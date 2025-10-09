Hottest Chilli In The World: दुनिया में खाने के शौकीनों के लिए तीखेपन का मजा किसी रोमांच से कम नहीं है. कभी हल्की चटनी या मिर्च का तड़का हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाता है, तो कभी बेहद तीखी मिर्च शरीर में आग और पसीने की भरमार ला देती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसी मिर्च भी है, जिसे खाते ही मुंह में आग सी लगती है और कानों तक गर्मी महसूस होती है? जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की, जो सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि साहस और सहनशीलता की असली परीक्षा लेती है. चलिए इसके बारे में जानें.

सबसे तीखी मिर्च कौन सी है?

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार, वर्तमान में Carolina Reaper दुनिया की सबसे तीखी मिर्च मानी जाती है. इसकी तीखापन स्केल Scoville Heat Units-SHU 1,569,300 तक पहुंचता है, जो कि आम लाल मिर्च के मुकाबले लाखों गुना तीखा है. इस मिर्च को खाते ही मुंह और जीभ में एक तीखी जलन होती है, जिससे शरीर तुरंत पसीना छोड़ने लगता है और कानों तक गर्मी महसूस होती है.

कैसे होता है शरीर पर असर?

तीखी मिर्च खाने से शरीर में एन्डॉर्फिन और एड्रेनालिन तेजी से रिलीज होते हैं. यही कारण है कि लोग इसे खाने के बाद हल्का-सा हाई महसूस करते हैं. साथ ही मुंह, जीभ, गले और कभी-कभी पेट में भी जलन होती है. रिपोर्ट्स की मानें तो इस तीखी मिर्च को खाने से शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है और कुछ लोगों को हल्का चक्कर या जलन का अनुभव भी हो सकता है.

दुनिया भर में तीखी मिर्च खाने की प्रतियोगिताएं

अमेरिका और कई अन्य देशों में तीखी मिर्च खाने की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं. इनमें प्रतिभागी Carolina Reaper या भिन्न तीखी मिर्चों का सेवन करते हैं और समय, मात्रा या सहनशीलता के आधार पर मुकाबला होता है. कुछ प्रतियोगिताओं में मुंह में जलन के कारण इमरजेंसी हेल्प की भी व्यवस्था होती है.

