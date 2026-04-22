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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजOldest Animal: धरती पर सबसे ज्यादा उम्र का जानवर कौन-सा, जानें कितनी है उसकी असली उम्र?

Oldest Animal: धरती पर सबसे ज्यादा उम्र का जानवर कौन-सा, जानें कितनी है उसकी असली उम्र?

Oldest Animal: दुनिया में एक ऐसा जानवर है जिसके नाम सबसे लंबा जीने का खिताब है. आइए जानते हैं कौन सा है वह जानवर.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 22 Apr 2026 06:55 AM (IST)
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  • जोनाथन, 194 वर्षीय विशाल कछुआ, सबसे पुराने जीवित जानवर का खिताब रखता है।
  • समुद्री जीव जैसे ग्रीनलैंड शार्क 500 साल, ओशन क्वाहोग 507 साल जीते हैं।
  • गहरे समुद्र के ग्लास स्पंज 15,000 साल तक जीवित रह सकते हैं।
  • बोहेड व्हेल 200 साल तक जीवित रहकर सबसे लंबी उम्र वाले स्तनधारी हैं।

Oldest Animal: अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसानों की उम्र सबसे लंबी होती है तो प्रकृति के पास कुछ अविश्वसनीय उदाहरण हैं.  पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले जानवर का खिताब जोनाथन नाम के एक विशाल कछुए के नाम है. इसकी उम्र 194 साल हो चुकी है. आइए जानते हैं इस जानवर के बारे में और साथ ही समुद्र में कुछ हजारों साल तक रहने वाले जीवों के बारे में भी. 

जमीन पर रहने वाला सबसे पुराना जीवित जानवर 

जोनाथन एक सेशेल्स विशाल कछुआ है. यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित सेंट हेलेना के द्वीप पर रहता है. लगभग 1832 में जन्मा यह कछुआ आधिकारिक तौर पर जमीन पर रहने वाला सबसे पुराने ज्ञात जीवित जानवर है. यह गवर्नर के आवास, प्लांटेशन हाउस के बगीचों में रहता है.  अंधे होने और सूंघने की शक्ति खो देने के बावजूद जोनाथन अभी भी एक शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लेता है. धूप सेंकता है और केले तथा गाजर जैसे फल और सब्जियां खाता है. अपने जीवनकाल में, इसने दुनिया को बदलने वाली घटनाओं को देखा है जिसमें दो विश्व युद्ध और दर्जनों ब्रिटिश गवर्नर शामिल हैं.

कुछ समुद्री जीव जो लंबी उम्र तक जीवित रहते हैं 

जोनाथन के नाम जमीन पर सबसे लंबा जीने का रिकॉर्ड है. वहीं समुद्र में ऐसे जीव रहते हैं जिनकी उम्र कहीं ज्यादा लंबी होती है. ग्रीनलैंड शार्क लगभग 400 से 500 सालों तक जीवित रह सकती है. एक और दिलचस्प प्रजाति है ओशन क्वाहोग. यह एक प्रकार का सीप है. इनमें से एक सीप 507 साल पुराना पाया गया था.

कुछ जीव जो सभ्यताओं से भी ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं 

समुद्र के गहराइयों में पाए जाने वाले ग्लास स्पंज 10000 से 15000 साल तक जीवित रह सकते हैं. ये प्राचीन जीव काफी धीरे-धीरे बढ़ते हैं. 

लंबे समय तक जीवित रहने वाले स्तनधारी 

स्तनधारी में बोहेड व्हेल सबसे अलग है. आर्कटिक के ये विशाल जीव 200 साल से भी ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं. जानवरों की लंबी उम्र अक्सर धीमे मेटाबॉलिज्म, स्थिर वातावरण और कम प्राकृतिक शिकारी जैसी वजहों पर निर्भर करती है. खासतौर से गहरे समुद्र के जीव ठंडी, अंधेरी और स्थिर परिस्थितियों में रहते हैं. इससे उम्र की प्रक्रिया धीमी हो जाती है.

यह भी पढ़ें:  क्या पाइपलाइन बिछाकर रूस से क्रूड ऑयल मंगा सकता है भारत, जानें कितना मुश्किल है यह प्लान?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 22 Apr 2026 06:55 AM (IST)
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Oldest Animal Jonathan Tortoise Longest Living Species
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