखता इस वजह से किसी सामान्य चुंबक का इस्तेमाल करके शुद्ध सोने की वस्तु को अपनी तरफ नहीं खींचा जा सकता.

यह भी पढ़ें: जनगणना क्यों होती है जरूरी, इसके आंकड़े देखकर क्या करती है सरकार?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
Read More
Published at : 01 Nov 2026 07:07 AM (IST)
Tags :
ABP LIVE GK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
यह है देश की सबसे महंगी मिठाई, 1 किलो की कीमत में आ जाएगी बाइक
यह है देश की सबसे महंगी मिठाई, 1 किलो की कीमत में आ जाएगी बाइक
जनरल नॉलेज
What If Oxygen Disappears: 5 सेकेंड के लिए गायब हो जाए ऑक्सीजन तो क्या होगा, क्या खत्म हो जाएगी दुनिया?
5 सेकेंड के लिए गायब हो जाए ऑक्सीजन तो क्या होगा, क्या खत्म हो जाएगी दुनिया?
जनरल नॉलेज
Indian Census Penalty Rules; जनगणना में गलत जानकारी दी तो क्या होगा, क्या उठा ले जाएगी पुलिस?
जनगणना में गलत जानकारी दी तो क्या होगा, क्या उठा ले जाएगी पुलिस?
जनरल नॉलेज
Where Is Patal Lok: जमीन से कितना नीचे माना गया है पाताल लोक, क्या है इसकी सच्चाई?
जमीन से कितना नीचे माना गया है पाताल लोक, क्या है इसकी सच्चाई?
Advertisement

वीडियोज

ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Jan Mahabhiyog Programme: जन महाभियोग में क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी | Rahul Gandhi | BJP | Gyanesh
Jan Mahabhiyog Programme: जन-महाभियोग-रैली..खतरे में ज्ञानेश की कुर्सी? | Rahul Gandhi | Congress
Sandeep Chaudhary: 'ज्ञानेश हटाओ'...लोकतंत्र बचाओ या राजनीति चमकाओ? | Jan Mahabhiyog | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिया ब्लॉक की रामलीला मैदान में आज महारैली, गरजेगा विपक्ष, सत्ता पक्ष का रहेगा खास फोकस
इंडिया ब्लॉक की रामलीला मैदान में आज महारैली, गरजेगा विपक्ष, सत्ता पक्ष का रहेगा खास फोकस
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज इन रास्तों पर जाने से बचें, रामलीला मैदान में रैली को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन
दिल्ली में आज इन रास्तों पर जाने से बचें, रामलीला मैदान में रैली को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन
क्रिकेट
WTC Points Table में बड़ा उलटफेर, पहले से तीसरे नंबर पर पहुंची ऑस्ट्रेलिया, टॉप-2 में साउथ अफ्रीका
WTC Points Table में बड़ा उलटफेर, पहले से तीसरे नंबर पर पहुंची ऑस्ट्रेलिया, टॉप-2 में साउथ अफ्रीका
बॉलीवुड
पंचतत्व में विलीन हुए फिल्ममेकर संजय गुप्ता, बॉलीवुड सितारों ने दी श्रद्धांजलि
पंचतत्व में विलीन हुए फिल्ममेकर संजय गुप्ता, बॉलीवुड सितारों ने दी श्रद्धांजलि
बॉलीवुड
'जेलर 2' का 17वें दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 'पेद्दी' समेत इन 6 फिल्मों को पछाड़ा
'जेलर 2' का 17वें दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 'पेद्दी' समेत इन 6 फिल्मों को पछाड़ा
विश्व
ईरान में युद्ध की तैयारी तेज? मुज्तबा खामेनेई ने सेना से कहा- हमले का मुंहतोड़ दो जवाब
ईरान में युद्ध की तैयारी तेज? मुज्तबा खामेनेई ने सेना से कहा- हमले का मुंहतोड़ दो जवाब
क्रिकेट
Watch: क्रिकेट मैच में अंपायर के साथ दर्दनाक हादसा, गेंद लगते ही बेसुध होकर गिरे
Watch: क्रिकेट मैच में अंपायर के साथ दर्दनाक हादसा, गेंद लगते ही बेसुध होकर गिरे
शिक्षा
 Nidhi Razdan Education: कितनी पढ़ी-लिखी है उमर अब्दुल्ला की नई दुल्हन? देख लें एक-एक डिग्री 
कितनी पढ़ी-लिखी है उमर अब्दुल्ला की नई दुल्हन? देख लें एक-एक डिग्री 
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget