Most Powerful Tank In World: जब भी युद्ध के हथियारों की बात होती है, तो टैंक का नाम सबसे पहले लिया जाता है. आधुनिक युग में टैंक केवल लोहे की एक चलती-फिरती मशीन नहीं, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक और मारक क्षमता का प्रतीक बन चुके हैं. दुनिया में कई देश अपने-अपने टैंकों को सबसे बेहतर बताते हैं, लेकिन एक देश ऐसा भी है, जिसका टैंक आज भी गिनती में टॉप पर गिना जाता है. इसकी ताकत, सुरक्षा और स्मार्ट नेटवर्किंग क्षमताओं ने इसे बाकी सभी से अलग खड़ा कर दिया है. चलिए इसके बारे में जानते हैं.

अमेरिका का टैंक युद्धभूमि का बादशाह

अमेरिकी सेना के बेड़े में शामिल M1A2 Abrams टैंक को सबसे उन्नत माना जाता है. यह M1 अब्राम्स का टॉप मॉडल है, जिसमें 2020 में SEP v3 अपग्रेड किया गया है. इस टैंक को एक मोबाइल फोर्ट्रेस कहा जाता है, क्योंकि यह दुश्मन को मात देने के साथ-साथ चालक दल की सुरक्षा पर भी खास ध्यान देता है.

मारक क्षमता और हथियार प्रणाली

इस टैंक की सबसे बड़ी ताकत है, इसकी 120 मिमी स्मूथबोर गन. यह न केवल विभिन्न प्रकार के गोले दाग सकती है, बल्कि टैंक रोधी मिसाइलें भी छोड़ सकती है. इसकी थर्मल साइट और बैलिस्टिक कंप्यूटर इसे बेहद सटीक बनाते हैं, जिससे यह दूर स्थित लक्ष्यों को भी आसानी से भेद सकता है.

सुरक्षा, कवच प्रणाली और डिजिटल नेटवर्किंग

अब्राम्स टैंक की कवच प्रणाली भी किसी किले से कम नहीं है. इसमें मॉड्यूलर कवच और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम (APS) शामिल है, जो चालक दल को भारी गोलाबारी से बचाता है. यही नहीं, इसके कवच को जरूरत पड़ने पर तेजी से बदला भी जा सकता है. यह टैंक केवल ताकतवर ही नहीं, बल्कि स्मार्ट भी है. इसमें लगे डिजिटल नेटवर्क सिस्टम के जरिए यह अन्य सैन्य इकाइयों से रीयल टाइम में जुड़ सकता है. युद्धक्षेत्र में इससे तालमेल और बेहतर हो जाता है. इसके अलावा, शक्तिशाली इंजन इसे ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है.

क्यों है नंबर वन?

M1A2 Abrams टैंक को दुनिया में सबसे शक्तिशाली इसलिए माना जाता है क्योंकि यह मारक क्षमता, सटीकता, सुरक्षा और स्मार्ट तकनीक का एक आदर्श कॉम्बिनेशन है. यही वजह है कि इसे किसी भी तरह के युद्ध में तैनात किया जा सकता है.

दूसरे दावेदार भी बड़े मजबूत

हालांकि, केवल अमेरिका ही इस दौड़ में नहीं है. जर्मनी का Leopard 2A7A1, दक्षिण कोरिया का K2 Black Panther और चीन का Type 99A भी आधुनिक युद्धक टैंकों की सूची में शीर्ष स्थान पर गिने जाते हैं, लेकिन इन सबके बीच अमेरिकी अब्राम्स की तकनीकी बढ़त और युद्धक अनुभव ने इसे सबसे आगे खड़ा कर दिया है.

