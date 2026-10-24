Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजरात में ही क्यों निकलते हैं कॉकरोच, दिन में कहां छिप जाते हैं?

रात में ही क्यों निकलते हैं कॉकरोच, दिन में कहां छिप जाते हैं?

कॉकरोच स्वभाव से रात्रिचर जीव होते हैं जो रोशनी से बचते हुए रात के समय भोजन और प्रजनन के लिए बाहर निकलते हैं. जबकि दिन के उजाले में दरारों और कबाड़ जैसी अंधेरी जगहों पर छिपे रहते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 24 Oct 2026 09:10 AM (IST)
Preferred Sources

जब भी घर की बत्तियां बुझती हैं और सन्नाटा पसरता है, तो रसोईघरों के अंधेरे कोनों से कॉकरोचों की फौज बाहर निकल आती है. हमारे घरों में घूम रहे ये छोटे कीट अपनी अजीब हरकतों और आदतों के लिए जाने जाते हैं. दिन के उजाले में ये कहीं नजर नहीं आते, लेकिन रात होते ही इनका साम्राज्य शुरू हो जाता है. इनके इस रहस्यमयी व्यवहार के पीछे एक खास जीवनशैली और वैज्ञानिक कारण छिपे होते हैं, जिन्हें समझकर ही इनसे छुटकारा पाया जा सकता है.

रात में सक्रिय होने वाले रात्रिचर जीव

विज्ञान की भाषा में कॉकरोच को 'नॉक्टर्नल' यानी रात्रिचर जीव माना जाता है. इनकी आंतरिक जैविक घड़ी इसी तरह से ढली होती है कि ये सूरज की रोशनी से दूर रहें. दिन के समय ये अपनी ऊर्जा बचाकर सुरक्षित कोनों में रहते हैं और जैसे ही रात होती है, इनकी गतिविधियां तेज हो जाती हैं. अंधेरे का फायदा उठाकर ये बिना किसी डर के अपने छिपने के ठिकानों से बाहर निकलते हैं और अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हैं.

रोशनी से डर और विशेष संवेदनशीलता

कॉकरोचों के शरीर में प्रकाश और कंपन को भांपने वाले बेहद संवेदनशील अंग होते हैं. इन्हें तेज रोशनी से सख्त नफरत होती है क्योंकि रोशनी इनके लिए किसी खतरे की घंटी जैसी होती है. जैसे ही अचानक किचन की लाइट जलाई जाती है, इनके सेंसर्स तुरंत हरकत में आ जाते हैं और ये खतरे को भांपते हुए पलक झपकते ही किसी नजदीकी दरार या ओट में गायब हो जाते हैं.

यह भी पढ़ें: सऊदी अरब में कितने बांग्लादेशी रहते हैं, क्या करते हैं काम?


रात में ही क्यों निकलते हैं कॉकरोच, दिन में कहां छिप जाते हैं?

भोजन की तलाश और खाने की महक

रात के सन्नाटे में कॉकरोच मुख्य रूप से भोजन की तलाश के लिए बाहर आते हैं. रसोई में खुला छोड़ा गया खाना, जूठे बर्तन, सिंक में जमा गंदगी और कचरे के डिब्बों से उठने वाली महक इन्हें अपनी ओर खींचती है. चूंकि रात के वक्त इंसानों की आवाजाही बंद हो जाती है, इसलिए इन्हें बिना किसी बाधा के खाने-पीने की चीजें आसानी से मिल जाती हैं, जो इनके जिंदा रहने के लिए जरूरी है.

अंधेरे और शांत माहौल में तेजी से प्रजनन

केवल खाना ही नहीं, बल्कि रात का शांत और अंधेरा माहौल कॉकरोचों के लिए अपनी आबादी बढ़ाने का सबसे सही समय होता है. इस दौरान वे सुरक्षित तरीके से प्रजनन करते हैं और तेजी से अपनी संख्या में इजाफा करते हैं. अगर आपको लगातार रातों में कॉकरोच दिखने लगे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि घर के भीतर इनकी संख्या खतरनाक स्तर तक बढ़ चुकी है.

दिनभर कहां गायब रहते हैं कॉकरोच?

सूरज निकलते ही कॉकरोच ऐसी जगहों पर शरण लेते हैं जो इंसानी नजरों से दूर, गर्म, संकरी और नमी से भरपूर हों. उनके ये गुप्त ठिकाने घर के भीतर ही मौजूद होते हैं, जहां तक आसानी से पहुंचना मुश्किल होता है और वे दिनभर बिना किसी खलल के आराम करते हैं. कॉकरोचों को नमी वाली जगहें बहुत पसंद होती हैं. किचन के सिंक के नीचे का हिस्सा इनके लिए एकदम मुफीद जगह है क्योंकि वहां पानी के पाइपों की वजह से हल्की नमी, गर्माहट और पूरा अंधेरा एक साथ मिल जाता है, जो उनके छिपने के लिए आदर्श स्थिति बनाता है.

