Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom विशेष स्पेस सूट ऑक्सीजन, दबाव दे जान बचाता है।

Spacewalk: अंतरिक्ष यात्री कभी-कभी अंतरिक्ष के माहौल में सीधे काम करने के लिए अपने अंतरिक्ष यान या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर निकलते हैं. इसे स्पेस वॉक या फिर एक्स्ट्रावेहीकुलर एक्टिविटी कहा जाता है. इनकी मदद से अंतरिक्ष यात्री यान के बाहरी हिस्सों पर मरम्मत का काम कर सकते हैं, उपकरण लगा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं.

यह कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिन तक यान के अंदर से आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता. एक सामान्य स्पेस वॉक लगभग 6.5 घंटे तक चलती है. हालांकि अगर काम में ज्यादा समय लगे तो यह 7 या फिर 8 घंटे तक भी चल सकती है.

अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर काम करने की जरूरत क्यों पड़ती है?

मरम्मत और रखरखाव स्पेस वॉक की मुख्य वजह है. कुछ अंतरिक्ष यान और स्पेस स्टेशन के हिस्से बाहर लगे होते हैं जिन्हें अंदर से ठीक नहीं किया जा सकता. अगर कोई सोलर पैनल खराब हो जाए, अमोनिया कूलेंट लाइन में लीकेज हो जाए या फिर कोई बाहरी हिस्सा टूट जाए तो समस्या को ठीक करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को यान से बाहर निकलना पड़ सकता है.



जब स्पेस स्टेशन के बाहर कोई नया उपकरण लगाना हो या फिर कोई अपग्रेड करना हो तब भी स्पेस वॉक जरूरी होती है. स्पेस स्टेशन की क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को इसके बाहरी हिस्से पर नई तकनीक, नए उपकरण या फिर बड़े सोलर एरे लगाने पड़ सकते हैं. ऐसे कामों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को यान के अंदर से कोशिश करने के बजाय सीधे बाहर के ढांचे पर जाकर काम करना पड़ता है.

वैज्ञानिक शोध भी स्पेस वॉक करने का एक और कारण है. वैज्ञानिक यह समझाना चाहते हैं कि अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियां अलग-अलग सामग्रियों और चीजों पर क्या असर डालती हैं. अंतरिक्ष यान के बाहर के माहौल में वैक्यूम और रेडिएशन होता है. इस वजह से बाहरी सतह पर प्रयोग रखे जा सकते हैं ताकि शोधकर्ता यह स्टडी कर सकें कि अलग-अलग सामग्रियां इन स्थितियों में कैसी प्रतिक्रिया देती हैं. स्पेस वॉक के जरिए अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले नए गैजेट्स और उपकरणों को भी असली स्थिति में टेस्ट करने का मौका मिलता है.





अंतरिक्ष यात्री कितनी देर तक बाहर रह सकते हैं?

एक सामान्य स्पेस वॉक लगभग 5.6 घंटे तक चलती है. काम की जरूरत के हिसाब से इसे 7 या फिर 8 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है. बाहर बिताया जाने वाला समय इस बात पर निर्भर होता है कि अंतरिक्ष यात्रियों को क्या काम पूरा करना है और वह किन परिस्थिति में काम कर रहे हैं. उनके स्पेस सूट इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्हें जरूरी सपोर्ट देते हैं. इससे वे अंतरिक्ष यान के बाहर वैक्यूम में भी अपने काम कर पाते हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे लंबी स्पेस वॉक का रिकॉर्ड 9 घंटे और 6 मिनट का है. चीनी अंतरिक्ष यात्रियों झाई शुझे और सोंग लिंगडोंग ने दिसंबर 2024 में यह रिकॉर्ड बनाया था. इससे पहले यह रिकॉर्ड अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जेम्स वॉस और सुसान हेल्म्स के नाम था जिन्होंने अपने अंतरिक्ष यान के बाहर 8 घंटे 56 मिनट बिताए थे. इससे पता चलता है कि जब मिशन की जरूरत हो तो एक स्पेस वॉक सामान्य काम के समय से काफी लंबी हो सकती है.





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स्पेस सूट क्यों जरूरी है?

अंतरिक्ष यात्री एक खास मजबूत स्पेस सूट के बिना सुरक्षित रूप से स्पेस वॉक नहीं कर सकते. इस सूट को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए बनाया गया है. यह अंतरिक्ष यात्री के शरीर के चारों ओर सही दबाव बनाए रखता है और खतरनाक रेडिएशन से बचाता है. इन खूबियों की वजह से अंतरिक्ष यान या स्टेशन के बाहर काम करते वक्त यह सूट जीवन बचाने वाला एक जरूरी उपकरण बन जाता है.

इस सुरक्षा के बिना अंतरिक्ष में रहना जानलेवा हो सकता है. अंतरिक्ष के वैक्यूम में हवा और दबाव न होने की वजह से कोई भी इंसान लगभग 15 से 60 सेकंड के अंदर अपनी जान गंवा सकता है. इस वजह से जब तक अंतरिक्ष यात्री यान के बाहर रहते हैं वे पूरी तरह से इस सूट पर निर्भर होते हैं. यह सिर्फ कपड़े जैसा नहीं है बल्कि यह काम करते वक्त जिंदा रहने के लिए जरूरी माहौल देता है.

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