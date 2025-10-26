हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBihar Elections 2025: बिहार चुनाव से पहले पार्टियों को क्यों याद आ रहे कर्पूरी ठाकुर, क्या है यहां की सियासत में इनका रोल?

Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव से पहले पार्टियों को क्यों याद आ रहे कर्पूरी ठाकुर, क्या है यहां की सियासत में इनका रोल?

Bihar Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है. इसी बीच सभी पार्टियां कर्पूरी ठाकुर को जमकर याद कर रही है. आइए जानते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 26 Oct 2025 11:39 AM (IST)
Preferred Sources

Bihar Elections 2025: बिहार आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में लगा हुआ है. ऐसे में राज्य के राजनीतिक माहौल में एक और नाम गूंज रहा है. यह नाम है कर्पूरी ठाकुर का. कर्पूरी ठाकुर को जननायक भी कहा जाता है. समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से लेकर पटना में तेजस्वी यादव के संबोधन तक सभी दलों के नेता कर्पूरी ठाकुर को जरूर याद कर रहे हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि बिहार चुनाव से ठीक पहले पार्टियों को आखिर क्यों याद आ रहे हैं कर्पूरी ठाकुर. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और साथ ही यह भी कि कर्पूरी ठाकुर की सियासत में कैसी है विरासत.

जनता के नेता 

कर्पूरी ठाकुर का जन्म 1924 में पिठौंझिया गांव में हुआ था. इसे अब कर्पूरीग्राम के नाम से पहचाना जाता है. एक साधारण परिवार से उठकर कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक बन गए. पिछड़े समुदायों में गिनी जाने वाली जाति से होने के बावजूद भी वे बिहार के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों में से एक के रूप में उभरे. कर्पूरी ठाकुर 1970 के दशक में दो बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे. उन्होंने उस वक्त बिहार की कमान संभाली जब राजनीतिक प्रभुत्व ज्यादातर उच्च जाति के अभिजात वर्ग के हाथों में था.

स्वतंत्रता सेनानी से सुधारक बने 

राजनीति में आने से पहले कर्पूरी ठाकुर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे. उन्हें अपनी भागीदारी के लिए कारावास भी हुई थी. स्वतंत्रता के बाद उन्होंने चुनावी राजनीति में प्रवेश किया और 1952 में विधायक बने. उनका यह राजनीतिक सफर लगभग चार दशकों तक चला जिसके दौरान उन्होंने समानता, शिक्षा सुधार और सामाजिक सशक्तिकरण की आवाज के रूप में काम किया.

कर्पूरी ठाकुर के ऐतिहासिक निर्णय 

कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री के रूप में एक अमिट छाप छोड़ी. उन्होंने कई बड़े सुधार लागू किए जैसे कि मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में हटाना, शराबबंदी करना और साथ ही सरकारी ठेकों में बेरोजगार इंजीनियरों को प्राथमिकता देना. उनका सबसे बड़ा योगदान 1976 में मुंगेरीलाल आयोग की सिफारिश के आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति को लागू करना था. उन्होंने कर्पूरी ठाकुर फार्मूला के तहत 26% आरक्षण का प्रावधान रखा था. इसके अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 12%, ओबीसी के आर्थिक रूप से पिछले वर्ग को 8%, उच्च जातियों के गरीबों को और साथ ही महिलाओं को 3%-3% आरक्षण दिया गया.

आज क्यों किए जा रहे हैं याद 

जैसे-जैसे बिहार में चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं कर्पूरी ठाकुर के आदर्श बिहार के गहरे सामाजिक न्याय आंदोलन की याद दिलाते हैं. बिहार में सभी पार्टियां कर्पूरी ठाकुर के समाजवादी आदर्श और गरीब हितैषी छवि से खुद को जोड़ने की पूरी कोशिश कर रही हैं.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान ने सलमान खान को घोषित किया आतंकी, क्या उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है पाक पुलिस?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 26 Oct 2025 11:39 AM (IST)
Tags :
BIhar Politics KARPOORI THAKUR Jan Nayak
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
बिहार
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
क्रिकेट
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कब शुरू होगी टी20 सीरीज? दोनों टीमों के स्क्वाड से लेकर शेड्यूल तक, जानें सबकुछ
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कब शुरू होगी टी20 सीरीज? दोनों टीमों के स्क्वाड से लेकर शेड्यूल तक, जानें सबकुछ
विश्व
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
Advertisement

वीडियोज

India फिर बना दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती Economy ! IMF की report में बड़ा खुलासा| Paisa Live
अब Delhi -Noida में खत्म होगी महंगी Cab की tension! सरकार लेकर आई नई Cooperative Taxi Service|
West Bengal News: गोदाम में लगी भीषण आग, सबकुछ जलकर खाक, देखिए वीडियो
Bihar Elections 2025: मुस्लिम चेहरे पर Mahagathbandhan को भरोसा नहीं? फंस गए Tejashwi Yadav
Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव के बीच RJD MLC के चौंकाने वाले ऐलान से मचा हड़कंप! | Tejashwi Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
बिहार
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
क्रिकेट
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कब शुरू होगी टी20 सीरीज? दोनों टीमों के स्क्वाड से लेकर शेड्यूल तक, जानें सबकुछ
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कब शुरू होगी टी20 सीरीज? दोनों टीमों के स्क्वाड से लेकर शेड्यूल तक, जानें सबकुछ
विश्व
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
टेलीविजन
सतीश शाह के निधन से टूटे सुमीत राघवन, हुए इमोशनल, बोले- वो काफी दिनों से वो जूझ रहे थे, अलविदा पापा
सतीश शाह के निधन से टूटे सुमीत राघवन, हुए इमोशनल, बोले- वो काफी दिनों से वो जूझ रहे थे, अलविदा पापा
दिल्ली NCR
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
ट्रेंडिंग
Video: दीदी डर गई! स्कूटी के पास से तेज स्पीड में गुजरा बाइकर, लड़की का बिगड़ा बैलेंस, वीडियो देख आएगी हंसी!
Video: दीदी डर गई! स्कूटी के पास से तेज स्पीड में गुजरा बाइकर, लड़की का बिगड़ा बैलेंस, वीडियो देख आएगी हंसी!
हेल्थ
क्या लड़कों की तुलना में शराब-सिगरेट पीने वाली लड़कियों में ज्यादा होता है कैंसर का खतरा? एक्सपर्ट से जानें
क्या लड़कों की तुलना में शराब-सिगरेट पीने वाली लड़कियों में ज्यादा होता है कैंसर का खतरा? एक्सपर्ट से जानें
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget