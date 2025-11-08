हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकौन है लारिसा नेरी और क्या करती हैं काम, जानें कब खींची गई थी उनकी वायरल तस्वीर?

कौन है लारिसा नेरी और क्या करती हैं काम, जानें कब खींची गई थी उनकी वायरल तस्वीर?

Who Is Larissa Nery: राहुल गांधी के बयान से वायरल हुई लारिसा नेरी की तस्वीर ने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर वह कौन हैं और क्या काम करती हैं. चलिए जानें.

By : निधि पाल | Updated at : 08 Nov 2025 11:44 AM (IST)
एक विदेशी चेहरा, भारतीय चुनाव और सोशल मीडिया पर फैली सनसनी, यह कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है. लेकिन हकीकत में यह एक गलतफहमी, वायरल तस्वीर और राजनीति के तूफान का मेल है. राहुल गांधी के बयान के बाद अचानक महिला लारिसा नेरी का नाम भारत की राजनीति के केंद्र में आ गया है. अब सवाल उठता है, आखिर कौन हैं यह लारिसा नेरी और क्यों उनकी तस्वीर भारतीय चुनावों के हंगामे में सामने आई. आइए इनके बारे में जानते हैं. 

कैसे चर्चा में आया लारिसा नेरी का नाम?

हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक सभा में वोट चोरी का बड़ा आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि एक ब्राजीलियन मॉडल ने 10 बूथों पर 22 फर्जी वोट डाले. बस, इतना कहना था कि इंटरनेट पर ब्राजीलियन मॉडल लारिसा नेरी नाम की खोज सबसे ज्यादा होने लगी. हर कोई जानना चाहता था कि आखिर यह रहस्यमयी महिला कौन है, जो अचानक भारत की राजनीति में घुस आई?

कौन हैं और क्या काम करती हैं लारिसा नेरी?

राहुल गांधी के बयान के बाद मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर लारिसा की एक तस्वीर वायरल हो रही है. लोगों ने बिना जांचे उसे ब्राजीलियन मॉडल बता दिया, लेकिन असलियत कुछ और थी. लारिसा नेरी ने खुद एक मीडिया चैनल से बातचीत में सच्चाई साफ की. उन्होंने कहा कि वो कभी मॉडल नहीं रहीं, वो तो एक हेयरड्रेसर हैं, और पिछले कई सालों से यही काम कर रही हैं,

कब खींची गई थी यह फोटो?

लारिसा नेरी ने खुद बताया कि उनकी यह वायरल तस्वीर करीब आठ साल पुरानी है. उस वक्त वह केवल 20 साल की थीं, और यह फोटो उन्होंने एक फोटोग्राफर दोस्त की मदद के लिए खिंचवाई थी. यह तस्वीर उनके घर के बाहर एक साधारण दीवार के पास ली गई थी, यह कोई प्रोफेशनल फोटोशूट नहीं था. उन्होंने यह भी बताया कि यह फोटो बाद में एक स्टॉक इमेज वेबसाइट पर अपलोड हो गई, जहां से कोई भी इसे मुफ्त में डाउनलोड कर सकता है.

भारत की राजनीति से कोई लेना-देना नहीं

वायरल खबरों के बीच लारिसा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में वे कह रही हैं कि वे एक ब्राजीलियाई डिजिटल इन्फ्लुएंसर और हेयरड्रेसर हैं. उनको भारतीय लोग बहुत पसंद हैं, लेकिन भारत की राजनीति से उनका कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने बताया कि उनकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया गया, और उनकी मंजूरी के बिना इसे भारत के चुनावी विवाद में घसीटा गया.

लारिसा ने साफ कहा कि वह कभी भारत नहीं आईं और उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनकी फोटो किसी राजनीतिक पोस्ट में इस्तेमाल हो रही है. विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर लिया ताकि सोशल मीडिया पर फैल रही गलत सूचनाओं से खुद को बचा सकें.

फोटो वायरल कैसे हुई और सच्चाई क्या है?

असल में, यह वही पुरानी तस्वीर है जिसे कुछ लोगों ने ब्राजीलियन मॉडल कहकर वायरल किया. जबकि वह तस्वीर एक सामान्य स्टॉक फोटो थी, जिसे कोई भी ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकता है. चुनावी माहौल में उस फोटो को कथित तौर पर एक राजनीतिक आरोप से जोड़ दिया गया, जिससे मामला और उलझ गया है. यह घटना सोशल मीडिया पर गलत सूचना की एक मिसाल बन गई है.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 08 Nov 2025 11:44 AM (IST)
