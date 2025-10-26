हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSalman Khan: पाकिस्तान ने सलमान खान को घोषित किया आतंकी, क्या उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है पाक पुलिस?

Salman Khan: पाकिस्तान ने सलमान खान को घोषित किया आतंकी, क्या उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है पाक पुलिस?

Salman Khan: पाकिस्तान सरकार ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को आतंकवादी घोषित कर दिया है. आइए जानते हैं कि क्या पाक पुलिस सलमान खान को गिरफ्तार कर सकती है या नहीं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 26 Oct 2025 10:51 AM (IST)
Preferred Sources

Salman Khan: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को पाकिस्तान सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया है. इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब सलमान ने हाल ही में सऊदी अरब में हुए कार्यक्रम के दौरान बलूचिस्तान को एक अलग देश बताया. इसके बाद पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था नाराज हो गई. सलमान खान के इस बयान के बाद शाहबाज सरकार ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए सलमान खान को पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया. इसी के साथ सलमान खान का नाम फोर्थ शेड्यूल में डाल दिया गया है. आइए जानते हैं क्या है इसका मतलब और साथ ही यह भी कि क्या पाकिस्तान पुलिस सलमान खान को गिरफ्तार कर सकती है या नहीं.

क्या है पाकिस्तान की फोर्थ शेड्यूल लिस्ट 

पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी अधिनियम 1997 के तहत फोर्थ शेड्यूल में आतंकवादी या फिर चरमपंथी गतिविधियों में शामिल होने के संदिग्ध लोगों को रखा जाता है. इस सूची में जो भी लोग शामिल होते हैं उन लोगों पर पाकिस्तान के अंदर यात्रा पर प्रतिबंध, संपत्ति जब्त और कड़ी निगरानी का सामना करना पड़ता है. हालांकि यह एक घरेलू कानूनी प्रावधान है जिसका मतलब है कि यह सिर्फ पाकिस्तानी सीमाओं के अंदर ही लागू होता है.

क्या सलमान खान को गिरफ्तार कर सकती है पाक पुलिस

आपको बता दें कि पाकिस्तान की कानून प्रवर्तन एजेंसियों का भारत में कोई भी अधिकार नहीं है. पाकिस्तान में सलमान खान को आतंकवादी घोषित कर देने से उन्हें भारतीय क्षेत्र में उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं मिलता. 

अगर पाकिस्तान को सलमान खान के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई करनी है तो उसे प्रत्यर्पण संधि या फिर म्युचुअल लीगल अस्सिटेंस ट्रीटी के जरिए से सहयोग को प्राप्त करना होगा. हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी प्रत्यर्पण संधि नहीं है और यही वजह है कि दोनों देशों के बीच संबंध ऐसे सहयोग को लगभग असंभव ही बना देते हैं. 

क्या कहता है अंतरराष्ट्रीय कानून 

अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक सीमा पार गिरफ्तारी या सिर्फ आधिकारिक कानूनी तंत्र जैसे कि इंटरपोल रेड नोटिस के जरिए से ही की जा सकती है. यह गिरफ्तारी भी सिर्फ आतंकवाद या युद्ध अपराधी जैसे गंभीर वैश्विक अपराधों से जुड़े मामलों में हो सकती है. इसी के साथ कोई भी कार्रवाई करने से पहले विश्वसनीय सबूत पेश किए जाने चाहिए. सलमान खान के मामले में पाकिस्तान की घोषणा किसी आपराधिक गतिविधि पर नहीं बल्कि सिर्फ एक बयान पर आधारित है.

ये भी पढ़ें: गुजरात के इस इलाके के रहने वाले थे एक्टर सतीश शाह, जानें वहां किस जाति के लोग रहते हैं सबसे ज्यादा?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 26 Oct 2025 10:51 AM (IST)
Tags :
Pakistan Terrorist List  SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
बिहार
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
क्रिकेट
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कब शुरू होगी टी20 सीरीज? दोनों टीमों के स्क्वाड से लेकर शेड्यूल तक, जानें सबकुछ
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कब शुरू होगी टी20 सीरीज? दोनों टीमों के स्क्वाड से लेकर शेड्यूल तक, जानें सबकुछ
विश्व
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
Advertisement

वीडियोज

Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव के बीच RJD MLC के चौंकाने वाले ऐलान से मचा हड़कंप! | Tejashwi Yadav
Bihar Elections 2025: अल्पसंख्यक वोटों को लुभाने की कोशिश में Chirag Paswan ने चला ये दांव
Pandit Dhirendra Shastri अपने ही चेलों से नाराज! | ABP News
टॉर्चर गर्ल का शुद्ध उगाही गैंग
जंगलराज का असली चेहरा.. मोहन यादव के राज में ये क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
बिहार
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
क्रिकेट
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कब शुरू होगी टी20 सीरीज? दोनों टीमों के स्क्वाड से लेकर शेड्यूल तक, जानें सबकुछ
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कब शुरू होगी टी20 सीरीज? दोनों टीमों के स्क्वाड से लेकर शेड्यूल तक, जानें सबकुछ
विश्व
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
भोजपुरी सिनेमा
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
दिल्ली NCR
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
ट्रेंडिंग
डांस नहीं आता शर्म तो आती होगी? देवर ने शादी में भाभी के लिए किया डांस तो यूजर्स ने लिए मजे
डांस नहीं आता शर्म तो आती होगी? देवर ने शादी में भाभी के लिए किया डांस तो यूजर्स ने लिए मजे
नौकरी
IIT जम्मू में निकली जूनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई; मिलेंगे इतने रुपये
IIT जम्मू में निकली जूनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई; मिलेंगे इतने रुपये
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget