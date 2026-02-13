लुटियंस जोन में अपना बंगला बेच रहे महाराजा ऑफ टिहरी गढ़वाल, जानें कितनी है इसकी कीमत?

दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित इलाकों में शुमार लुटियंस बंगलो जोन में एक बड़ी रियल एस्टेट डील अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. रिपाेर्ट्स के अनुसार टिहरी गढ़वाल के महाराजा मनुजेंद्र शाह भगवान दास रोड स्थित अपना ऐतिहासिक बंगला बेचने जा रहे हैं. कीमत और संपत्ति के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यह सौदा चर्चा में है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि महाराजा ऑफ टिहरी गढ़वाल लुटियंस जोन में जो अपना बंगला बेच रहे है इसकी कीमत कितनी है.



कहां स्थित है यह प्रॉपर्टी?



यह बंगला 5, भगवान दास रोड पर स्थित है. करीब 3.2 एकड़ में फैली यह एस्टेट लगभग 12,950 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई है. लुटियंस जोन में संपत्तियां बहुत सीमित है. करीब 28 वर्ग किलोमीटर में फैले इस इलाके में लगभग 3,000 बंगले ही मौजूद है. ऐसे में यहां किसी भी प्रॉपर्टी की बिक्री अपने आप में बड़ी खबर मानी जाती है.



कितनी है इस बंगले की कीमत?



रिपोर्ट्स के अनुसार टिहरी गढ़वाल के महाराज मनुजेंद्र शाह भगवान दास रोड स्थित अपना ऐतिहासिक बंगला करीब 1,000 करोड़ रुपये में बेचने जा रहे हैं. इसके अलावा रिपोर्ट्स के अनुसार इस संपत्ति को दिल्ली के एक बड़े कारोबारी खरीद रहे हैं, जिनकी फूड एंड बेवरेज सेक्टर में मजबूत पहचान है. हालांकि खरीदार की आधिकारिक पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है. बताया जा रहा है कि खरीदार परिवार पहले से ही लुटियंस दिल्ली में रहता है और इसी इलाके में दो बड़े बंगलों की खरीद प्रक्रिया अंतिम चरण में है. इसके अलावा डील से जुड़े एक प्रमुख लॉ फर्म ने खरीदार की ओर से सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया है. नोटिस में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति का इस संपत्ति पर कोई दावा हो, तो वह दस्तावेजी प्रमाण के साथ अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है. फिलहाल महाराजा मनुजेंद्र शाह के टाइटल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है.



नेहरू के पूर्व आवास से भी जुड़ा है नाम



रिपोर्ट्स के अनुसार यही कारोबारी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पूर्व आधिकारिक आवास को खरीदने के लिए भी बातचीत कर चुके हैं. पिछले साल 17, मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित उस बंगले की शुरुआती मांग 1,400 करोड़ रुपये बताई गई थी, हालांकि बाद में सौदा कम कीमत पर तय हुआ. वर्तमान में उस संपत्ति का स्वामित्व राजस्थान के शाही परिवार से जुड़े सदस्यों के पास है.



क्यों खास है लुटियंस बंगलो जोन?



लुटियंस बंगलो जोन को ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस ने 1912 से 1930 के बीच डिजाइन किया था. चौड़ी सड़कों, विशाल क्षेत्र और हाई-प्रोफाइल पड़ोसियों के कारण यह इलाका देश के सबसे महंगे और प्रतिष्ठित रिहायशी क्षेत्रों में गिना जाता है. हाल के वर्षों में यहां कई हाई-वैल्यू डील्स हो चुकी है. 2025 में लक्ष्मी मित्तल से जुड़ी कंपनी ने एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर 310 करोड़ रुपये में एक बंगला खरीदा था. ऐसे में अगर भगवान दास रोड की यह संभावित डील 1,000 करोड़ रुपये में पूरी होती है, तो यह देश की सबसे महंगी निजी रिहायशी सौदों में शामिल हो सकती है.

ये भी पढ़ें-Cheapest Petrol Country: इस देश में मिलता है दुनिया का सबसे सस्ता पेट्रोल, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप