ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजयह है देश की सबसे महंगी मिठाई, 1 किलो की कीमत में आ जाएगी बाइक

यह है देश की सबसे महंगी मिठाई, 1 किलो की कीमत में आ जाएगी बाइक

क्या आप जानते हैं देश की सबसे मंहगी मिठाई कौन सी है? दरअसल इस मिठाई की कीमत 1.11 लाख रुपये प्रति किलो है. यह 24 कैरेट सोने, चिलगोजा और केसर से तैयार किए जाने वाली एक खास मिठाई है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 31 Oct 2026 09:29 PM (IST)
Preferred Sources

त्योहारों के सीजन में बाजार में तरह-तरह की मिठाइयां देखने को मिलती हैं. खासतौर पर दिवाली जैसे त्योहार पर कोई काजू कतली खरीदता है तो किसी को बेसन के लड्डू और रसमलाई पसंद आती है. लेकिन क्या आपने कभी ऐसी मिठाई के बारे में सुना है, जिसकी एक किलो कीमत में एक नई बाइक खरीदी जा सकती है?  दरअसल यह मिठाई राजस्थान के जयपुर में तैयार की जाती है. कई रिपोर्ट्स में इसकी कीमत 1 लाख 11 हजार रुपये प्रति किलो बताई गई है. खास बात यह है कि इसे बनाने में 24 कैरेट खाने योग्य सोने, केसर और चिलगोजा जैसे महंगे सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है.

स्वर्ण प्रसादम जयपुर की त्योहार स्वीट्स की एक खास लग्जरी मिठाई है. इस मिठाई को पारंपरिक भारतीय मिठाइयों से अलग पहचान देने के लिए इसमें महंगे ड्राई फ्रूट्स और खाने योग्य सोने का इस्तेमाल किया गया है. इसकी कीमत 1,11,000 रुपये प्रति किलोग्राम रखी गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका एक पीस लगभग 3,000 रुपये का पड़ता है. यानी अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक-दो पीस भी खरीदता है तो उसे इसके लिए अच्छी-खासी रकम खर्च करनी पड़ सकती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
What If Oxygen Disappears: 5 सेकेंड के लिए गायब हो जाए ऑक्सीजन तो क्या होगा, क्या खत्म हो जाएगी दुनिया?
5 सेकेंड के लिए गायब हो जाए ऑक्सीजन तो क्या होगा, क्या खत्म हो जाएगी दुनिया?
जनरल नॉलेज
Indian Census Penalty Rules; जनगणना में गलत जानकारी दी तो क्या होगा, क्या उठा ले जाएगी पुलिस?
जनगणना में गलत जानकारी दी तो क्या होगा, क्या उठा ले जाएगी पुलिस?
जनरल नॉलेज
Where Is Patal Lok: जमीन से कितना नीचे माना गया है पाताल लोक, क्या है इसकी सच्चाई?
जमीन से कितना नीचे माना गया है पाताल लोक, क्या है इसकी सच्चाई?
जनरल नॉलेज
Israel elections 2026: केयरटेकर पीएम नेतन्याहू के पास कितनी ताकत, वे अब कौन से फैसले ले सकते हैं?
केयरटेकर पीएम नेतन्याहू के पास कितनी ताकत, वे अब कौन से फैसले ले सकते हैं?

मिठाई में इस्तेमाल होता है 24 कैरेट सोना

स्वर्ण प्रसादम की सबसे बड़ी खासियत इसमें इस्तेमाल होने वाला 24 कैरेट सोना है. आमतौर पर भारतीय मिठाइयों पर चांदी का वर्क लगाया जाता है, लेकिन इस मिठाई को खास बनाने के लिए खाने योग्य सोने का इस्तेमाल किया गया है. मिठाई में स्वर्ण भस्म और गोल्ड वर्क का उपयोग किया जाता है. इसके अलावा इसमें चिलगोजा और प्रीमियम केसर भी डाला जाता है. चिलगोजा यानी पाइन नट्स एक महंगा ड्राई फ्रूट है, जिसका इस्तेमाल खासतौर पर प्रीमियम मिठाइयों और व्यंजनों में किया जाता है. इन सभी महंगी सामग्रियों के साथ इसकी सुनहरी ग्लेजिंग इसे देखने में भी काफी आकर्षक बनाती है. यही वजह है कि यह मिठाई सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, बल्कि खास मौकों पर गिफ्ट देने के लिए भी तैयार की गय है.

ज्वेलरी बॉक्स में होती है पैकिंग

इस मिठाई की खासियत सिर्फ इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली सामग्री तक सीमित नहीं है. इसकी पैकेजिंग भी इसे दूसरी मिठाइयों से अलग बनाती है. स्वर्ण प्रसादम को ज्वेलरी बॉक्स जैसी खास पैकेजिंग में दिया जाता है. इसका उद्देश्य ग्राहकों को मिठाई के साथ लग्जरी गिफ्टिंग का अनुभव देना है. इसकी कीमत और पैकेजिंग को देखते हुए इसे सामान्य मिठाई के बजाय प्रीमियम गिफ्टिंग प्रोडक्ट के रूप में पेश किया गया है.

यह भी पढ़ें: Online Liquor Purchase: दुनिया के किन देशों में ऑनलाइन खरीद सकते हैं शराब, क्या हैं नियम?

