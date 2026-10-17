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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या विदेशी नागरिकों को भी मौत की सजा दे सकता है सऊदी? जानें नियम

क्या विदेशी नागरिकों को भी मौत की सजा दे सकता है सऊदी? जानें नियम

सऊदी अरब में एक बांग्लादेशी दंपत्ति को मौत की सजा दिए जाने के बाद नियमों पर चर्चा तेज, जानिए क्या कहता है सऊदी का सख्त इस्लामिक कानून और विदेशी अपराधियों के लिए क्या हैं प्रावधान

Written By : निधि पाल |  Updated at : 17 Oct 2026 08:50 PM (IST)
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क्या कोई देश अपने यहां अपराध करने वाले किसी विदेशी नागरिक को मौत की सजा दे सकता है. इस सवाल को लेकर अंतरराष्ट्रिय स्तर पर अक्सर बहस छिड़ती रहती है. खाड़ी के सबसे शक्तिशाली देश सऊदी अरब के सख्त कानूनों को लेकर दुनिया भर में अक्सर चर्चा होती रहती है. हाल ही में सऊदी अरब की एक अदालत द्वारा एक बांग्लादेशी कपल को मक्का की एक मस्जिद के भीतर कथित तौर पर अनैतिक काम करने के मामले में मौत की सजा दी गई है. इस बांग्लादेशी जोड़े का नाम नजरुल इस्लाम और सीती अख्तर था. इस घटना के बाद यह मुद्दा एक बार फिर अंतरराष्ट्रिय मीडिया की सुर्खियों में आ गया है. आइए जानते हैं कि विदेशी नागरिकों को मौत की सजा देने को लेकर सऊदी अरब के नियम क्या हैं. 

बांग्लादेशी जोड़े का पूरा मामला

सऊदी अरब में विदेशी नागरिकों को सजा मिलने का ताजा मामला इसी बांग्लादेशी मूल के पति-पत्नी से जुड़ा है. सऊदी अरब के गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस जोड़े को मक्का क्षेत्र की एक मस्जिद के भीतर पवित्र समय और स्थान की गरिमा का उल्लघंन करने और वहां अनैतिक कार्य करने का दोषी पाया गया.

न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने और शरिया अदालत द्वारा अपराध साबित होने के बाद दोनों को ताजीर के विवेक के तहत मौत की सजा सुनाई गई. इस फैसले को सऊदी अरब के शाही आदेश के बाद अक्टूबर 2026 में लागू कर दिया गया.

क्या है सऊदी के सख्त नियम?

सऊदी अरब का कानूनी ढांचा पूरी तरह से इस्लामिक शरिया कानून पर आधारित है. यहां का कानून देश के नागरिकों और वहां रोजी-रोटी कमाने गए विदेशी प्रवासियों के बीच अपराध के मामले में कोई फर्क नहीं करता है. पहला नियम क्षेत्रीय संप्रभुता का है, जिसका मतलब यह है कि अगर कोई भी विदेशी नागरिक सऊदी अरब का सीमा के भीतर कदम रखता है, तो वह वहां के स्थानीय कानूनों के अधीन हो जाता है. अगर कोई विदेशी नागरिक हत्या, ड्रग्स की तस्करी, आतंकवाद, बलात्कार या धार्मिक स्थलों के अपमान जैसे किसी भी गंभीर अपराध में शामिल पाया जाता है, तो उस पर सऊदी की अदालतों में ही मुकदमा चलता है. 

कूटनीतिक हस्तक्षेप की सीमाएं

दूसरा पहलू कूटनीतिक हस्तक्षेप की सीमाओं से जुड़ा है. जब किसी विदेशी को सऊदी में मौत की सजा मिलती है, तो संबंधित देश का दूतावास केवल कानूनी मदद या दया की अपील में सहयोग कर सकता है. सऊदी अरब का शाही प्रशासन किसी भी बाहरी देश के दबाव में अपनी अदालती फैसलों को नहीं बदलता है.

यदि पीड़ित पक्ष दोषी को माफ करने के लिए तैयार न हो या हत्या के मामलों में मुआवजा स्वीकार न करे, तो सजा को टालना नामुमकिन हो जाता है. बांग्लादेश के दूतावास को भी इस फांसी की भनक पहले से नहीं लगने दी गई थी, जिससे साफ है कि सऊदी इस मामले में किसी बाहरी दखल को पसंद नहीं करता.

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सजा देने के तरीके क्या हैं?

सऊदी अरब में मौत की सजा पाए कैदियों को आमतौर पर सार्वजनिक रूप से या जेल के भीतर सिर कलम करके या कुछ विशेष मामलों में फायरिंग स्क्वाड के जरिए मौत की सजा दी जाती है. यह नियम विदेशी नागरिकों पर भी उसी तरह सख्ती से लागू होता है जैसे वहाँ के स्थानीय नागरिकों पर लागू होता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 08:50 PM (IST)
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