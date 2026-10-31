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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजWhere Is Patal Lok: जमीन से कितना नीचे माना गया है पाताल लोक, क्या है इसकी सच्चाई?

Where Is Patal Lok: जमीन से कितना नीचे माना गया है पाताल लोक, क्या है इसकी सच्चाई?

Where Is Patal Lok: धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, जमीन से 70 हजार योजन नीचे माना गया है पाताल लोक, जानिए इसके सात लोकों के पीछे छिपी असली सच्चाई और क्या कहता है आज का आधुनिक विज्ञान

Written By : निधि पाल |  Updated at : 31 Oct 2026 08:13 PM (IST)
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Where Is Patal Lok: सनातन धर्म और प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मांड को तीन मुख्य भागों में विभाजित किया गया है-आकाश, पृथ्वी और पाताल. फिल्मों, कहानियों और धार्मिक ग्रथों में अक्सर पाताल लोक का जिक्र आता है, जिसे पृथ्वी के नीचे बसी एक रहस्यमयी दुनिया के रूप में दिखाया जाता है.

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर पाताल लोक सच में है, तो वह हमारी इस जमीन से कितना नीचे स्थित है. क्या सचमुच जमीन के नीचे कोई दूसरी दुनिया बसी है या यह सिर्फ एक कल्पना है. आइए हिंदू पुराणों की धार्मिक मान्यताओं और आधुनिक विज्ञान के नजरिए से जानते हैं कि पाताल लोक की गहराई का पूरा सच क्या है.

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जमीन से कितना नीचे है पाताल लोक?

हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ श्रीमद्भागवत पुराण और विष्णु पुराण में ब्रह्मांड की भौगोलिक स्थिति का बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है. इन पुराणों के अनुसार, हमारी पृथ्वी के नीचे सात अलग-अलग लोक स्थित हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से पाताल लोक या पाताल की दुनिया कहा जाता है.

ग्रंथों में बताया गया है कि पृथ्वी के ठीक नीचे पहला लोक अतल है, जो जमीन से लगभग 10,000 योजन नीचे माना गया है. इसके बाद क्रमशः वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और सबसे अंत में सातवां लोक पाताल आता है. प्रत्येक लोक की गहराई 10,000 योजन मानी गई है. इस गणना के अनुसार, पाताल लोक पृथ्वी की सतह से करीब 70,000 योजन की गहराई पर स्थित माना जाता है. 

कैसी है पाताल लोक की दुनिया और कौन रहता है वहां?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पाताल लोक कोई अंधकारमयी या डरावनी जगह नहीं है. पुराणों में वर्णन है कि पाताल लोक में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, लेकिन वहां मौजूद विशाल और दिव्य मणियों की चमक से चारों तरफ हमेशा अद्भुत उजाला रहता है. वहां खूबसूरत महल, बाग-बगीचे और भव्य सरोवर हैं.

धार्मिक कथाओं के मुताबिक, पाताल लोक में नागवंश, दैत्य, दानव और यक्ष निवास करते हैं. इसके अलावा, भगवान विष्णु के परम भक्त राजा बलि को भगवान वामन ने सुतल लोक, जो पाताल के सात लोकों में से एक है का राजा बनाया था, जहां वे आज भी निवास करते हैं.

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आधुनिक विज्ञान का नजरिया

आधुनिक विज्ञान और भू-विज्ञान पाताल लोक जैसी किसी रहस्यमयी इंसानी या दानवी सभ्यता को स्वीकार नहीं करता है. विज्ञान के अनुसार, हमारी पृथ्वी की सतह से केंद्र तक की दूरी लगभग 6,371 किलोमीटर है. वैज्ञानिकों ने जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया, तो इसे तीन मुख्य परतों में पाया-क्रस्ट, मेंटल और कोर. जमीन के नीचे जैसे-जैसे हम गहराई में जाते हैं, तापमान और दबाव अत्यधिक बढ़ता जाता है.

पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग 5,000 से 6,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जहां हर चीज पिघले हुए लावे और लोहे के रूप में मौजूद है. ऐसी स्थिति में वहां किसी भी जीव या सभ्यता का जीवित रहना वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह असंभव है.

यह भी पढ़ें: National Unity Day: कैसे हुआ था J&K का भारत में विलय, 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था?

About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 31 Oct 2026 08:13 PM (IST)
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