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पीछे की गर्माहट

फ्रिज, ओवन और माइक्रोवेव जैसे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामानों के पीछे का हिस्सा कॉकरोचों का पसंदीदा अड्डा होता है. इन मशीनों के मोटर से लगातार हल्की गर्माहट निकलती रहती है, जो इनके छिपने और पलने-बढ़ने के लिए बेहतरीन तापमान मुहैया कराती है. लकड़ी के पुराने फर्नीचर, दीवारों के छोटे गैप, फर्श की जोड़ियों और टाइल्स के बीच की संकरी दरारों में ये आसानी से दुबक जाते हैं. इन तंग जगहों पर इंसानी हाथ या स्प्रे आसानी से नहीं पहुंच पाता, इसलिए वे वहां पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हैं.

यह भी पढ़ें: दुनिया में कहां सबसे महंगा मिल रहा पेट्रोल-डीजल, भारत से दाम कितने ज्यादा?

About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
Read More
Published at : 24 Oct 2026 09:10 AM (IST)
Tags :
GK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
दुनिया में LNG का सबसे बड़ा सप्लायर कौन? आंकड़ों से समझें
दुनिया में LNG का सबसे बड़ा सप्लायर कौन? आंकड़ों से समझें
जनरल नॉलेज
कार्बन उत्सर्जन के मामले में कौन सा देश सबसे आगे, जानें भारत किस नंबर पर?
कार्बन उत्सर्जन के मामले में कौन सा देश सबसे आगे, जानें भारत किस नंबर पर?
जनरल नॉलेज
कैसे कैलकुलेट किया जाता है AQI, इसमें क्या-क्या होता है?
कैसे कैलकुलेट किया जाता है AQI, इसमें क्या-क्या होता है?
जनरल नॉलेज
सऊदी अरब में कितने बांग्लादेशी रहते हैं, क्या करते हैं काम?
सऊदी अरब में कितने बांग्लादेशी रहते हैं, क्या करते हैं काम?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद रफ्तार का जानलेवा कहर !
Bahraich Viral Tower Video: शादी की जिद्द... टावर पर मोहब्बत वाला ड्रामा! | UP News
Janhit with Chitra Tripathi | SIR Controversy: राहुल आंदोलन को ही 'ब्रेक' लगा गये ! | Gyanesh Kumar
SIR Controversy: UP Election 2027 से पहले Software में Error! Voter List में नाम पर बवाल! | SP | EC
Sandeep Chaudhary: भारत में महंगाई मचाएगा त्राहिमाम? सबसे सटीक विश्लेषण! | Trump | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भूकंप के झटकों से फिर कांपा तिब्बत, 4.5 दर्ज की गई तीव्रता
भूकंप के झटकों से फिर कांपा तिब्बत, 4.5 दर्ज की गई तीव्रता
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में हवा हुई खराब, 300 पार पहुंचा AQI; बारिश को लेकर बड़ा अपडेट
दिल्ली-NCR में हवा हुई खराब, 300 पार पहुंचा AQI; बारिश को लेकर बड़ा अपडेट
बॉलीवुड
'फौजी' का धांसू टीजर आउट, प्रभास का लुक उड़ा देगा होश, जानें- कब रिलीज होगी फिल्म?
'फौजी' का धांसू टीजर आउट, विद्रोही सैनिक के दमदार अवतार में दिखे प्रभास
इंडिया
'गश्त के तौर तरीके...', चीन को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, जानें LAC पर क्या कहा?
'गश्त के तौर तरीके...', चीन को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, जानें LAC पर क्या कहा?
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग केस, हमले के पहले जंगल में चली थीं गोलियां, दो शूटरों ने की थी प्रैक्टिस
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग केस, हमले के पहले जंगल में चली थीं गोलियां, दो शूटरों ने की थी प्रैक्टिस
विश्व
आतंकवाद के खिलाफ इजरायल का बड़ा ऑपरेशन, 2 सैनिकों की मौत के बाद एक्शन में नेतन्याहू
आतंकवाद के खिलाफ इजरायल का बड़ा ऑपरेशन, 2 सैनिकों की मौत के बाद एक्शन में नेतन्याहू
Home Tips
Early Signs Of Termites: लकड़ी का दरवाजा खा रही है दीमक? नोट करें पहचान के 5 शुरुआती संकेत
लकड़ी का दरवाजा खा रही है दीमक? नोट करें पहचान के 5 शुरुआती संकेत
टेक्नोलॉजी
iPhone Duo की 4883mAh बैटरी, फोल्डेबल फोन में कितना मिलेगा बैकअप?
iPhone Duo की 4883mAh बैटरी, फोल्डेबल फोन में कितना मिलेगा बैकअप?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget