हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसोशल मीडिया पर कंटेंट बनाकर कौन कर रहा असली कमाई? समझें पूरा खेल

सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाकर कौन कर रहा असली कमाई? समझें पूरा खेल

सोशल मीडिया पर मजेदार वीडियो, छोटे-छोटे रील्स या इंस्टाग्राम पोस्ट देखकर ये लग सकता है कि हर कोई इस खेल से खूब पैसा कमा रहा है. लेकिन क्या सच में ऐसा है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 07 Jan 2026 07:25 AM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में हर कोई कंटेंट क्रिएटर बनने की बात करता है. खासकर हमारी नई पीढ़ी, यानी जेन जी, दिन-रात अपने मोबाइल पर फॉलोअर्स बढ़ाने, लाइक्स पाने और वायरल वीडियो बनाने में जुटी रहती है. सोशल मीडिया पर मजेदार वीडियो, छोटे-छोटे रील्स या इंस्टाग्राम पोस्ट देखकर ये लग सकता है कि हर कोई इस खेल से खूब पैसा कमा रहा है. लेकिन क्या सच में ऐसा है.

भारत में लगभग 20 से 25 लाख लोग रोजाना मोबाइल की स्क्रीन पर अपने कंटेंट को पोस्ट करके अपनी पहचान बनाने में लगे हैं. इनमें से हर कोई यही सोचता है कि इससे जल्दी से जल्दी पैसे कमाए जा सकते हैं. लेकिन हकीकत ये है कि सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो वाकई में इससे अच्छी कमाई कर पाते हैं. 

कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी की बढ़ती ताकत

भारत में कंटेंट क्रिएशन की दुनिया करीब 15 साल पहले शुरू हुई थी. उस समय लोगों को इसे नौकरी या कमाई का तरीका मानने में झिझक थी.लोग कंटेंट क्रिएटर्स को सिर्फ बेरोजगार समझते थे. लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल गए हैं. इस साल मई में मुंबई में हुए वेव्स समिट में बताया गया कि भारत के डिजिटल क्रिएटर्स हर साल करीब 350 अरब डॉलर की कस्टमर स्पेंडिंग को प्रभावित कर रहे हैं. अगले पांच साल में यह आंकड़ा 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा यानी भारत की कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी भविष्य में 1 लाख करोड़ डॉलर की होगी. सरकार भी इसे गंभीरता से ले रही है. मार्च 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ डॉलर का निवेश किया जाएगा यानी यह साफ है कि मोबाइल स्क्रीन पर आप जो छोटे-छोटे वीडियो देखते हैं, वे बड़े-बड़े ब्रांड और कंपनियों के लिए एक नई सेल्स फोर्स का काम कर रहे हैं. 

असली कमाई कितने लोगों को होती है?

बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 8-10 प्रतिशत क्रिएटर्स ही अपने कंटेंट से अच्छी कमाई कर पाते हैं यानी 20-25 लाख एक्टिव क्रिएटर्स में से केवल 2 से 2.5 लाख लोग ही पैसे कमा पाते हैं. बाकी 90-92  प्रतिशत क्रिएटर्स या तो बहुत कम कमाते हैं या सोशल मीडिया उनकी मुख्य कमाई का स्रोत नहीं है. इसका मतलब साफ है हर कोई वायरल होने या करोड़ों कमाने वाली कहानी नहीं लिख सकता है. 

कंटेंट क्रिएटर्स पैसे कैसे कमाते हैं?

जो क्रिएटर्स सफल होते हैं, उनके पास बड़ी ऑडियंस होती है. इससे उनके पास कई पैसे कमाने के रास्ते खुलते हैं.  जैसे ब्रांड पार्टनरशिप, बड़े ब्रांड उनके वीडियो के माध्यम से प्रोडक्ट बेचते हैं. स्पॉन्सरशिप, कंपनियां उन्हें सीधे पैसे देती हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए, प्लेटफॉर्म एड यूट्यूब या इंस्टाग्राम से वीडियो पर एड्स के पैसे मिलते हैं. एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट का लिंक शेयर करके सेल्स पर कमीशन, सब्सक्रिप्शन और प्रीमियम कंटेंट खास कंटेंट के लिए फॉलोअर्स सब्सक्राइब करते हैं. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा पैसा प्लेटफॉर्म ही कमा रहे हैं, न कि क्रिएटर्स. यूट्यूब भारत की आय 2024 में 14,300 करोड़ रुपये थी. फेसबुक (मेटा) का टर्नओवर भी हजारों करोड़ रुपये में था. इसका मतलब है कि चाहे कोई कंटेंट क्रिएटर करोड़पति बने, असली पैसा तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास ही जाता है. 

