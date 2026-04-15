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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज Iran External Debt: ईरान पर किस देश का है सबसे ज्यादा कर्ज, जानें कहां-कहां से लिया उधार?

 Iran External Debt: ईरान पर किस देश का है सबसे ज्यादा कर्ज, जानें कहां-कहां से लिया उधार?

ईरान के केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2025 तक देश का कुल बाहरी कर्ज करीब 4.9 अरब डॉलर था. पहले ये आंकड़ा 2024 में 5.0 अरब डॉलर था. यानी पिछले 1 साल में इसमें मामूली गिरावट दर्ज की गई है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 15 Apr 2026 04:57 PM (IST)
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Iran External Debt: मिडिल ईस्ट में फरवरी महीने से ही अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच लगातार तनाव चल रहा है. तीनों ही देश के बीच चल रहे हैं, इस तनाव का असर दुनिया भर पर देखने को मिला है. वहीं बताया जाता है कि इस जंग से ईरान को भी काफी नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर चल रहा है. दोनों देशों के बीच बैठकों का दौर जारी है. वहीं दुनिया भर के देश उम्मीद लगा रहे हैं कि यह तनाव शांत हो, क्योंकि दुनिया भर के कई देशों में तेल और गैस की सप्लाई ईरान के रास्ते होर्मुज स्ट्रेट से होती है. वहीं इस जंग के चलते इस रास्ते पर भी असर पड़ा, जिससे कई देशों में तेल और गैस से जुड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ईरान पर सबसे ज्यादा कर्ज किस देश का है और ईरान ने कहां-कहां से उधार लिया हुआ है.

कितना है ईरान पर कुल बाहरी कर्ज?

ईरान के केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2025 तक देश का कुल बाहरी कर्ज करीब 4.9 अरब डॉलर रहा. इससे पहले यह आंकड़ा 2024 में 5.0 अरब डॉलर था. यानी पिछले 1 साल में इसमें मामूली गिरावट दर्ज की गई है. दिलचस्प बात यह है कि यह आंकड़ा पिछले कई दशकों में सबसे निचले स्तर पर है. इससे पहले 2008 में ईरान का बाहरी कर्ज अपने हाई स्तर 28.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया था.

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किस देश का है सबसे ज्यादा कर्ज?

ईरान का बाहरी कर्ज दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम है और यह किसी एक देश पर ज्यादा निर्भर नहीं है. अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण पश्चिमी देशों से कर्ज मिलना पहले ही सीमित हो चुका था. ऐसे में मौजूदा कर्ज मुख्य रूप से कुछ एशियाई और क्षेत्रीय साझेदारों से जुड़ा माना जाता है. यही वजह है कि माना जा रहा था कि अगर सरकार बदलती भी है तो किसी एक देश को बड़ा आर्थिक झटका लगने की संभावना कम है.

क्या कहते हैं ईरान के आंकड़े?

राजनीतिक तनाव के बीच भी ईरान की अर्थव्यवस्था अभी फिलहाल पूरी तरह कमजोर नहीं दिखाई देती है. मार्च 2025 में देश के चालू खाते में 13.2 अरब डॉलर का अधिशेष दर्ज किया गया था. वहीं दिसंबर 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 838.3 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई. इसके अलावा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और विदेशों में निवेश के आंकड़ों में भी वृद्धि देखने को मिली थी. इसके अलावा जून 2025 में ईरान की जीडीपी करीब 119.7 अरब डॉलर आंकी गई थी, जो बताती है कि प्रतिबंधों और राजनीतिक संकट के बावजूद देश के अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप नहीं हुई है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 15 Apr 2026 04:57 PM (IST)
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Iran Debt Iran External Debt Iran Economy Data Iran Debt Statistics
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