धरती पर सबसे ज्यादा उम्र का जानवर कौन-सा, जानें कितनी है उसकी असली उम्र?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जोनाथन, 194 वर्षीय विशाल कछुआ, सबसे पुराने जीवित जानवर का खिताब रखता है।

समुद्री जीव जैसे ग्रीनलैंड शार्क 500 साल, ओशन क्वाहोग 507 साल जीते हैं।

गहरे समुद्र के ग्लास स्पंज 15,000 साल तक जीवित रह सकते हैं।

बोहेड व्हेल 200 साल तक जीवित रहकर सबसे लंबी उम्र वाले स्तनधारी हैं।

Oldest Animal: अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसानों की उम्र सबसे लंबी होती है तो प्रकृति के पास कुछ अविश्वसनीय उदाहरण हैं. पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले जानवर का खिताब जोनाथन नाम के एक विशाल कछुए के नाम है. इसकी उम्र 194 साल हो चुकी है. आइए जानते हैं इस जानवर के बारे में और साथ ही समुद्र में कुछ हजारों साल तक रहने वाले जीवों के बारे में भी.

जमीन पर रहने वाला सबसे पुराना जीवित जानवर

जोनाथन एक सेशेल्स विशाल कछुआ है. यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित सेंट हेलेना के द्वीप पर रहता है. लगभग 1832 में जन्मा यह कछुआ आधिकारिक तौर पर जमीन पर रहने वाला सबसे पुराने ज्ञात जीवित जानवर है. यह गवर्नर के आवास, प्लांटेशन हाउस के बगीचों में रहता है. अंधे होने और सूंघने की शक्ति खो देने के बावजूद जोनाथन अभी भी एक शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लेता है. धूप सेंकता है और केले तथा गाजर जैसे फल और सब्जियां खाता है. अपने जीवनकाल में, इसने दुनिया को बदलने वाली घटनाओं को देखा है जिसमें दो विश्व युद्ध और दर्जनों ब्रिटिश गवर्नर शामिल हैं.

कुछ समुद्री जीव जो लंबी उम्र तक जीवित रहते हैं

जोनाथन के नाम जमीन पर सबसे लंबा जीने का रिकॉर्ड है. वहीं समुद्र में ऐसे जीव रहते हैं जिनकी उम्र कहीं ज्यादा लंबी होती है. ग्रीनलैंड शार्क लगभग 400 से 500 सालों तक जीवित रह सकती है. एक और दिलचस्प प्रजाति है ओशन क्वाहोग. यह एक प्रकार का सीप है. इनमें से एक सीप 507 साल पुराना पाया गया था.

कुछ जीव जो सभ्यताओं से भी ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं

समुद्र के गहराइयों में पाए जाने वाले ग्लास स्पंज 10000 से 15000 साल तक जीवित रह सकते हैं. ये प्राचीन जीव काफी धीरे-धीरे बढ़ते हैं.

लंबे समय तक जीवित रहने वाले स्तनधारी

स्तनधारी में बोहेड व्हेल सबसे अलग है. आर्कटिक के ये विशाल जीव 200 साल से भी ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं. जानवरों की लंबी उम्र अक्सर धीमे मेटाबॉलिज्म, स्थिर वातावरण और कम प्राकृतिक शिकारी जैसी वजहों पर निर्भर करती है. खासतौर से गहरे समुद्र के जीव ठंडी, अंधेरी और स्थिर परिस्थितियों में रहते हैं. इससे उम्र की प्रक्रिया धीमी हो जाती है.

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