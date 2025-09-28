हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीसीसीआई और आईसीसी में कौन है सबसे ताकतवर! जानिए कैसे क्रिकेट पर राज करता है भारतीय बोर्ड

बीसीसीआई और आईसीसी में कौन है सबसे ताकतवर! जानिए कैसे क्रिकेट पर राज करता है भारतीय बोर्ड

क्रिकेट की यह दीवानगी सिर्फ इमोशन तक सीमित नहीं है, यह एक बड़ा कारोबार भी बन चुका है और इस कारोबार की सबसे बड़ी ताकत भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 28 Sep 2025 07:50 PM (IST)
भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक इमोशन है.जब भी भारतीय टीम मैदान पर उतरती है, पूरा देश टीवी स्क्रीन से चिपक जाता है. स्टेडियम में लाखों की भीड़, घरों में रंग-बिरंगे पोस्टर, सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट ये सब क्रिकेट के लिए लोगों के जुनून को दिखाता है. क्रिकेट की यह दीवानगी सिर्फ इमोशन तक सीमित नहीं है, यह एक बड़ा कारोबार भी बन चुका है और इस कारोबार की सबसे बड़ी ताकत भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई है.

वहीं हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया है. दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास को इस पद से लिए चुना गया है. हालांकि बीसीसीआई की कमाई, ताकत और फैसलों का असर अब सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में होता है. वहीं दूसरी ओर आईसीसी, जो क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय संचालन करती है, वह तकनीकी रूप से क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है. लेकिन सवाल यह उठता है आईसीसी और बीसीसीआई में ज्यादा ताकतवर कौन है. तो चलिए जानते हैं कि बीसीसीआई और आईसीसी में कौन सबसे ताकतवर है और कैसे भारतीय बोर्ड क्रिकेट पर राज करता है. 

बीसीसीआई और आईसीसी में कौन सबसे ताकतवर है

बीसीसीआई की शुरुआत साल 1928 में हुई थी. आज यह संस्था दुनिया का सबसे अमीर और प्रभावशाली क्रिकेट बोर्ड बन चुकी है. आज बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट टीम का संचालन करता है, घरेलू टूर्नामेंट जैसे रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी आदि आयोजित करता है और IPL जैसा ग्लोबल T20 लीग चलाता है. 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई की कुल संपत्ति 20,686 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है. यह संपत्ति दुनिया के दूसरे सबसे अमीर बोर्ड  क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कई गुना ज्यादा है. 

वहीं आईसीसी क्रिकेट का वैश्विक संगठन है जो वर्ल्ड कप जैसे अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करता है, नियम बनाता है, सभी देशों के क्रिकेट बोर्ड्स को संचालित करता है. लेकिन BCCI अकेले ICC के कुल रेवेन्यू का 38.5 प्रतिशत हिस्सा  है, ये दिखाता है कि BCCI कितना अमीर और ताकतवर हो चुका है.  इसके अलावा आईसीसी के चेयरमैन भी खुद भारत से हैं जिससे भारत की धाक विश्व क्रिकेट में सबसे ज्यादा है. कुल मिलाकर आईसीसी के पास अधिकार ज्यादा हैं लेकिन कहीं ना कहीं इसकी नींव में बीसीसीआई भी एक पिलर की तरह काम कर रहा है.

कैसे भारतीय बोर्ड क्रिकेट पर राज करता है

जब भारतीय टीम विदेश दौरे पर जाती है, तो टिकट और टीवी रेवेन्यू में कई गुना उछाल आता है, अन्य देश भारत के साथ सीरीज खेलने के लिए लाइन में रहते हैं. वहीं IPL दुनिया की सबसे अमीर लीग बन चुकी है. विदेशी खिलाड़ी IPL में खेलने के लिए इंटरनेशनल मैच छोड़ते हैं. इससे ICC को भी झुकना पड़ता है, क्योंकि खिलाड़ी और पैसा दोनों भारत की तरफ हैं. इसके अलावा भारत से सबसे ज्यादा दर्शक आते हैं, भारत के मैच सबसे ज्यादा देखे जाते हैं और भारत के टूर पर दूसरी टीमों को सबसे ज्यादा कमाई होती है. 
 
Published at : 28 Sep 2025 07:50 PM (IST)
