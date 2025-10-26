Salman Khan: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को पाकिस्तान सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया है. इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब सलमान ने हाल ही में सऊदी अरब में हुए कार्यक्रम के दौरान बलूचिस्तान को एक अलग देश बताया. इसके बाद पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था नाराज हो गई. सलमान खान के इस बयान के बाद शाहबाज सरकार ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए सलमान खान को पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया. इसी के साथ सलमान खान का नाम फोर्थ शेड्यूल में डाल दिया गया है. आइए जानते हैं क्या है इसका मतलब और साथ ही यह भी कि क्या पाकिस्तान पुलिस सलमान खान को गिरफ्तार कर सकती है या नहीं.

क्या है पाकिस्तान की फोर्थ शेड्यूल लिस्ट

पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी अधिनियम 1997 के तहत फोर्थ शेड्यूल में आतंकवादी या फिर चरमपंथी गतिविधियों में शामिल होने के संदिग्ध लोगों को रखा जाता है. इस सूची में जो भी लोग शामिल होते हैं उन लोगों पर पाकिस्तान के अंदर यात्रा पर प्रतिबंध, संपत्ति जब्त और कड़ी निगरानी का सामना करना पड़ता है. हालांकि यह एक घरेलू कानूनी प्रावधान है जिसका मतलब है कि यह सिर्फ पाकिस्तानी सीमाओं के अंदर ही लागू होता है.

क्या सलमान खान को गिरफ्तार कर सकती है पाक पुलिस

आपको बता दें कि पाकिस्तान की कानून प्रवर्तन एजेंसियों का भारत में कोई भी अधिकार नहीं है. पाकिस्तान में सलमान खान को आतंकवादी घोषित कर देने से उन्हें भारतीय क्षेत्र में उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं मिलता.

अगर पाकिस्तान को सलमान खान के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई करनी है तो उसे प्रत्यर्पण संधि या फिर म्युचुअल लीगल अस्सिटेंस ट्रीटी के जरिए से सहयोग को प्राप्त करना होगा. हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी प्रत्यर्पण संधि नहीं है और यही वजह है कि दोनों देशों के बीच संबंध ऐसे सहयोग को लगभग असंभव ही बना देते हैं.

क्या कहता है अंतरराष्ट्रीय कानून

अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक सीमा पार गिरफ्तारी या सिर्फ आधिकारिक कानूनी तंत्र जैसे कि इंटरपोल रेड नोटिस के जरिए से ही की जा सकती है. यह गिरफ्तारी भी सिर्फ आतंकवाद या युद्ध अपराधी जैसे गंभीर वैश्विक अपराधों से जुड़े मामलों में हो सकती है. इसी के साथ कोई भी कार्रवाई करने से पहले विश्वसनीय सबूत पेश किए जाने चाहिए. सलमान खान के मामले में पाकिस्तान की घोषणा किसी आपराधिक गतिविधि पर नहीं बल्कि सिर्फ एक बयान पर आधारित है.

