Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजInsect Without Head : बिना सिर के हफ्तों जिंदा रह सकता है यह जीव, मौत भी मान लेती है हार!

Insect Without Head : बिना सिर के हफ्तों जिंदा रह सकता है यह जीव, मौत भी मान लेती है हार!

Insect Without Head : हैरानी की बात यह है कि इस जीव के सिर कट जाने के बाद भी करीब एक से दो हफ्ते तक जिंदा रह सकता है. यह वही जीव है जिसे हम अक्सर घर के किचन, बाथरूम या दूसरी जगहों पर देखते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 20 Aug 2026 01:09 PM (IST)
Preferred Sources

Insect Without Head : सिर शरीर के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक होता है, चाहे इंसान का हो या कोई दूसरा स्तनधारी जीव का हो. सिर में दिमाग, आंख, नाक और दूसरे जरूरी अंग होते हैं. ऐसे में अगर किसी जीव का सिर उसके शरीर से अलग हो जाए तो उसका जिंदा रहना नामुमकिन ही माना जाता है, लेकिन प्रकृति में एक जीव ऐसा भी है, जिसके शरीर की बनावट इस आम सोच को पूरी तरह बदल देती है.

यह वही जीव है जिसे हम अक्सर घर के किचन, बाथरूम या दूसरी जगहों पर देखते हैं. हैरानी की बात यह है कि इस जीव के सिर कट जाने के बाद भी करीब एक से दो हफ्ते तक जिंदा रह सकता है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि बिना सिर के कौन सा जीव हफ्तों जिंदा रह सकता है. 

बिना सिर के कौन सा जीव हफ्तों जिंदा रह सकता है?

कॉकरोच ऐसा जीव है जो सिर अलग होने के बाद भी करीब एक से दो हफ्ते तक जिंदा रह सकता है. कॉकरोच के सिर के बिना भी कुछ समय तक जिंदा रहने के पीछे उसकी खास शारीरिक बनावट जिम्मेदार है. इंसानों के शरीर में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है. इसलिए सिर कटने पर काफी तेजी से खून निकलने लगता है और कुछ ही समय में मौत हो सकती है, लेकिन कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और उसके शरीर में ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है. सिर अलग होने के बाद उसके शरीर का घाव जल्दी बंद हो जाता है और ज्यादा खून नहीं निकलता है. 

सिर के बिना भी ले सकता है सांस

कॉकरोच के जिंदा रहने की सबसे बड़ी वजहों में से एक उसका सांस लेने का तरीका है. इंसानों की तरह कॉकरोच नाक या मुंह से सांस नहीं लेता है. उसके शरीर के किनारों पर छोटे-छोटे छेद होते हैं, जिन्हें स्पाइरेकल्स (Spiracles) कहा जाता है. इन्हीं छेदों के जरिए हवा सीधे उसके शरीर के अंदर पहुंचती है.यही कारण है कि सिर शरीर से अलग होने के बाद भी कॉकरोच कुछ समय तक सांस ले सकता है. सांस लेने के लिए उसे अपने सिर की जरूरत नहीं होती है. 

यह भी पढ़ें - Kanyadan Wedding Ritual: किसने किया था पहला कन्यादान, कहां से शुरू हुई बेटी को ससुराल भेजने की परंपरा?

दिमाग के बिना शरीर कैसे हिलता-डुलता है?

कॉकरोच के शरीर में सिर्फ सिर में ही नर्वस सिस्टम नहीं होता है. उसके शरीर के अलग-अलग हिस्सों में छोटे-छोटे नर्व सेंटर होते हैं, जिन्हें गैंग्लिया कहा जाता है. ये शरीर की सामान्य एक्टिविटी और रिफ्लेक्स को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. इसी वजह से सिर कटने के बाद भी कॉकरोच का शरीर कुछ समय तक चल सकता है और किसी चीज के छूने पर प्रतिक्रिया भी दे सकता है.

आखिर कॉकरोच की मौत कैसे होती है?

सिर के बिना कॉकरोच लंबे समय तक जिंदा जरूर रह सकता है, लेकिन सिर कटने के बाद उसके पास खाने और पानी पीने का कोई रास्ता नहीं रहता है. कॉकरोच बिना खाने के काफी समय तक रह सकता है, लेकिन पानी के बिना ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाता है. ऐसे में शरीर में पानी की कमी के कारण उसकी मौत हो जाती है. 

