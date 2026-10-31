यह है देश की सबसे महंगी मिठाई, 1 किलो की कीमत में आ जाएगी बाइक

त्योहारों के सीजन में बाजार में तरह-तरह की मिठाइयां देखने को मिलती हैं. खासतौर पर दिवाली जैसे त्योहार पर कोई काजू कतली खरीदता है तो किसी को बेसन के लड्डू और रसमलाई पसंद आती है. लेकिन क्या आपने कभी ऐसी मिठाई के बारे में सुना है, जिसकी एक किलो कीमत में एक नई बाइक खरीदी जा सकती है? दरअसल यह मिठाई राजस्थान के जयपुर में तैयार की जाती है. कई रिपोर्ट्स में इसकी कीमत 1 लाख 11 हजार रुपये प्रति किलो बताई गई है. खास बात यह है कि इसे बनाने में 24 कैरेट खाने योग्य सोने, केसर और चिलगोजा जैसे महंगे सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है.

स्वर्ण प्रसादम जयपुर की त्योहार स्वीट्स की एक खास लग्जरी मिठाई है. इस मिठाई को पारंपरिक भारतीय मिठाइयों से अलग पहचान देने के लिए इसमें महंगे ड्राई फ्रूट्स और खाने योग्य सोने का इस्तेमाल किया गया है. इसकी कीमत 1,11,000 रुपये प्रति किलोग्राम रखी गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका एक पीस लगभग 3,000 रुपये का पड़ता है. यानी अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक-दो पीस भी खरीदता है तो उसे इसके लिए अच्छी-खासी रकम खर्च करनी पड़ सकती है.

मिठाई में इस्तेमाल होता है 24 कैरेट सोना

स्वर्ण प्रसादम की सबसे बड़ी खासियत इसमें इस्तेमाल होने वाला 24 कैरेट सोना है. आमतौर पर भारतीय मिठाइयों पर चांदी का वर्क लगाया जाता है, लेकिन इस मिठाई को खास बनाने के लिए खाने योग्य सोने का इस्तेमाल किया गया है. मिठाई में स्वर्ण भस्म और गोल्ड वर्क का उपयोग किया जाता है. इसके अलावा इसमें चिलगोजा और प्रीमियम केसर भी डाला जाता है. चिलगोजा यानी पाइन नट्स एक महंगा ड्राई फ्रूट है, जिसका इस्तेमाल खासतौर पर प्रीमियम मिठाइयों और व्यंजनों में किया जाता है. इन सभी महंगी सामग्रियों के साथ इसकी सुनहरी ग्लेजिंग इसे देखने में भी काफी आकर्षक बनाती है. यही वजह है कि यह मिठाई सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, बल्कि खास मौकों पर गिफ्ट देने के लिए भी तैयार की गय है.

ज्वेलरी बॉक्स में होती है पैकिंग

इस मिठाई की खासियत सिर्फ इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली सामग्री तक सीमित नहीं है. इसकी पैकेजिंग भी इसे दूसरी मिठाइयों से अलग बनाती है. स्वर्ण प्रसादम को ज्वेलरी बॉक्स जैसी खास पैकेजिंग में दिया जाता है. इसका उद्देश्य ग्राहकों को मिठाई के साथ लग्जरी गिफ्टिंग का अनुभव देना है. इसकी कीमत और पैकेजिंग को देखते हुए इसे सामान्य मिठाई के बजाय प्रीमियम गिफ्टिंग प्रोडक्ट के रूप में पेश किया गया है.

यह भी पढ़ें: Online Liquor Purchase: दुनिया के किन देशों में ऑनलाइन खरीद सकते हैं शराब, क्या हैं नियम?

चांदी वाली भी है खास

जयपुर के इस आउटलेट पर सिर्फ स्वर्ण प्रसादम ही नहीं, बल्कि सोने और चांदी से तैयार दूसरी प्रीमियम मिठाइयां भी मिलती हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार यहां स्वर्ण भस्म भारत नाम की मिठाई की कीमत लगभग 85,000 रुपये प्रति किलो और चांदी भस्म से तैयार मिठाई की कीमत करीब 58,000 रुपये प्रति किलो है. इन मिठाइयों में बादाम, पिस्ता, काजू, अंजीर और अन्य प्रीमियम सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है.

कीमत में आ जाएगी एक नई बाइक

अगर इसकी कीमत की तुलना आम आदमी की खरीदारी से करें तो 1.11 लाख रुपये में कई एंट्री-लेवल मोटरसाइकिल खरीदी जा सकती हैं. यही वजह है कि स्वर्ण प्रसादम की चर्चा सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं है. इसने भारतीय मिठाई बाजार में लग्जरी और प्रीमियम गिफ्टिंग के नया ट्रेंड बनाया है.

यह भी पढ़ें: What is Halloween: हैलोवीन क्या है, कैसे हुई इसकी शुरुआत?