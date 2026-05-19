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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजTwisha Sharma Death Case: कौन थीं मॉडल ट्विशा शर्मा, जानें कहां से किया था एमबीए और हर महीने कितनी थी कमाई? 

Twisha Sharma Death Case: कौन थीं मॉडल ट्विशा शर्मा, जानें कहां से किया था एमबीए और हर महीने कितनी थी कमाई? 

Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के नोएडा की रहने वाली थी. वह पढ़ाई-लिखाई में अच्छी होने के साथ-साथ ग्लैमर और क्रिएटिव फील्ड में भी काफी रुचि रखती थी.

By : कविता गाडरी | Updated at : 19 May 2026 01:27 PM (IST)
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Twisha Sharma Death Case: भोपाल में मॉडल और पूर्व मिस पुणे ट्विशा शर्मा की मौत का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. शादी के महज 5 महीने बाद फंदे से लटकी मिली ट्विशा शर्मा की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. परिवार जहां इसे दहेज प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न से जुड़ा मामला बता रहा है, वहीं पुलिस अब इस पूरे केस की जांच एसआईटी के जरिए कर रही है. मुख्यमंत्री आवास के बाहर परिजनों के प्रदर्शन और दोबारा पोस्टमार्टम की मांग के बाद यह मामला अब हाई प्रोफाइल केस बन चुका है. ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ट्विशा शर्मा कौन थी, उन्होंने कहां से पढ़ाई की थी और मॉडलिंग से लेकर काॅर्पोरेट दुनिया तक उनका सफर कैसा रहा. 

कौन थीं ट्विशा शर्मा?

ट्विशा शर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के नोएडा की रहने वाली थी. वह पढ़ाई-लिखाई में अच्छी होने के साथ-साथ ग्लैमर और क्रिएटिव फील्ड में भी काफी रुचि रखती थी. उन्होंने एमबीए की पढ़ाई की थी, हालांकि जानकारी के अनुसार उनके कॉलेज का नाम सामने नहीं आया है. लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में अपना करियर बनाया. ट्विशा ने 2009 से 2012 के बीच मॉडलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा था. इसी दौरान उन्होंने मिस पुणे ब्यूटी पेजेंट का खिताब जीता, जिसके बाद उन्हें एडवर्टाइजमेंट और फिल्मों में काम करने के मौके मिलने लगे. बताया जाता है कि उन्होंने कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया था. उनकी चर्चित फिल्म में मुग्गुरू मोनागल्लू का नाम सामने आया है. इसके अलावा वह साल 2018 में जरा संभल के नाम की शॉर्ट फिल्म में भी नजर आई थी. 

फिल्मों से कॉर्पोरेट दुनिया तक का सफर, कैसी थी कमाई

ग्लैमर की दुनिया में पहचान बनाने के बाद ट्विशा ने करियर को नया मोड़ दिया. मॉडलिंग और फिल्मों में लगातार सफलता नहीं मिलने पर उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम शुरू किया. वह दिल्ली में कई सालों तक मार्केटिंग कम्युनिकेशन और डिजिटल एजुकेशन से जुड़े पदों पर काम करती रही. उनके लिंकडीन प्रोफाइल के अनुसार उन्होंने मुंबई की एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर भी काम किया. बाद में वह जर्मन एकेडमी ऑफ डिजिटल एजुकेशन में कम्युनिकेशन और ऑनबोर्डिंग मैनेजर के पद पर जुड़ी रही. बताया जा रहा है कि शादी के समय भी वह एक प्राइवेट कंपनी के लिए वर्क फ्रॉम होम कर रही थीं. वहीं ट्विशा के परिवार के अनुसार वह अच्छी और मोटी कमाई करती थी और आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर थी. 

डेटिंग ऐप से हुई थी पति से मुलाकात 

पुलिस जांच और परिवार की ओर से दी जानकारी के अनुसार ट्विशा शर्मा की मुलाकात साल 2024 में भोपाल के वकील समर्थ सिंह से एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी. दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और बाद में परिवार की सहमति से दिसंबर 2025 में शादी हुई. समर्थ सिंह भोपाल जिला अदालत में वकालत करता है, जबकि उसकी मां गिरिबाला सिंह रिटायर्ड जज है. शादी के बाद ट्विशा भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में ससुराल में रहने लगी, लेकिन परिवार का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही ट्विशा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा. 

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मौत के बाद बढ़ा विवाद 

12 मई 2026 को ट्विशा शर्मा अपने ससुराल में फंदे से लटकी मिली. शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह फांसी बताई गई, लेकिन शरीर पर चोटों के निशान मिलने के बाद परिवार ने हत्या की आशंका जताई. परिजनों का आरोप है कि ट्विशा पर दहेज और संपत्ति को लेकर दबाव बनाया जा रहा था. परिवार ने यह भी दावा किया कि ट्विशा मानसिक तनाव में थी और उन्होंने अपनी मां और दोस्त से कई बार परेशानी की बात कही थी. कुछ व्हाट्सएप चैट भी सामने आई हैं, जिनमें उसने खुद को फंसा हुआ बताया. वहीं इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब ट्विशा के परिवार ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर जांच दिल्ली ट्रांसफर करने और दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग की.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 19 May 2026 01:27 PM (IST)
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