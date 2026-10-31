ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIsrael elections 2026: केयरटेकर पीएम नेतन्याहू के पास कितनी ताकत, वे अब कौन से फैसले ले सकते हैं?

Israel elections 2026: केयरटेकर पीएम नेतन्याहू के पास कितनी ताकत, वे अब कौन से फैसले ले सकते हैं?

Israel elections 2026: इजरायल के चुनाव के बाद बेंजामिन नेतन्याहू केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि इस पद पर उनकी शक्तियां कितनी सीमित हैं.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 31 Oct 2026 07:09 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • संसदीय चुनावों के बाद, इजरायल में नेतन्याहू कार्यवाहक पीएम.
  • पूर्ण शक्तियां रखते हुए भी, सरकार से संयम बरतने की अपेक्षा.
  • सुरक्षा-आपातकालीन मामलों में पूर्ण निर्णय लेने का अधिकार है.
  • नीतिगत बदलाव, नियुक्तियों पर कार्यवाहक सरकार पर प्रतिबंध.

Israel elections 2026: 27 अक्टूबर को हुए इजरायल के संसदीय चुनावों के बाद किसी भी राजनीतिक गुट को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाई. इस वजह से नई सरकार बनने तक बेंजामिन नेतन्याहू केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे. हालांकि एक केयरटेकर सरकार के पास पूर्ण अधिकार वाली सरकार के समान ही कानून शक्तियां होती हैं लेकिन उससे संयम बरतने की अपेक्षा की जाती है.

यह संयम कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर लागू होता है. खासकर उन फैसलों के मामले में जिन्हें नई सरकार के कार्यभार संभालने तक टाला जा सकता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
2027 Census: जनगणना क्यों होती है जरूरी, इसके आंकड़े देखकर क्या करती है सरकार?
जनगणना क्यों होती है जरूरी, इसके आंकड़े देखकर क्या करती है सरकार?
जनरल नॉलेज
Top Fish Eating Countries: ये हैं मछली खाने वाले टॉप-5 देश, इसमें नंबर-1 पर क्यों है भारत?
ये हैं मछली खाने वाले टॉप-5 देश, इसमें नंबर-1 पर क्यों है भारत?
जनरल नॉलेज
Israel Elections: इजरायल की तरह इन देशों में भी नहीं बनती पूर्ण बहुमत की सरकार, जान लें नाम
इजरायल की तरह इन देशों में भी नहीं बनती पूर्ण बहुमत की सरकार, जान लें नाम
जनरल नॉलेज
National Unity Day: कैसे हुआ था J&K का भारत में विलय, 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था?
कैसे हुआ था J&K का भारत में विलय, 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था?

सुरक्षा और आपातकालीन फैसले

इसराइल के सुप्रीम कोर्ट और कानूनी विशेषज्ञों के स्थापित रुख के मुताबिक सुरक्षा और आपातकालीन मामलों में वे प्रतिबंध लागू नहीं होते जो सामान्य प्रशासनिक कार्यों पर होते हैं. नेतन्याहू के पास कानूनी रूप से यह अधिकार है कि वह देश को युद्ध में झोंक दें या फिर सैन्य अभियानों को मंजूरी दें. इस अधिकार में ईरान, गाजा या लेबनान से जुड़े बड़े फैसले भी शामिल हैं.

एक कार्यवाहक सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था या फिर प्रशासनिक व्यवस्था के सही से संचालन की रक्षा के लिए जरूरी होने पर तत्काल भी उठा सकती है. संसदीय निगरानी की सीमाएं कार्यवाहक प्रधानमंत्री को सुरक्षा मामलों में ज्यादा छूट दे सकती हैं. चुनाव के बाद के कुछ हफ्तों में नई संसद और उसकी समितियां शायद अभी पूरी तरह से सक्रिय न हों. रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान सरकार के कार्यों पर संसदीय निगरानी सबसे कमजोर होती है.

कार्यवाहक व्यवस्था की वजह से कार्यकारी शक्तियों में कोई कमी नहीं आती. यह मौजूदा प्रशासन को उन मामलों को संभालने में मदद करती है जिनमें तुरंत प्रतिक्रिया की जरूरत होती है. इसी के साथ यह भी ध्यान रखा जाता है कि उनकी अस्थायी स्थिति की वजह से उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए. तुरंत लिए जाने वाले फैसलों और टाले जा सकने वाले फैसलों के बीच का अंतर नेतन्याहू की भूमिका को समझने के लिए काफी जरूरी है.

सुरक्षा मामलों में यह अधिकार काफी बड़ा है. गठबंधन सरकार बनाने की बातचीत चलने के दौरान भी सरकार युद्ध और सैन्य कार्रवाई के बारे में फैसला ले सकती है. यही छूट तब भी लागू होती है जब राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था या फिर सार्वजनिक प्रशासन के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत हो. चुनाव के बाद के हफ्तों में संसदीय निगरानी का कम होना, इस संक्रमण काल की एक और खासियत है. 

इसके उलट जिन फसलों से कोई नीतिगत दिशा तय होती है उन्हें अगली सरकार पर छोड़ देने की अपेक्षा की जाती है. बस उन्हें टालना सही होना चाहिए. बड़े पदों पर नियुक्तियों को लेकर लगी पाबंदी, एक अस्थायी सरकार को जरूरी सार्वजनिक पदों के लिए स्थायी नियुक्तियां करने से रोकती हैं. 


Israel elections 2026: केयरटेकर पीएम नेतन्याहू के पास कितनी ताकत, वे अब कौन से फैसले ले सकते हैं?

