सर्कल रेट के हिसाब से दिल्ली का कौन-सा इलाका सबसे महंगा? जानें टॉप-5 महंगे एरिया के नाम

दिल्ली में घर लेना सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि स्टेटस सिंबल माना जाता है, लेकिन राजधानी के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां जमीन की कीमत सुनकर ही लोग चौंक जाते हैं. यहां सर्कल रेट इतने ऊंचे हैं कि आम खरीदार के लिए कल्पना करना भी मुश्किल है. ये वही इलाके हैं जहां सत्ता, कूटनीति और दौलत का संगम दिखता है. आइए जानें कि सर्कल रेट के हिसाब से दिल्ली का सबसे महंगा इलाका कौन-सा है?

सर्कल रेट क्या कहते हैं?

दिल्ली सरकार शहर को ए से लेकर एच तक अलग-अलग श्रेणियों में बांटती है. इनमें ‘कैटेगरी ए’ सबसे ऊंची मानी जाती है. इसी श्रेणी में वे इलाके आते हैं जहां जमीन का न्यूनतम सर्कल रेट करीब 7.74 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर तक जाता है. यही दर किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री का आधार होती है.

इन ए-कैटेगरी इलाकों में अधिकतर स्वतंत्र बंगले, लक्जरी रेजिडेंस और हाई-एंड बिल्डर फ्लोर मौजूद हैं।

1. लुटियंस बंगला जोन

सबसे ऊपर नाम आता है लुटियंस बंगलो जोन का. इसे संक्षेप में LBZ कहा जाता है. यह इलाका राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास और कई केंद्रीय मंत्रियों के घरों के आसपास फैला हुआ है. यहां बड़े-बड़े प्लॉट पर बने बंगले हैं. पृथ्वीराज रोड और अमृता शेरगिल मार्ग जैसे पते इसी जोन का हिस्सा हैं. यहां जमीन की कीमतें देश में सबसे ऊंची मानी जाती हैं.

2. गोल्फ लिंक्स

Golf Links दिल्ली गोल्फ कोर्स के पास स्थित है. यह इलाका अपनी शांत सड़कों और बड़े प्लॉट वाले घरों के लिए जाना जाता है. यहां संपत्ति खरीदना सिर्फ आर्थिक क्षमता नहीं, बल्कि सामाजिक हैसियत भी दर्शाता है. सर्कल रेट और बाजार भाव दोनों ही यहां ऊंचे स्तर पर रहते हैं.

3. जोर बाग

Jor Bagh लोदी गार्डन और सफदरजंग मकबरे के पास बसा है. यह इलाका हाई-प्रोफाइल कारोबारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए पसंदीदा रहा है. यहां के प्लॉट सीमित हैं, इसलिए मांग ज्यादा और कीमतें लगातार ऊंची रहती हैं.

4. चाणक्यपुरी

Chanakyapuri को दिल्ली का डिप्लोमैटिक एन्क्लेव कहा जाता है. यहां कई विदेशी दूतावास स्थित हैं. सुरक्षा, चौड़ी सड़कें और हरियाली इस इलाके को खास बनाती हैं. ए-कैटेगरी में शामिल होने के कारण यहां भी सर्कल रेट शहर में सबसे अधिक है.

5. ग्रेटर कैलाश

Greater Kailash, खासकर जीके-1 और जीके-2, साउथ दिल्ली के सबसे चर्चित इलाकों में गिने जाते हैं. यहां पॉश मार्केट, प्रीमियम बंगले और लग्जरी फ्लैट मौजूद हैं. हालांकि यहां कुछ हिस्सों में अपार्टमेंट संस्कृति भी है, फिर भी सर्कल रेट ए-कैटेगरी के दायरे में आते हैं.

क्यों इतने महंगे हैं ये इलाके?

इन सभी इलाकों की खासियत है- लोकेशन, सुरक्षा, हरियाली और सत्ता के केंद्र के पास होना. यहां जमीन सीमित है और मांग हमेशा ज्यादा रहती है. यही वजह है कि सर्कल रेट और बाजार मूल्य दोनों ऊंचे बने रहते हैं. दिल्ली में रहना कई लोगों के लिए सपना होता है, लेकिन इन इलाकों में रहना एक अलग ही स्तर की जिंदगी को दर्शाता है.

