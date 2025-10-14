हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDrone Engines: कौन से देश बनाते हैं ड्रोन का इंजन, इस मामले में कहां है भारत?

Drone Engines: कौन से देश बनाते हैं ड्रोन का इंजन, इस मामले में कहां है भारत?

Drone Engines: आज के समय में युद्ध के दौरान ड्रोन का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है. आज हम जानेंगे कि कौन से देश ड्रोन इंजन बनते हैं और भारत इस मामले में कहां पर है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 14 Oct 2025 11:33 AM (IST)
Preferred Sources

Drone Engines: आधुनिक युद्धों में ड्रोन एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. कई बड़े देश ड्रोन निर्माण में अपना दबदबा बना चुके हैं. इसी के साथ अब सब की नजर भारत पर है जो तेजी से अपने स्वदेशी ड्रोन इंजन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. आइए जानते हैं कि वर्तमान में कौन से देश ड्रोन का इंजन बनाते हैं और इस मामले में भारत की क्या स्थिति है.

ड्रोन इंजन बनाने वाले बड़े देश 

अमेरिका 

संयुक्त राज्य अमेरिका ड्रोन तकनीक के मामले में काफी आगे है. इसने MQ-9 रीपर और RQ-4 ग्लोबल हॉक जैसे नई तकनीक के ड्रोन विकसित किए हैं. ये दोनों ही काफी दमदार इंजनों से चलते हैं. जनरल एटॉमिक्स और प्रैट एंड व्हिटनी जैसी अमेरिकी रक्षा कंपनियों ने यूएवी प्रोपल्शन सिस्टम के लिए बड़े और वैश्विक मानक स्थापित किए हैं. इस कदम के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में एक बड़ा लीडर बन चुका है.

चीन

इसी के साथ अगर बात करें चीन की तो यह देश कमर्शियल और सैन्य दोनों तरह के दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक बन चुका है. डीजेआई जैसी कंपनियां वैश्विक उपभोक्ता ड्रोन बाजार पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं और इसी के साथ विंग लूंग और सीएच सिरीज जैसे सैन्य ड्रोन इस देश की तकनीकी मजबूती को दर्शाते हैं. चीन ड्रोन इंजनों के पुर्जों का भी निर्माण करता है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है.

इजराइल 

इस लिस्ट में इजराइल का नाम भी शामिल है जो आधुनिक यूएवी विकसित करने वाला पहले देशों में से एक था. इजराइल एयरोस्पेस इंडस्टरीज ने हेरॉन और सर्चर जैसे ड्रोन बनाए हैं और इन ड्रोन का इस्तेमाल भारतीय रक्षा बलों द्वारा किया गया है. 

तुर्की 

बीते कुछ सालों में तुर्की अपने बायरकटार और अंका ड्रोन की वजह से एक बड़े खिलाड़ी के रूप में सामने आया है. यह ड्रोन टिकाउपन और सटीक निशाना लगाने के लिए डिजाइन किए गए स्वदेशी इंजनों द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं.

ईरान 

ईरान का कहना है कि उसने स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके अपने खुद के यूएवी इंजन बनाए हैं. शाहेद 136 जैसे ड्रोन‌ विकसित करने में ईरान को बड़ी सफलता मिली है. 

क्या ड्रोन इंजन बनाने में भारत है आत्मनिर्भर

भारत विदेशी ड्रोन पार्ट्स पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है. सरकार आत्मनिर्भर होने के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना को शुरू कर चुकी है. इसका उद्देश्य 2030 तक भारत को एक वैश्विक ड्रोन केंद्र में बदलना है. वहीं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे संगठन स्वदेशी इंजनों से चलने वाले लंबी दूरी के ड्रोन बनाने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं. 

इसी के साथ भारत 1000 किलोमीटर की प्रभावशाली मारक क्षमता वाला कामिकेज ड्रोन भी विकसित कर रहा है. ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग यूएवी सटीक हमलों के लिए डिजाइन किए गए हैं और स्वदेशी इंजनों से संचालित होंगे.

ये भी पढ़ें: इस मुगल बादशाह ने की थीं सबसे ज्यादा शादियां, जानें कितनी थीं उसकी संताने और इसके पीछे की वजह?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 14 Oct 2025 11:33 AM (IST)
Tags :
INDIA CHINA Drone Engines
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
हरियाणा
IPS Y Puran मामले में छुट्टी पर भेजे गए शुत्रुजीत कपूर, ओपी सिंह को मिला DGP का प्रभार
IPS Y Puran मामले में छुट्टी पर भेजे गए शुत्रुजीत कपूर, ओपी सिंह को मिला DGP का प्रभार
विश्व
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
क्रिकेट
Gautam Gambhir Birthday: 44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: Mukesh Sahani के बयान से सियासी हलचल तेज, क्या हैं मायने? | RJD-Congress
Bihar Seat Sharing: Mahagathbandhan में RJD-Congress के बीच सीटों को लेकर सुलझ गई गुत्थी? | ABP News
Bihar Seat Sharing: NDA में 9 सीटों पर फिर होगा मंथन? नीतीश कुमार ने जताई नाराजगी! | ABP News
दिल्ली में 'अघोरी कांड' का सबसे बड़ा खिला़ड़ी !
न्याय की मांग करते हुए पानी की टंकी पर चढ़ी महिला
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
हरियाणा
IPS Y Puran मामले में छुट्टी पर भेजे गए शुत्रुजीत कपूर, ओपी सिंह को मिला DGP का प्रभार
IPS Y Puran मामले में छुट्टी पर भेजे गए शुत्रुजीत कपूर, ओपी सिंह को मिला DGP का प्रभार
विश्व
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
क्रिकेट
Gautam Gambhir Birthday: 44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
बॉलीवुड
बेहद ग्लैमरस हैं अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू, इंटरनेट पर दिलकश तस्वीरों से मचा रहीं बवाल
बेहद ग्लैमरस हैं अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू, इंटरनेट पर दिलकश तस्वीरों से मचा रहीं बवाल
जनरल नॉलेज
Diwali 2025: किस देश में दिवाली को कहा जाता है तिहार, जानें क्या है इसका मतलब?
किस देश में दिवाली को कहा जाता है तिहार, जानें क्या है इसका मतलब?
यूटिलिटी
Saheli Pink Card: इन महिलाओं का नहीं बनेगा सहेली पिंक कार्ड, जान लें जरूरी बात
इन महिलाओं का नहीं बनेगा सहेली पिंक कार्ड, जान लें जरूरी बात
नौकरी
ब्राजील के 2 लाख भारत में हो जाएंगे इतने, जानकर नहीं होगा यकीन
ब्राजील के 2 लाख भारत में हो जाएंगे इतने, जानकर नहीं होगा यकीन
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget