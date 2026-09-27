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शंख एयरलाइन वाले श्रवण कुमार कौन, कैसे खड़ा किया अरबों का कारोबार?

ऑटो चालक से स्टील-सीमेंट कारोबारी बने श्रवण कुमार विश्वकर्मा के लखनऊ स्थित ठिकानों पर आयकर विभाग ने टैक्स रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन की जांच के लिए सर्वे किया है. चलिए उनके कारोबार के बारे में जानें.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 27 Sep 2026 02:00 PM (IST)
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  • अधिकारियों ने खातों की जांच की, कारण अज्ञात।

उत्तर प्रदेश की पहली निजी एयरलाइन शंख एयर शुरू करने की योजना बना रहे कारोबारी श्रवण कुमार विश्वकर्मा अचानक चर्चा में आ गए हैं. लखनऊ स्थित उनके घर और कंपनी के मुख्यालय पर आयकर विभाग ने औचक सर्वे की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. इस छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने शंख एविएशन के खातों, बैंक लेनदेन और टैक्स से जुड़े अहम दस्तावेजों की गहन जांच-पड़ताल की है. बिना किसी विरासत के जमीन से उठकर विमानन क्षेत्र जैसे महंगे बिजनेस में कदम रखने वाले श्रवण कुमार पर इस प्रशासनिक कार्रवाई के बाद वित्तीय बाजार में उनके कारोबारी मॉडल, फंड के स्रोत और संपत्ति को लेकर तमाम सवाल उठने लगे हैं. आइए जानें कि ये कौन हैं और कैसे इतना बड़ा कारोबार बनाया?

कानपुर के ऑटो चालक से बड़े कारोबारी बनने की कहानी

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कानपुर की गलियों से निकलकर एयरलाइन कंपनी खड़ी करने वाले श्रवण कुमार विश्वकर्मा का जीवन संघर्षों से भरा रहा है. अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने जीवन यापन के लिए ऑटो और टेम्पो चलाने से लेकर सामान ढोने वाले लोडर चलाने तक का काम किया. उन्होंने कई छोटे-मोटे व्यापारिक प्रयोग किए, जिनमें उन्हें असफलता हाथ लगी. उनकी किस्मत साल 2014 में तब बदली जब उन्होंने सीमेंट और टीएमटी सरिया के व्यापार में कदम रखा. इसके बाद उन्होंने खनन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में तेजी से पांव पसारे और देखते ही देखते 400 से अधिक भारी ट्रकों का एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क खड़ा कर दिया, जो उनके भविष्य के सभी व्यापारिक वेंचर्स का मुख्य आधार बना.

उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन शंख एयर की स्थापना

विमानन क्षेत्र में औपचारिक प्रवेश के लिए अक्टूबर 2023 में 'शंख एविएशन प्राइवेट लिमिटेड' नाम से कंपनी पंजीकृत कराई गई. इस कंपनी में श्रवण कुमार के साथ अनुराग छाबड़ा और कौशिक सेनगुप्ता को निदेशक बनाया गया और इसकी अधिकृत चुकता पूंजी लगभग 50 करोड़ रुपये तय की गई. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मार्च 2025 में कंपनी को निर्धारित यात्री विमान सेवा शुरू करने के लिए शुरुआती एनओसी दे दी. दिसंबर 2025 में हरी झंडी मिलने के बाद कंपनी ने 2026 में तीन लीज पर लिए गए एयरबस विमानों के जरिए लखनऊ से दिल्ली और मुंबई के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा.

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शंख एयरलाइन वाले श्रवण कुमार कौन, कैसे खड़ा किया अरबों का कारोबार?

अरबों रुपये के बिजनेस मॉडल और फंडिंग 

विमानन उद्योग जैसे खर्चीले व्यवसाय में पूंजी के स्रोत को लेकर बाजार में काफी कौतूहल रहा है. श्रवण कुमार की मुख्य कंपनी शंख ट्रेडिंग मुख्य रूप से स्टील, सीमेंट और बालू-रेत के थोक व्यापार से जुड़ी है. रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की दिसंबर 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार, शंख ट्रेडिंग का सालाना राजस्व 643.7 करोड़ रुपये और शुद्ध मुनाफा 28.4 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था. कारोबारी का दावा है कि एयरलाइन को खड़ा करने के लिए भारी-भरकम पूंजी इसी मूल ट्रेडिंग कंपनी के मुनाफे और लीजिंग वित्तीय व्यवस्थाओं के जरिए जुटाई गई है, जिससे विमानों की खरीद का सीधा आर्थिक बोझ कंपनी पर न पड़े.

श्रवण कुमार की निजी संपत्ति और नेटवर्थ कितनी?

श्रवण कुमार विश्वकर्मा की निजी संपत्ति को लेकर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक नेटवर्थ का कोई प्रामाणिक या आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है. वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि शंख एविएशन की 50 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी या शंख ट्रेडिंग के 600 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर को सीधे तौर पर उनकी व्यक्तिगत संपत्ति मान लेना तकनीकी रूप से गलत होगा. उनकी अधिकांश संपत्ति उनके विभिन्न व्यवसायों और परिसंपत्तियों में शेयरहोल्डिंग के रूप में लगी हुई है.


शंख एयरलाइन वाले श्रवण कुमार कौन, कैसे खड़ा किया अरबों का कारोबार?

आयकर विभाग क्यों कर रहा जांच और सर्वे?

पिछले सप्ताह में लखनऊ के गोमती नगर स्थित शंख एयर के कॉर्पोरेट दफ्तर और श्रवण कुमार के निजी आवास पर आयकर विभाग ने जांच अभियान चलाया. जांच टीम ने कंप्यूटर हार्ड डिस्क, बिलिंग रिकॉर्ड और बैंक खातों के ब्योरे जुटाए हैं. हालांकि, आयकर विभाग की ओर से अभी तक इस सर्वे के आधिकारिक कारणों या किसी वित्तीय कर-चोरी की पुष्टि नहीं की गई है. कर विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर कानून के तहत सर्वे की प्रक्रिया केवल बही-खातों और घोषित आय के मिलान के लिए की जाती है, जिसका अर्थ सीधे तौर पर किसी घोटाले या आपराधिक गड़बड़ी का सिद्ध होना नहीं होता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 27 Sep 2026 02:00 PM (IST)
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