सामान्य नीतिगत बदलावों को टालने की अपेक्षा 

कार्यवाहक सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि वह बड़े नीतिगत बदलावों से बचें.  खासकर तब जब ऐसे फैसलों को कुछ वक्त के लिए टाला जा सकता हो. सिर्फ इस वजह से कि वह अभी सत्ता में हैं उन्हें कोई बड़ी नीति लागू नहीं करनी चाहिए. 

बड़े पदों पर नियुक्तियों पर प्रतिबंध 

जरूरी सार्वजनिक पदों पर स्थायी नियुक्तियों के मामले में भी कुछ पाबंदियां होती हैं. इन प्रतिबंधों के दायरे में सिविल सेवा, सुरक्षा बलों और दूसरे सरकारी विभागों के बड़े पद आते हैं. 


Israel elections 2026: केयरटेकर पीएम नेतन्याहू के पास कितनी ताकत, वे अब कौन से फैसले ले सकते हैं?

वित्तीय फैसले और चुनावी प्रचार 

विशेष आर्थिक पैकेज और लोकलुभावन सरकारी खर्च जैसे फैसलों पर भी प्रतिबंध लागू होते हैं. कार्यवाहक प्रशासन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे वित्तीय उपाय की घोषणा न करें जो चुनाव के दौरान या फिर इसके तुरंत बाद मतदाताओं को प्रभावित कर सकें.

नेतन्याहू की कार्यवाहक स्थिति में निरंतरता और संयम दोनों का मेल है. उनके पास युद्ध, सैन्य अभियान और सुरक्षा या फिर जनहित से जुड़े तत्काल कदम पर अधिकार बना रहता है, इसी के साथ बड़े नीतिगत बदलाव, बड़े पदों पर स्थायी नियुक्तियों और राजनीतिक रूप से संवेदनशील खर्चों पर पाबंदी होती है.

यह भी पढ़ें: जनगणना क्यों होती है जरूरी, इसके आंकड़े देखकर क्या करती है सरकार?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
Read More
Published at : 31 Oct 2026 07:09 PM (IST)
Tags :
ABP LIVE GK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
2027 Census: जनगणना क्यों होती है जरूरी, इसके आंकड़े देखकर क्या करती है सरकार?
जनगणना क्यों होती है जरूरी, इसके आंकड़े देखकर क्या करती है सरकार?
जनरल नॉलेज
Top Fish Eating Countries: ये हैं मछली खाने वाले टॉप-5 देश, इसमें नंबर-1 पर क्यों है भारत?
ये हैं मछली खाने वाले टॉप-5 देश, इसमें नंबर-1 पर क्यों है भारत?
जनरल नॉलेज
Israel Elections: इजरायल की तरह इन देशों में भी नहीं बनती पूर्ण बहुमत की सरकार, जान लें नाम
इजरायल की तरह इन देशों में भी नहीं बनती पूर्ण बहुमत की सरकार, जान लें नाम
जनरल नॉलेज
National Unity Day: कैसे हुआ था J&K का भारत में विलय, 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था?
कैसे हुआ था J&K का भारत में विलय, 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लव मैरिज की दगाबाज भाभी !
विपक्ष का 'जज्बा' जरा सी बारिश में धुल गया!
शाह के मंत्र से 27 में सत्ताधीश बनेंगे योगी?
यूपी की सत्ता के लिए हिंदू-मुसलमान करना जरूरी है?
Uttarakhand हेलिकॉप्टर क्रैश में सभी की मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान को शादी पर शशि थरूर ने यूं दी बधाई, कहा- 'शानदार खबर'
उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान को शादी पर शशि थरूर ने यूं दी बधाई, कहा- 'शानदार खबर'
जम्मू और कश्मीर
CM उमर अब्दुल्ला से कितनी छोटी हैं नई दुल्हन निधि राजदान? जानें दोनों की उम्र
CM उमर अब्दुल्ला से कितनी छोटी हैं नई दुल्हन निधि राजदान? जानें दोनों की उम्र
क्रिकेट
पहले भारत में किया कमाल, अब वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश में जीता टेस्ट; 8 विकेट से मारी बाजी
पहले भारत में किया कमाल, अब वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश में जीता टेस्ट; 8 विकेट से मारी बाजी
बॉलीवुड
'रामायणम्' ने रिलीज से पहले ही तोड़े रिकॉर्ड, बनी रणबीर कपूर की 6वीं बिगेस्ट ओपनर
'रामायणम्' ने रिलीज से पहले ही तोड़े रिकॉर्ड, बनी रणबीर कपूर की 6वीं बिगेस्ट ओपनर
इंडिया
'कांग्रेस शासन में 10 बार हुए SIR', संबित पात्रा बोले- 13 करोड़ वोट कटते तो लोग सड़कों पर होते
'कांग्रेस शासन में 10 बार हुए SIR', संबित पात्रा बोले- 13 करोड़ वोट कटते तो लोग सड़कों पर होते
इंडिया
JKNC-JUIAK के बीच नगर निकाय चुनावों के लिए कारगिल में गठबंधन, कांग्रेस से रिश्ता खत्म
JKNC-JUIAK के बीच नगर निकाय चुनावों के लिए कारगिल में गठबंधन, कांग्रेस से रिश्ता खत्म
इंडिया
'दुकानदार जी, नुकसान आपका, रैली हमारी', महारैली पर BJP ने कांग्रेस पर कसा तंज
'दुकानदार जी, नुकसान आपका, रैली हमारी', महारैली पर BJP ने कांग्रेस पर कसा तंज
इंडिया
CEC के खिलाफ जन-महाभियोग पर थरूर बोले- कोई विकल्प नहीं था, BJP ने दिया ये जवाब
CEC के खिलाफ जन-महाभियोग पर थरूर बोले- कोई विकल्प नहीं था, BJP ने दिया ये जवाब
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget