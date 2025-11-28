हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदेश के सबसे रईस पुरुष मुकेश अंबानी तो सबसे ज्यादा पैसे वाली महिला कौन? जानें जवाब

देश के सबसे रईस पुरुष मुकेश अंबानी तो सबसे ज्यादा पैसे वाली महिला कौन? जानें जवाब

फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार जिंदल समूह की प्रमुख और हिसार की विधायक सावित्री जिंदल देश की सबसे अमीर महिला है. सावित्री जिंदल की कुल संपत्ति 39.6 बिलियन डॉलर आंकी गई है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 28 Nov 2025 04:02 PM (IST)
Preferred Sources

मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है, यह तो सब जानते ही है. दरअसल सालों से मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर पुरुषों की लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की सबसे अमीर महिला कौन है. कई लोगों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि भारत की सबसे अमीर महिला कौन है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि देश के सबसे रईस पुरुष मुकेश अंबानी है तो सबसे ज्यादा पैसे वाली महिला कौन है.

कौन है भारत की सबसे अमीर महिला?

फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार जिंदल समूह की प्रमुख और हिसार की विधायक सावित्री जिंदल देश की सबसे अमीर महिला है. सावित्री जिंदल की कुल संपत्ति 39.6 बिलियन डॉलर आंकी गई है. पिछले 6 महीनाें में उनकी नेटवर्थ में 4.1 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है. वहीं सावित्री जिंदल को यह विरासत 2005 में मिली जब उनके पति और जिंदल ग्रुप के संस्थापक ओपी जिंदल का निधन हुआ था. इसके बाद उन्होंने राजनीति और कारोबार दोनों संभाला. वहीं वह दो बार हिसार से विधायक रह चुकी है और हरियाणा सरकार में मंत्री भी रह चुकी है.

सावित्री जिंदल का परिवार और कारोबार

जिंदल ग्रुप स्टिल, बिजली, सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मजबूत स्थिति रखता है. सावित्री जिंदल के बेटे सज्जन जिंदल जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू सीमेंट और जेएसडब्ल्यू पेंट्स का नेतृत्व करते हैं. उन्होंने 2023 में जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को पब्लिक किया था और 2024 में एमजी मोटर इंडिया में 35 प्रतिशत हिस्सेदारी लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में कदम बढ़ाया. वहीं नवीन जिंदल दिल्ली स्थित स्टील एंड पावर यूनिट संभालते हैं. वहीं हिसार विधानसभा से नामांकन के दौरान सावित्री जिंदल ने हलफनामा दाखिल किया था. इसमें उनके पास केवल 48,000 नकद और 20 करोड़ रुपये के हीरे-चांदी के गहने दर्ज किए थे. उनके पास कोई कार नहीं है. 2014 में उनकी कुल संपत्ति 108.17 करोड़ रुपये और 2009 में 44 करोड़ रुपये घोषित की गई थी. उनके बेटे नवीन जिंदल हरियाणा में 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सबसे अमीर उम्मीदवार थे, जिनकी संपत्ति 1230 करोड़ रुपये बताई गई थी.

देश के सबसे अमीर पुरुष कौन?

फोर्ब्स की 2025 की लिस्ट के अनुसार मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं. हालांकि रुपये और सेंसेक्स में गिरावट के कारण उनकी नेटवर्थ 12 प्रतिशत घटकर 105 अरब डाॅलर हो गई. वहीं दूसरे नंबर पर गौतम अडानी है जिनकी कुल संपत्ति 12 अरब डॉलर है. 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शेयरों में गिरावट जरूर आई थी, लेकिन 2025 में सेबी की जांच रिपोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी थी.

ये भी पढ़ें: Tallest Lord Ram Statue: दुनिया के इन देशों में भी बनी है भगवान राम की मूर्ति, इनमें से सबसे ऊंची कौन?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 28 Nov 2025 04:02 PM (IST)
Tags :
Savitri JIndal India Richest Woman Jindal Group
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Imran Khan News: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान जिंदा हैं! उनकी ही पार्टी ने लगा दी मुहर, शहबाज सरकार क्या बोली?
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान जिंदा हैं! उनकी ही पार्टी ने लगा दी मुहर, शहबाज सरकार क्या बोली?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का किया खुलासा
ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का किया खुलासा
विश्व
Vladimir Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे का आ गया पूरा शेड्यूल, PM मोदी के अलावा और किससे मिलेंगे, जानें सब कुछ
पुतिन के भारत दौरे का आ गया पूरा शेड्यूल, PM मोदी के अलावा और किससे मिलेंगे, जानें सब कुछ
बिहार
कांग्रेस की बैठक में संजीव सिंह ने क्यों दी गोली मारने की धमकी? जितेंद्र कुमार ने बताया
कांग्रेस की बैठक में संजीव सिंह ने क्यों दी गोली मारने की धमकी? जितेंद्र कुमार ने बताया
Advertisement

वीडियोज

Hong Kong Fire में आग का कारण Chinese माल ? बना त्रासदी की वजह! | ABPLIVE
Gustaakh Ishq Review | विजय वर्मा और फातिमा सना शेख के साथ गुलज़ार और मनीष मल्होत्रा का आत्मीय सिनेमा
Raisen Rape Case: पुलिस से बंदूक छीनने की कोशिश... | Breaking News | Madhya Pradesh
1 मिनट की बड़ी खबरें फटाफट रफ्तार में । Today News । 100 News । Top News
1 मिनट में देखिए दिन की वायरल खबरें फटाफट अंदाज में । Today News । 100 News । Top News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Imran Khan News: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान जिंदा हैं! उनकी ही पार्टी ने लगा दी मुहर, शहबाज सरकार क्या बोली?
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान जिंदा हैं! उनकी ही पार्टी ने लगा दी मुहर, शहबाज सरकार क्या बोली?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का किया खुलासा
ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का किया खुलासा
विश्व
Vladimir Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे का आ गया पूरा शेड्यूल, PM मोदी के अलावा और किससे मिलेंगे, जानें सब कुछ
पुतिन के भारत दौरे का आ गया पूरा शेड्यूल, PM मोदी के अलावा और किससे मिलेंगे, जानें सब कुछ
बिहार
कांग्रेस की बैठक में संजीव सिंह ने क्यों दी गोली मारने की धमकी? जितेंद्र कुमार ने बताया
कांग्रेस की बैठक में संजीव सिंह ने क्यों दी गोली मारने की धमकी? जितेंद्र कुमार ने बताया
क्रिकेट
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
बॉलीवुड
'पिंड अपने नू जावां...' आखिरी फिल्म 'इक्कीस' में धर्मेंद्र की कविता सुनकर इमोशनल हुए फैंस
'पिंड अपने नू जावां...' आखिरी फिल्म 'इक्कीस' में धर्मेंद्र की कविता सुनकर इमोशनल हुए फैंस
जनरल नॉलेज
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
ट्रेंडिंग
परशुराम कहां हैं... दूल्हे ने अपनी बरात में भगवान राम की तरह तोड़ा धनुष, यूजर्स पूछने लगे सवाल; देखें वीडियो
परशुराम कहां हैं... दूल्हे ने अपनी बरात में भगवान राम की तरह तोड़ा धनुष, यूजर्स पूछने लगे सवाल; देखें वीडियो
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Embed widget