यह भी पढ़ें - Britain Owed India: आजादी के वक्त रिजर्व बैंक में कितना पैसा छोड़ गए थे अंग्रेज? जानें सच्चाई

Published at : 20 Aug 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
Cockroach Insect Cockroach Survival Facts Insect Without Head
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Insect Without Head : बिना सिर के हफ्तों जिंदा रह सकता है यह जीव, मौत भी मान लेती है हार!
बिना सिर के हफ्तों जिंदा रह सकता है यह जीव, मौत भी मान लेती है हार!
जनरल नॉलेज
Bank Locker Tips: बैंक लॉकर से गायब हो जाए पैसा तो क्या करें, कहां से मिलेगा वापस?
बैंक लॉकर से गायब हो जाए पैसा तो क्या करें, कहां से मिलेगा वापस?
जनरल नॉलेज
पाकिस्तान में जेल में बंद कैदी का कौन कराता है इलाज, सरकार या घरवाले?
पाकिस्तान में जेल में बंद कैदी का कौन कराता है इलाज, सरकार या घरवाले?
जनरल नॉलेज
US Driving License As Voter ID Card: जैसे भारत में वोटर कार्ड, वैसे अमेरिका में मतदान के लिए क्या जरूरी?
जैसे भारत में वोटर कार्ड, वैसे अमेरिका में मतदान के लिए क्या जरूरी?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तलाक की अफवाहों के बीच कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा! पैपराजी को देखकर बदला अंदाज, फैंस हुए हैरान (19.08.26)
Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
'पूरी की पूरी अनपढ़ों की सरकार', चीनी के बढ़ते दाम के बीच बोले अरविंद केजरीवाल
'पूरी की पूरी अनपढ़ों की सरकार', चीनी के बढ़ते दाम के बीच बोले केजरीवाल
इंडिया
CM रेवंत रेड्डी पर भड़कीं मंत्री की बेटी, कहा- 'तुम्हारे भाई...'
CM रेवंत रेड्डी पर भड़कीं मंत्री की बेटी, कहा- 'तुम्हारे भाई...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Gen Alpha प्रदर्शन के बीच योगी सरकार की गाइडलाइन, DM-कमिश्नर को करना होगा यह काम
Gen Alpha प्रदर्शन के बीच योगी सरकार की गाइडलाइन, DM-कमिश्नर को करना होगा यह काम
दिल्ली NCR
50, 60 और आज 65 रुपये! तीन दिन में चीनी के दाम बढ़े, फीका होगा रक्षाबंधन
50, 60 और आज 65 रुपये! तीन दिन में चीनी के दाम बढ़े, फीका होगा रक्षाबंधन
क्रिकेट
सौरव गांगुली स्टाइल में सेलिब्रेशन, लॉर्ड्स की बालकनी में टीम इंडिया ने उतारी शर्ट
सौरव गांगुली स्टाइल में सेलिब्रेशन, लॉर्ड्स की बालकनी में टीम इंडिया ने उतारी शर्ट
साउथ सिनेमा
'सूर्या मानसिक संघर्ष से गुजरे', राधिका सरतकुमार ने बयां किया एक्टर का दर्द, तारीफ में कहा ये
'सूर्या मानसिक संघर्ष से गुजरे', राधिका सरतकुमार ने बयां किया एक्टर का दर्द
इंडिया
BCI चीफ मनन मिश्रा के खिलाफ CJP और वकीलों का प्रदर्शन, क्या है मांग?
BCI चीफ मनन मिश्रा के खिलाफ CJP और वकीलों का प्रदर्शन, क्या है मांग?
धर्म
Sawan Putrada Ekadashi 2026: पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल बेटे के लिए क्यों? बेटी की कामना करने वाले क्या करें
पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल बेटे के लिए क्यों? बेटी की कामना करने वाले क्या करें
ABP NEWS
बाइक सवार लोगों ने 'ऑयल ऑपरेशन' को अंजाम दिया, उनकी इस घिनौनी हरकत को कैमरे में कैद कर लिया गया।
बाइक सवार लोगों ने 'ऑयल ऑपरेशन' को अंजाम दिया, उनकी इस घिनौनी हरकत को कैमरे में कैद कर लिया गया।
ABP NEWS
जब नदी का नाम ही 'भूतही' हो, तो पुलिस कैसे बच सकती थी?
जब नदी का नाम ही 'भूतही' हो, तो पुलिस कैसे बच सकती थी?
ABP NEWS
जोधपुर में फ़िल्मी अंदाज़ में अपहरण, स्कॉर्पियो में युवक का अपहरण।
जोधपुर में फ़िल्मी अंदाज़ में अपहरण, स्कॉर्पियो में युवक का अपहरण।
ABP NEWS
जबलपुर में सांडों को लेकर ज़बरदस्त हंगामा
जबलपुर में सांडों को लेकर ज़बरदस्त हंगामा
ABP NEWS
एक हाथी जंगल में बेफिक्र घूम रहा था, उसे देखकर गाँव वाले हैरान-परेशान रह गए।
एक हाथी जंगल में बेफिक्र घूम रहा था, उसे देखकर गाँव वाले हैरान-परेशान रह गए।
Embed widget