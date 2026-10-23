सऊदी अरब में कितने बांग्लादेशी रहते हैं, क्या करते हैं काम?

सऊदी अरब में दो बांग्लादेशी प्रवासियों को मक्का की एक मस्जिद में कथित अनैतिक कृत्य के आरोप में मौत की सजा दी गई है. सऊदी प्रशासन ने इस हरकत का खुलासा सार्वजनिक तौर पर नहीं किया, वहीं बांग्लादेशी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस दंडात्मक कार्रवाई की पूर्व सूचना नहीं दी गई थी. इस घटना के बाद खाड़ी देश में रहने वाले विशाल बांग्लादेशी समुदाय पर सभी का ध्यान गया है. वर्तमान में सऊदी अरब में लगभग 30 से 35 लाख बांग्लादेशी नागरिक निवास करते हैं, जो वहां के सबसे बड़े विदेशी कार्यबल में से एक माने जाते हैं.

सऊदी में बांग्लादेशी समुदाय का दायरा

सऊदी अरब में बांग्लादेशी नागरिकों की आबादी 3 मिलियन से 3.5 मिलियन के बीच आंकी जाती है. इतने विशाल जनसांख्यिकीय आंकड़े के साथ यह समुदाय खाड़ी देश की अर्थव्यवस्था और दैनिक परिचालन तंत्र का एक बेहद अहम हिस्सा बन चुका है. विभिन्न क्षेत्रों में फैले ये प्रवासी अपनी मेहनत से देश के विकास में लगातार योगदान दे रहे हैं.

निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र

सऊदी अरब के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स, जैसे विजन 2030 और नियोम (NEOM) शहर के निर्माण में बांग्लादेशी मजदूरों की बहुत बड़ी भूमिका है. इस सेक्टर में लोग राजमिस्त्री, सिविल वर्कर, शटरिंग हेल्पर और सामान्य निर्माण सहायकों के तौर पर बड़ी संख्या में काम में लगे हुए हैं.

यह भी पढ़ें: फ्रांस में फिर लौट रहा येलो वेस्ट आंदोलन, 2018 में आखिर क्या हुआ था?





सफाई और सुविधा प्रबंधन व्यवस्था

शहरों की स्वच्छता और विभिन्न परिसरों के रख-रखाव में भी इस समुदाय का प्रमुख योगदान है. मस्जिदों, व्यावसायिक इमारतों और सार्वजनिक स्थलों पर क्लीनर, सैनिटेशन वर्कर, जनिटर और सुरक्षा गार्ड के रूप में हजारों बांग्लादेशी दिन-रात अपनी सेवाएं देते हैं.

आतिथ्य और सेवा उद्योग में सहभागिता

होटल और रेस्तरां उद्योग में यह कार्यबल किचन हेल्पर, डिशवॉशर, वेटर और हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में काम करता है. इसके अलावा डिलीवरी बॉय, हल्के वाहनों के ड्राइवर और टैक्सी चालक के रूप में परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है.

घरेलू कार्यबल और महिला कामगार

बांग्लादेश से बड़ी संख्या में महिलाएं सऊदी अरब के परिवारों में हाउसमेड यानी घरेलू कामगार के रूप में काम करने जाती हैं. यह वर्ग घरेलू देखभाल, बच्चों की देखरेख और साफ-सफाई की जिम्मेदारियों को संभालता है, जिससे बांग्लादेश में भी भारी मात्रा में रेमिटेंस आता है.

कृषि और विनिर्माण में योगदान

औद्योगिक और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो फैक्टरी वर्कर, पैकेजिंग ऑपरेटर, प्रोडक्शन लाइन वर्कर और मशीन ऑपरेटर के रूप में बांग्लादेशी मौजूद हैं. वहीं, ग्रामीण इलाकों में फार्म वर्कर के तौर पर पोल्ट्री और डेयरी फार्म में भी यह समुदाय सक्रिय है.





कुशल पेशेवरों के बढ़ते अवसर

ताकमोल कौशल सत्यापन कार्यक्रम जैसे नए समझौतों के चलते अब स्थिति बदल रही है. केवल अकुशल मजदूरी ही नहीं, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, आईटी विशेषज्ञ, साइबर सुरक्षा और तकनीशियन जैसे उच्च योग्यता वाले क्षेत्रों में भी बांग्लादेशी पेशेवरों को सऊदी अरब में नए अवसर मिल रहे हैं.

यह भी पढ़ें: रेगिस्तान में दिन गर्म और रात ठंडी क्यों होती है, जानें क्या है इसका साइंस?