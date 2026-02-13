दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा जंगल? जान लें टॉप-5 देशों के नाम

दुनिया भर में बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के बीच जंगलों की अहमियत लगातार बढ़ती जा रही है. जंगल न सिर्फ जैव विविधता का आधार है, बल्कि कार्बन को अवशोषित कर वैश्विक पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं. वहीं हालिया वैश्विक आंकड़ों के अनुसार दुनिया के ज्यादातर वन संसाधन कुछ ही देशों में केंद्रित है. ऐसे में चलिए आज हम आपको उन पांच देशों के बारे में बताते हैं, जहां सबसे ज्यादा जंगल है.

रूस में है दुनिया का सबसे ज्यादा जंगल

रूस दुनिया का सबसे बड़ा जंगल वाला देश है. यहां करीब 832.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जंगलों से ढका हुआ है, जो वैश्विक जंगलों का 20 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा है. रूस के ज्यादातर जंगल साइबेरिया क्षेत्र में फैले हैं, जिन्हें टैगा वन का भी कहा जाता है. यह दुनिया का सबसे बड़ा वन क्षेत्र माना जाता है. इन जंगलों में साइबेरियाई बाघ भूरे भालू जैसे दुर्लभ जीव पाए जाते हैं.

ब्राजील है अमेजन का घर

ब्राजील करीब 486 मिलियन हेक्टेयर जंगलों के साथ दूसरे स्थान पर है. दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अमेजन इसी देश में स्थित है. अमेजन को अक्सर में धरती के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि यह बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है. यहां लाखों प्रजातियों के पौधे और जानवर पाए जाते हैं, जिससे यह जैव विविधता का प्रमुख केंद्र बनता है.

कनाडा के विशाल बोरियल वन है तीसरे नंबर पर

कनाडा में लगभग 368.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जंगलों से आच्छादित है. देश का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा बोरियल जंगलों से ढका है, जो पूर्व में न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर से लेकर पश्चिम में यूकॉन तक फैला हुआ है. यहां के जंगलों में कई प्रकार के वन्य जीव और वनस्पतियां पाई जाती है और बड़े हिस्से में मानवीय हस्तक्षेप बहुत कम है.

संयुक्त राज्य अमेरिका है चौथे नंबर पर

संयुक्त राज्य अमेरिका में करीब 308.9 मिलियन हेक्टेयर जंगल है. यहां के वन क्षेत्रों में काफी विविधता देखने को मिलती है. अलास्का में बोरियल जंगल, पश्चिमी हिस्से में रेडवुड के ऊंचे पेड़, एपलाचियन क्षेत्र में पर्णपाती वन और हवाई में उष्णकटिबंधीय जंगल पाए जाते हैं. यह वन कई वन्य प्रजातियों का घर है.

चीन है इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर

चीन लगभग 227.2 मिलियन हेक्टेयर जंगलों के साथ पांचवें स्थान पर है. बीते दशकों में भारी वनों की कटाई के बाद चीन ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया था. वहीं 2015 से 2025 के बीच हर साल औसतन 1.69 मिलियन हेक्टेयर नए जंगल जोड़े गए हैं, जिससे कुल वन क्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई है.

भारत लिस्ट में किस नंबर पर?

जंगलों के मामले में भारत ने भी वैश्विक रैंकिंग में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है. एफएओ की 2025 की ग्लोबल रैंकिंग में भारत 9वें स्थान पर पहुंच गया है. भारत में करीब 72.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जंगल से ढका है. हिमालय के शीतोष्ण वनों से लेकर सुंदरबन के मैंग्रोव और पश्चिमी घाट की वर्षावनों तक भारत की वन संपदा बहुत विविध है. भारत में लगातार वृक्षारोपण और बेहतर निगरानी से वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है.