कंटेंट क्रिएशन का दबाव

कंटेंट क्रिएशन सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, इसमें काफी कंपटीशन और मानसिक दबाव भी है. लोग अपने फॉलोअर्स की संख्या या लाइक्स से खुद की तुलना करते रहते हैं. कई बार कंटेंट वायरल न होने पर क्रिएटर्स का मनोबल गिरता है. ऐसे में, सिर्फ टैलेंट होना ही काफी नहीं, स्ट्रैटेजी और कड़ी मेहनत भी जरूरी है. 

यह भी पढ़ें: ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया तो अमेरिका की कितनी बढ़ेगी कमाई? रकम सुन उड़ जाएंगे होश

Published at : 07 Jan 2026 07:25 AM (IST)
Tags :
Content Creators Social Media Monetization Digital Creator Economy Digital India Creators
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Colombia On US: 'हिम्मत है तो आओ, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूं', किस देश के राष्ट्रपति ने ट्रंप को दे दिया खुला चैलेंज, मादुरो जैसा होगा हाल?
'हिम्मत है तो आओ, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूं', किस देश के राष्ट्रपति ने ट्रंप को दे दिया खुला चैलेंज, मादुरो जैसा होगा हाल?
दिल्ली NCR
दिल्ली पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल, भीड़ पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले, ABP के पास Exclusive तस्वीरें
दिल्ली पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल, भीड़ पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले, ABP के पास Exclusive तस्वीरें
स्पोर्ट्स
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
इस एक्ट्रेस ने गोवा के क्लब में 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए चार्ज किए 6 करोड़ रुपये, वायरल हो रहा डांस
इस एक्ट्रेस ने गोवा के क्लब में 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए चार्ज किए 6 करोड़ रुपये, वायरल हो रहा डांस
Advertisement

वीडियोज

Srinagara Fire Breaking: थर्माकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, चारों तरफ धुआं- धुआं | Breaking
Sansani:दीवार में पुलिस का 'VIP मेहमान'! Crime News
JNU की बदनामी.. वामपंथी हरकत पुरानी! | JNU Violence | JNU History | Breaking | ABP News
UP SIR: CM Yogi Vs Akhilesh Yadav..शहरों में ज्यादा वोट कटने का किसे घाटा? | UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: वोट कटौती पर अखिलेश की बेचैनी... 27 में सपा का नुक्सान! | UP SIR | EC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Colombia On US: 'हिम्मत है तो आओ, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूं', किस देश के राष्ट्रपति ने ट्रंप को दे दिया खुला चैलेंज, मादुरो जैसा होगा हाल?
'हिम्मत है तो आओ, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूं', किस देश के राष्ट्रपति ने ट्रंप को दे दिया खुला चैलेंज, मादुरो जैसा होगा हाल?
दिल्ली NCR
दिल्ली पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल, भीड़ पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले, ABP के पास Exclusive तस्वीरें
दिल्ली पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल, भीड़ पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले, ABP के पास Exclusive तस्वीरें
स्पोर्ट्स
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
इस एक्ट्रेस ने गोवा के क्लब में 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए चार्ज किए 6 करोड़ रुपये, वायरल हो रहा डांस
इस एक्ट्रेस ने गोवा के क्लब में 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए चार्ज किए 6 करोड़ रुपये, वायरल हो रहा डांस
विश्व
आंखों में चोट, कई जगह घाव, पसली भी टूटी! कहीं मादुरो की पत्नी को बेडरूम से घसीटकर लाने की बात सच तो नहीं?
आंखों में चोट, कई जगह घाव, पसली भी टूटी! कहीं मादुरो की पत्नी को बेडरूम से घसीटकर लाने की बात सच तो नहीं?
ट्रेंडिंग
Video: 'घर में जगह नहीं' बोलकर मां को वृद्धाश्रम में छोड़ा, बेटी की बेरहमी देख टूट जाएगा दिल
'घर में जगह नहीं' बोलकर मां को वृद्धाश्रम में छोड़ा, बेटी की बेरहमी देख टूट जाएगा दिल
जनरल नॉलेज
पाकिस्तानी शख्स से शादी करने वाली सरबजीत कौर कौन, क्यों उन्हें डिपोर्ट नहीं कर रहा पाकिस्तान?
पाकिस्तानी शख्स से शादी करने वाली सरबजीत कौर कौन, क्यों उन्हें डिपोर्ट नहीं कर रहा पाकिस्तान?
हेल्थ
कॉपर या कांच की बोतल... किसमें पानी पीना बेस्ट? जानें फायदे-नुकसान और मिथ से जुड़ी हर बात
कॉपर या कांच की बोतल... किसमें पानी पीना बेस्ट? जानें फायदे-नुकसान और मिथ से जुड़ी हर बात
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget