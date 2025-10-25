हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Afghanistan Rivers: अफगानिस्तान की कौन-कौन सी नदियां जाती हैं पाकिस्तान, अगर पानी रोक दे तालिबान तो क्या होगा?

Afghanistan Rivers: अफगानिस्तान की कौन-कौन सी नदियां जाती हैं पाकिस्तान, अगर पानी रोक दे तालिबान तो क्या होगा?

Afghanistan Rivers: अफगानिस्तान ने कुनार नदी पर बांध बनाने की योजना की एक बड़े घोषणा की है. आइए जानते हैं अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक कौन-कौन सी नदियां बहती हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 25 Oct 2025 11:38 AM (IST)
Afghanistan Rivers: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे तनाव में अब एक और नया मोड़ आ चुका है. दरअसल तालिबान सरकार ने कुनार नदी पर बांध बनाने की योजना की घोषणा कर दी है. कुनार नदी काबुल नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और पाकिस्तान तक बहती है. भारत के बाद अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान का पानी रोकने का यह बड़ा कदम उठाया है. आइए जानते हैं कि अफगानिस्तान की कौन-कौन सी नदियां पाकिस्तान तक जाती हैं और अगर पानी रोक दिया जाए तो उसका पाकिस्तान पर कैसा असर पड़ेगा.

अफगानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ बहने वाली नदियां 

काबुल नदी पूर्वी अफगानिस्तान से उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में बहने वाली सबसे जरूरी नदी है. यह काबुल से होकर गुजरती है और खैबर दर्रे के रास्ते से पाकिस्तान में प्रवेश करती है. अंत में यह सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है. यह नदी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पीने के पानी और सिंचाई दोनों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है. 

इसके अलावा एक और प्रमुख नदी कुनार नदी है, जो काबुल नदी की ही एक प्रमुख सहायक नदी है. यह हिंदू कुश पर्वतों से निकलती है और अफगानिस्तान से होकर जलालाबाद के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है. दिलचस्प बात यह है कि यह पाकिस्तान के चित्राल से निकलती है और अफगानिस्तान से होकर लगभग 480 किलोमीटर की यात्रा करती है और वापस पाकिस्तान में ही बहने लगती है. यह नदी सिंचाई और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जेनरेशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है. इसके अलावा गोमल नदी है जो सिंधु नदी प्रणाली में मिलने से पहले दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान में बहती है.

अगर तालिबान पानी रोक दे तो क्या होगा 

अगर तालिबान इन नदियों का पानी पाकिस्तान में जाने से रोक दे तो पाकिस्तान पर इसका काफी ज्यादा विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है. पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि सबसे पहले प्रभावित होगी. पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जैसे प्रांत जो सिंचाई के लिए काबुल और कुनार नदी पर ही निर्भर है बड़े पैमाने पर फसलों की बर्बादी का सामना कर सकते हैं.

इसी के साथ नदी का पानी रोक देने से कई शहरों और गांव में पेयजल संकट भी पैदा हो सकता है. वहीं पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे समुदायों के सूखे जैसे हालात में फंसने की संभावना है. इतना ही नहीं बल्कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जेनरेशन पर भी काफी ज्यादा बुरा असर पड़ेगा. पाकिस्तान बिजली उत्पादन के लिए काबुल और कुनार नदियों पर ही निर्भर है. पानी की मात्रा में कमी से जल विद्युत उत्पादन काफी कम होगा जिससे ब्लैकआउट की नौबत आ सकती है. 

इसके अलावा इस स्थिति के राजनीतिक पहलू को भी नजरअंदाज  नहीं किया जा सकता. तालिबान की कोई भी एक तरफा कार्रवाई सीमा पर तनाव बढ़ा सकती है और साथ ही दो देशों के बीच के संबंधों में और भी ज्यादा तनाव पैदा हो सकते हैं.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 25 Oct 2025 11:38 AM (IST)
Kunar River Afghanistan Rivers Kabul River
Embed widget