ट्विशा की सास को कितनी मिलती है पेंशन? जान लें रिटायर्ड जज को मिलने वाली सुविधाएं

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ट्विशा शर्मा केस: सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को हाई कोर्ट का नोटिस।

सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका पर अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग।

रिटायर्ड जजों को पेंशन, चिकित्सा और स्टाफ सहायता जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

जिला जज को हाई कोर्ट जज की तुलना में पेंशन राशि कम मिलती है।

Twisha Sharma Case: भोपाल में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच लगातार लोगों का ध्यान खींच रही है. हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने टि्वशा शर्मा की सास रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला सिंह को एक नोटिस जारी किया है. यह नोटिस राज्य सरकार की उस याचिका के बाद जारी किया गया है जिसमें सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका के चलते गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की गई थी. इस विवाद के बीच भारत में रिटायर्ड जजों को मिलने वाली पेंशन और सुविधाओं को लेकर लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई है.

पेंशन की सही रकम

रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को मिलने वाली पेंशन की सही रकम आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं की गई है. भारत में न्यायिक अधिकारियों की पेंशन मुख्य रूप से उनके अंतिम वेतन, सेवा के साल, न्यायपालिका में उनके पद और रिटायरमेंट के समय लागू पेंशन नियमों पर निर्भर करती है. हालांकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी देश भर के कई रिटायर्ड जिला कोर्ट जजों को मिलने वाली अपेक्षाकृत कम पेंशन को लेकर चिंता जाहिर की है. पिछली सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी के मुताबिक निचली न्यायपालिका के कई रिटायर्ड जजों को अधिक तौर पर हर महीने औसतन लगभग ₹19000 से ₹20000 की पेंशन दी जा रही थी.

रिटायर्ड जजों को कितना अंतिम वेतन मिलता है?

मौजूदा न्यायिक पेंशन नियमों के तहत रिटायर्ड जजों को आमतौर पर अपने अंतिम मूल वेतन का लगभग 50% मासिक पेंशन के रूप में दिया जाता है. जिला कोर्ट के जजों, हाई कोर्ट के जजों और सुप्रीम कोर्ट के जजों की पेंशन संरचना में काफी अंतर होता है. क्योंकि उनके वेतनमान और सेवा शर्ते अलग-अलग होती हैं.

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए सेवाकाल और सेवा शर्तों के आधार पर सालाना पेंशन की रकम कथित तौर पर ₹13.5 लाख से ₹15 लाख या फिर उससे ज्यादा हो सकती है.

उच्च न्यायपालिका की तुलना में जिला कोर्ट के जजों को कम पेंशन

उच्च न्यायालय पालिका की तुलना में जिला स्तर के जजों को पेंशन के रूप में काफी कम फायदा मिलता है. हालांकि पेंशन में संशोधन पर समय-समय पर चर्चा होती रही है. लेकिन कई राज्यों में रिटायर्ड जिला जजों को कथित तौर पर संवैधानिक अदालतों में अपने समकक्षों की तुलना में काफी कम मासिक पेंशन मिलती रहती है. निचली न्यायपालिका के लिए पेंशन संरचना में सुधार का मुद्दा न्यायिक और प्रशासनिक चर्चाओं के दौरान बार-बार सामने आया है.

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रिटायर्ड जजों को चिकित्सा लाभ मिलते हैं

पेंशन के अलावा रिटायर्ड जजों और उनके जीवनसाथी को रिटायरमेंट के बाद चिकित्सा सुविधा दी जाती है. वे केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत या फिर सरकार द्वारा मंजूरशुदा पैनल में शामिल अस्पतालों के जरिए इलाज करवा सकते हैं. इन फायदे में अक्सर अस्पताल में भर्ती होने, सलाह मशविरा करने और पैसे वापस मिलने की सुविधा शामिल होती है.

स्टाफ और सुरक्षा सहायता

कुछ रिटायर जज खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, रिटायर होने के बाद भी कुछ समय तक स्टाफ से जुड़ी सुविधाएं पा सकते हैं. इनमें उनकी पिछली पदवी और सुरक्षा जरूरत के आधार पर ड्राइवर, अर्दली या सेक्रेटेरियल सहायता के लिए भत्ते शामिल हो सकते हैं.

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