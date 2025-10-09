हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Hottest Chilli In The World: दुनिया की सबसे तीखी मिर्च, एक बाइट खाते ही शरीर हो जाएगा पसीना-पसीना

Hottest Chilli In The World: दुनिया की सबसे तीखी मिर्च, एक बाइट खाते ही शरीर हो जाएगा पसीना-पसीना

Hottest Chilli In The World: दुनिया की सबसे तीखी मिर्च खाना सिर्फ स्वाद का अनुभव नहीं, बल्कि साहस और सहनशीलता की चुनौती भी है. आइए आपको आज इस सबसे तीखी मिर्च के बारे में बताते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 09 Oct 2025 10:28 AM (IST)


Hottest Chilli In The World: दुनिया में खाने के शौकीनों के लिए तीखेपन का मजा किसी रोमांच से कम नहीं है. कभी हल्की चटनी या मिर्च का तड़का हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाता है, तो कभी बेहद तीखी मिर्च शरीर में आग और पसीने की भरमार ला देती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसी मिर्च भी है, जिसे खाते ही मुंह में आग सी लगती है और कानों तक गर्मी महसूस होती है? जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की, जो सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि साहस और सहनशीलता की असली परीक्षा लेती है. चलिए इसके बारे में जानें.

सबसे तीखी मिर्च कौन सी है?

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार, वर्तमान में Carolina Reaper दुनिया की सबसे तीखी मिर्च मानी जाती है. इसकी तीखापन स्केल Scoville Heat Units-SHU 1,569,300 तक पहुंचता है, जो कि आम लाल मिर्च के मुकाबले लाखों गुना तीखा है. इस मिर्च को खाते ही मुंह और जीभ में एक तीखी जलन होती है, जिससे शरीर तुरंत पसीना छोड़ने लगता है और कानों तक गर्मी महसूस होती है.

कैसे होता है शरीर पर असर?

तीखी मिर्च खाने से शरीर में एन्डॉर्फिन और एड्रेनालिन तेजी से रिलीज होते हैं. यही कारण है कि लोग इसे खाने के बाद हल्का-सा हाई महसूस करते हैं. साथ ही मुंह, जीभ, गले और कभी-कभी पेट में भी जलन होती है. रिपोर्ट्स की मानें तो इस तीखी मिर्च को खाने से शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है और कुछ लोगों को हल्का चक्कर या जलन का अनुभव भी हो सकता है.

दुनिया भर में तीखी मिर्च खाने की प्रतियोगिताएं

अमेरिका और कई अन्य देशों में तीखी मिर्च खाने की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं. इनमें प्रतिभागी Carolina Reaper या भिन्न तीखी मिर्चों का सेवन करते हैं और समय, मात्रा या सहनशीलता के आधार पर मुकाबला होता है. कुछ प्रतियोगिताओं में मुंह में जलन के कारण इमरजेंसी हेल्प की भी व्यवस्था होती है.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.

Published at : 09 Oct 2025 10:28 AM (IST)
Tags :
Hottest Chilli Hottest Chilli In The World Carolina Reaper
