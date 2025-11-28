देश के सबसे रईस पुरुष मुकेश अंबानी तो सबसे ज्यादा पैसे वाली महिला कौन? जानें जवाब

मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है, यह तो सब जानते ही है. दरअसल सालों से मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर पुरुषों की लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की सबसे अमीर महिला कौन है. कई लोगों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि भारत की सबसे अमीर महिला कौन है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि देश के सबसे रईस पुरुष मुकेश अंबानी है तो सबसे ज्यादा पैसे वाली महिला कौन है.

कौन है भारत की सबसे अमीर महिला?

फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार जिंदल समूह की प्रमुख और हिसार की विधायक सावित्री जिंदल देश की सबसे अमीर महिला है. सावित्री जिंदल की कुल संपत्ति 39.6 बिलियन डॉलर आंकी गई है. पिछले 6 महीनाें में उनकी नेटवर्थ में 4.1 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है. वहीं सावित्री जिंदल को यह विरासत 2005 में मिली जब उनके पति और जिंदल ग्रुप के संस्थापक ओपी जिंदल का निधन हुआ था. इसके बाद उन्होंने राजनीति और कारोबार दोनों संभाला. वहीं वह दो बार हिसार से विधायक रह चुकी है और हरियाणा सरकार में मंत्री भी रह चुकी है.

सावित्री जिंदल का परिवार और कारोबार

जिंदल ग्रुप स्टिल, बिजली, सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मजबूत स्थिति रखता है. सावित्री जिंदल के बेटे सज्जन जिंदल जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू सीमेंट और जेएसडब्ल्यू पेंट्स का नेतृत्व करते हैं. उन्होंने 2023 में जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को पब्लिक किया था और 2024 में एमजी मोटर इंडिया में 35 प्रतिशत हिस्सेदारी लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में कदम बढ़ाया. वहीं नवीन जिंदल दिल्ली स्थित स्टील एंड पावर यूनिट संभालते हैं. वहीं हिसार विधानसभा से नामांकन के दौरान सावित्री जिंदल ने हलफनामा दाखिल किया था. इसमें उनके पास केवल 48,000 नकद और 20 करोड़ रुपये के हीरे-चांदी के गहने दर्ज किए थे. उनके पास कोई कार नहीं है. 2014 में उनकी कुल संपत्ति 108.17 करोड़ रुपये और 2009 में 44 करोड़ रुपये घोषित की गई थी. उनके बेटे नवीन जिंदल हरियाणा में 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सबसे अमीर उम्मीदवार थे, जिनकी संपत्ति 1230 करोड़ रुपये बताई गई थी.

देश के सबसे अमीर पुरुष कौन?

फोर्ब्स की 2025 की लिस्ट के अनुसार मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं. हालांकि रुपये और सेंसेक्स में गिरावट के कारण उनकी नेटवर्थ 12 प्रतिशत घटकर 105 अरब डाॅलर हो गई. वहीं दूसरे नंबर पर गौतम अडानी है जिनकी कुल संपत्ति 12 अरब डॉलर है. 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शेयरों में गिरावट जरूर आई थी, लेकिन 2025 में सेबी की जांच रिपोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी थी.

