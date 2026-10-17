क्या विदेशी नागरिकों को भी मौत की सजा दे सकता है सऊदी? जानें नियम

क्या कोई देश अपने यहां अपराध करने वाले किसी विदेशी नागरिक को मौत की सजा दे सकता है. इस सवाल को लेकर अंतरराष्ट्रिय स्तर पर अक्सर बहस छिड़ती रहती है. खाड़ी के सबसे शक्तिशाली देश सऊदी अरब के सख्त कानूनों को लेकर दुनिया भर में अक्सर चर्चा होती रहती है. हाल ही में सऊदी अरब की एक अदालत द्वारा एक बांग्लादेशी कपल को मक्का की एक मस्जिद के भीतर कथित तौर पर अनैतिक काम करने के मामले में मौत की सजा दी गई है. इस बांग्लादेशी जोड़े का नाम नजरुल इस्लाम और सीती अख्तर था. इस घटना के बाद यह मुद्दा एक बार फिर अंतरराष्ट्रिय मीडिया की सुर्खियों में आ गया है. आइए जानते हैं कि विदेशी नागरिकों को मौत की सजा देने को लेकर सऊदी अरब के नियम क्या हैं.

बांग्लादेशी जोड़े का पूरा मामला

सऊदी अरब में विदेशी नागरिकों को सजा मिलने का ताजा मामला इसी बांग्लादेशी मूल के पति-पत्नी से जुड़ा है. सऊदी अरब के गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस जोड़े को मक्का क्षेत्र की एक मस्जिद के भीतर पवित्र समय और स्थान की गरिमा का उल्लघंन करने और वहां अनैतिक कार्य करने का दोषी पाया गया.

न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने और शरिया अदालत द्वारा अपराध साबित होने के बाद दोनों को ताजीर के विवेक के तहत मौत की सजा सुनाई गई. इस फैसले को सऊदी अरब के शाही आदेश के बाद अक्टूबर 2026 में लागू कर दिया गया.

क्या है सऊदी के सख्त नियम?

सऊदी अरब का कानूनी ढांचा पूरी तरह से इस्लामिक शरिया कानून पर आधारित है. यहां का कानून देश के नागरिकों और वहां रोजी-रोटी कमाने गए विदेशी प्रवासियों के बीच अपराध के मामले में कोई फर्क नहीं करता है. पहला नियम क्षेत्रीय संप्रभुता का है, जिसका मतलब यह है कि अगर कोई भी विदेशी नागरिक सऊदी अरब का सीमा के भीतर कदम रखता है, तो वह वहां के स्थानीय कानूनों के अधीन हो जाता है. अगर कोई विदेशी नागरिक हत्या, ड्रग्स की तस्करी, आतंकवाद, बलात्कार या धार्मिक स्थलों के अपमान जैसे किसी भी गंभीर अपराध में शामिल पाया जाता है, तो उस पर सऊदी की अदालतों में ही मुकदमा चलता है.

कूटनीतिक हस्तक्षेप की सीमाएं

दूसरा पहलू कूटनीतिक हस्तक्षेप की सीमाओं से जुड़ा है. जब किसी विदेशी को सऊदी में मौत की सजा मिलती है, तो संबंधित देश का दूतावास केवल कानूनी मदद या दया की अपील में सहयोग कर सकता है. सऊदी अरब का शाही प्रशासन किसी भी बाहरी देश के दबाव में अपनी अदालती फैसलों को नहीं बदलता है.

यदि पीड़ित पक्ष दोषी को माफ करने के लिए तैयार न हो या हत्या के मामलों में मुआवजा स्वीकार न करे, तो सजा को टालना नामुमकिन हो जाता है. बांग्लादेश के दूतावास को भी इस फांसी की भनक पहले से नहीं लगने दी गई थी, जिससे साफ है कि सऊदी इस मामले में किसी बाहरी दखल को पसंद नहीं करता.

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सजा देने के तरीके क्या हैं?

सऊदी अरब में मौत की सजा पाए कैदियों को आमतौर पर सार्वजनिक रूप से या जेल के भीतर सिर कलम करके या कुछ विशेष मामलों में फायरिंग स्क्वाड के जरिए मौत की सजा दी जाती है. यह नियम विदेशी नागरिकों पर भी उसी तरह सख्ती से लागू होता है जैसे वहाँ के स्थानीय नागरिकों पर लागू होता है.

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