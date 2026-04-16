दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा आते हैं भूकंप? देखें टॉप-5 देशों की लिस्ट

Natural Disaster: आए दिन पहाड़ों वाले इलाकों में भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं. ये आपके और हमारे लिए तो नॉर्मल नहीं हैं, लेकिन इन इलाकों के आसपास रह रहे लोगों के लिए यह आम बात है. ज्यादातर भूकंप उन जगहों पर आते हैं जहां टेक्टोनिक प्लेट्स (धरती की परतें) आपस में टकराती या खिसकती हैं. खासकर “Pacific Ring of Fire” नाम का इलाका दुनिया के लगभग 90 प्रतिशत भूकंपों के लिए जिम्मेदार माना जाता है. इन भूकंपों को रिक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है, जिसमें 4 से नीचे का मैग्नीट्यूड सामान्य और 7 से ऊपर का मैग्नीट्यूड खतरनाक माना जाता है.

आइए जानते हैं सबसे ज्यादा भूकंप झेलने वाले देशों के बारे में

इंडोनेशिया

इंडोनेशिया दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित देशों में से एक माना जाता है.

यहां हर साल हजारों भूकंप आते हैं.

यह Pacific Ring of Fire पर स्थित होने के कारण भी ज्यादा प्रभावित होता है.

यहां बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स का मीटिंग पॉइंट होना भी भूकंप आने का एक बड़ा कारण है.

जापान

जापान भी इस लिस्ट में शामिल है, जो एक विकसित देश है, लेकिन यहां के लोग और सरकार भूकंप से डरते नहीं, बल्कि उनसे बचने के उपाय खोजते रहते हैं., जिसके लिए भूकंप-रोधी इमारतें और सड़कें बनाई जाती हैं.

यहां हर साल लगभग 1500 छोटे-बड़े भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं.

जापान 4 टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन पर स्थित होने के कारण भी ज्यादा प्रभावित रहता है.

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मैक्सिको

भूकंप के लिहाज से मैक्सिको भी काफी संवेदनशील देश है.

यहां हर साल सैकड़ों भूकंप दर्ज किए जाते हैं.

कोकोस और नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच स्थित होने के कारण यहां ज्यादा झटके आते हैं.

यहां की राजधानी मेक्सिको सिटी विशेष रूप से जोखिम में रहती है.

फिलीपींस

फिलीपींस भी Pacific Ring of Fire का हिस्सा है, जहां साल भर भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं. ज्वालामुखी का फटना भी यहां आम माना जाता है और साथ ही तूफान का खतरा भी बना रहता है.

चीन

चीन में भी दुनिया के कुछ सबसे विनाशकारी भूकंप दर्ज किए गए हैं. बड़ी आबादी होने के कारण यह देश ज्यादा मुश्किलों का सामना करता है और यहां कई एक्टिव फॉल्ट लाइन्स का होना भी भूकंप आने का एक महत्वपूर्ण कारण है.

दुनिया का सबसे भयावह भूकंप

इतिहास में ऐसे कई भूकंप दर्ज हैं जिन्होंने भीषण तबाही मचाई, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही 1556 में शांक्सी - चीन में आए भूकंप ने मचाई, जिसकी मैग्नीट्यूड 9.5 थी और इसमें लगभग 8 लाख लोगों की जान गई थी.

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