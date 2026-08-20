बिना सिर के हफ्तों जिंदा रह सकता है यह जीव, मौत भी मान लेती है हार!

Insect Without Head : सिर शरीर के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक होता है, चाहे इंसान का हो या कोई दूसरा स्तनधारी जीव का हो. सिर में दिमाग, आंख, नाक और दूसरे जरूरी अंग होते हैं. ऐसे में अगर किसी जीव का सिर उसके शरीर से अलग हो जाए तो उसका जिंदा रहना नामुमकिन ही माना जाता है, लेकिन प्रकृति में एक जीव ऐसा भी है, जिसके शरीर की बनावट इस आम सोच को पूरी तरह बदल देती है.

यह वही जीव है जिसे हम अक्सर घर के किचन, बाथरूम या दूसरी जगहों पर देखते हैं. हैरानी की बात यह है कि इस जीव के सिर कट जाने के बाद भी करीब एक से दो हफ्ते तक जिंदा रह सकता है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि बिना सिर के कौन सा जीव हफ्तों जिंदा रह सकता है.

बिना सिर के कौन सा जीव हफ्तों जिंदा रह सकता है?

कॉकरोच ऐसा जीव है जो सिर अलग होने के बाद भी करीब एक से दो हफ्ते तक जिंदा रह सकता है. कॉकरोच के सिर के बिना भी कुछ समय तक जिंदा रहने के पीछे उसकी खास शारीरिक बनावट जिम्मेदार है. इंसानों के शरीर में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है. इसलिए सिर कटने पर काफी तेजी से खून निकलने लगता है और कुछ ही समय में मौत हो सकती है, लेकिन कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और उसके शरीर में ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है. सिर अलग होने के बाद उसके शरीर का घाव जल्दी बंद हो जाता है और ज्यादा खून नहीं निकलता है.

सिर के बिना भी ले सकता है सांस

कॉकरोच के जिंदा रहने की सबसे बड़ी वजहों में से एक उसका सांस लेने का तरीका है. इंसानों की तरह कॉकरोच नाक या मुंह से सांस नहीं लेता है. उसके शरीर के किनारों पर छोटे-छोटे छेद होते हैं, जिन्हें स्पाइरेकल्स (Spiracles) कहा जाता है. इन्हीं छेदों के जरिए हवा सीधे उसके शरीर के अंदर पहुंचती है.यही कारण है कि सिर शरीर से अलग होने के बाद भी कॉकरोच कुछ समय तक सांस ले सकता है. सांस लेने के लिए उसे अपने सिर की जरूरत नहीं होती है.

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दिमाग के बिना शरीर कैसे हिलता-डुलता है?

कॉकरोच के शरीर में सिर्फ सिर में ही नर्वस सिस्टम नहीं होता है. उसके शरीर के अलग-अलग हिस्सों में छोटे-छोटे नर्व सेंटर होते हैं, जिन्हें गैंग्लिया कहा जाता है. ये शरीर की सामान्य एक्टिविटी और रिफ्लेक्स को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. इसी वजह से सिर कटने के बाद भी कॉकरोच का शरीर कुछ समय तक चल सकता है और किसी चीज के छूने पर प्रतिक्रिया भी दे सकता है.

आखिर कॉकरोच की मौत कैसे होती है?

सिर के बिना कॉकरोच लंबे समय तक जिंदा जरूर रह सकता है, लेकिन सिर कटने के बाद उसके पास खाने और पानी पीने का कोई रास्ता नहीं रहता है. कॉकरोच बिना खाने के काफी समय तक रह सकता है, लेकिन पानी के बिना ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाता है. ऐसे में शरीर में पानी की कमी के कारण उसकी मौत हो जाती है.

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