 चांदी वाली भी है खास

जयपुर के इस आउटलेट पर सिर्फ स्वर्ण प्रसादम ही नहीं, बल्कि सोने और चांदी से तैयार दूसरी प्रीमियम मिठाइयां भी मिलती हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार यहां स्वर्ण भस्म भारत नाम की मिठाई की कीमत लगभग 85,000 रुपये प्रति किलो और चांदी भस्म से तैयार मिठाई की कीमत करीब 58,000 रुपये प्रति किलो है. इन मिठाइयों में बादाम, पिस्ता, काजू, अंजीर और अन्य प्रीमियम सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है. 

कीमत में आ जाएगी एक नई बाइक

अगर इसकी कीमत की तुलना आम आदमी की खरीदारी से करें तो 1.11 लाख रुपये में कई एंट्री-लेवल मोटरसाइकिल खरीदी जा सकती हैं. यही वजह है कि स्वर्ण प्रसादम की चर्चा सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं है. इसने भारतीय मिठाई बाजार में लग्जरी और प्रीमियम गिफ्टिंग के नया ट्रेंड बनाया है.

यह भी पढ़ें: What is Halloween: हैलोवीन क्या है, कैसे हुई इसकी शुरुआत?

About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
Read More
Published at : 31 Oct 2026 09:29 PM (IST)
Tags :
ABP LIVE GK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
What If Oxygen Disappears: 5 सेकेंड के लिए गायब हो जाए ऑक्सीजन तो क्या होगा, क्या खत्म हो जाएगी दुनिया?
5 सेकेंड के लिए गायब हो जाए ऑक्सीजन तो क्या होगा, क्या खत्म हो जाएगी दुनिया?
जनरल नॉलेज
Indian Census Penalty Rules; जनगणना में गलत जानकारी दी तो क्या होगा, क्या उठा ले जाएगी पुलिस?
जनगणना में गलत जानकारी दी तो क्या होगा, क्या उठा ले जाएगी पुलिस?
जनरल नॉलेज
Where Is Patal Lok: जमीन से कितना नीचे माना गया है पाताल लोक, क्या है इसकी सच्चाई?
जमीन से कितना नीचे माना गया है पाताल लोक, क्या है इसकी सच्चाई?
जनरल नॉलेज
Israel elections 2026: केयरटेकर पीएम नेतन्याहू के पास कितनी ताकत, वे अब कौन से फैसले ले सकते हैं?
केयरटेकर पीएम नेतन्याहू के पास कितनी ताकत, वे अब कौन से फैसले ले सकते हैं?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लव मैरिज की दगाबाज भाभी !
विपक्ष का 'जज्बा' जरा सी बारिश में धुल गया!
शाह के मंत्र से 27 में सत्ताधीश बनेंगे योगी?
यूपी की सत्ता के लिए हिंदू-मुसलमान करना जरूरी है?
Uttarakhand हेलिकॉप्टर क्रैश में सभी की मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान को शादी पर शशि थरूर ने यूं दी बधाई, कहा- 'शानदार खबर'
उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान को शादी पर शशि थरूर ने यूं दी बधाई, कहा- 'शानदार खबर'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Azam Khan Arrest Live Updates: ED की हिरासत में आजम खान, अखिलेश यादव ने बीजेपी को चेताया, कहा- तब भागते नहीं बनेगा
ED की हिरासत में आजम, अखिलेश ने BJP को चेताया, कहा- तब भागते नहीं बनेगा
इंडिया
इंडिया गठबंधन की रैली से पहले ममता बनर्जी से मिले अभिजीत दीपके, क्या हुई बात?
इंडिया गठबंधन की रैली से पहले ममता बनर्जी से मिले अभिजीत दीपके, क्या हुई बात?
क्रिकेट
WTC Points Table में बड़ा उलटफेर, पहले से तीसरे नंबर पर पहुंची ऑस्ट्रेलिया, टॉप-2 में साउथ अफ्रीका
WTC Points Table में बड़ा उलटफेर, पहले से तीसरे नंबर पर पहुंची ऑस्ट्रेलिया, टॉप-2 में साउथ अफ्रीका
बॉलीवुड
'रामायणम्' ने रिलीज से पहले ही तोड़े रिकॉर्ड, बनी रणबीर कपूर की 6वीं बिगेस्ट ओपनर
'रामायणम्' ने रिलीज से पहले ही तोड़े रिकॉर्ड, बनी रणबीर कपूर की 6वीं बिगेस्ट ओपनर
इंडिया
'गरीबी, नक्सल और विकास...', PM मोदी बोले- सरदार पटेल के बिना देश की कल्पना नामुमकिन
'गरीबी, नक्सल और विकास...', PM मोदी बोले- सरदार पटेल के बिना देश की कल्पना नामुमकिन
इंडिया
'जन-महाभियोग' प्रस्ताव रख खरगे ने लगाए 6 आरोप, BJP बोली- पहली वोट चोरी नेहरू जी ने की
'जन-महाभियोग' प्रस्ताव रख खरगे ने लगाए 6 आरोप, BJP बोली- पहली वोट चोरी नेहरू जी ने की
क्रिकेट
Watch: क्रिकेट मैच में अंपायर के साथ दर्दनाक हादसा, गेंद लगते ही बेसुध होकर गिरे
Watch: क्रिकेट मैच में अंपायर के साथ दर्दनाक हादसा, गेंद लगते ही बेसुध होकर गिरे
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget