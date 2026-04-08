हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDonations concept of Sikhs and Christians : हिंदू दान तो मुस्लिम करते हैं जकात, जानें सिखों और क्रिश्चियन्स में ऐसा क्या कॉन्सेप्ट?

Donations concept of Sikhs and Christians : हिंदू दान तो मुस्लिम करते हैं जकात, जानें सिखों और क्रिश्चियन्स में ऐसा क्या कॉन्सेप्ट?

Donations concept of Sikhs and Christians : हिंदू धर्म में दान, इस्लाम में जकात और सदका जैसी परंपराएं हैं, जो समाज में समानता और दया को बढ़ावा देती हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: मानसी | Updated at : 08 Apr 2026 08:26 AM (IST)
Preferred Sources

Donations concept of Sikhs and Christians : हर धर्म में दूसरों की मदद करना, जरूरतमंद लोगों के साथ अपनी चीजें बांटना और समाज के भले के लिए योगदान देना बहुत जरूरी माना जाता है. हिंदू धर्म में दान, इस्लाम में जकात और सदका जैसी परंपराएं हैं, जो समाज में समानता और दया को बढ़ावा देती हैं. इसी तरह सिख धर्म और ईसाई धर्म में भी दान देने की एक गहरी और व्यवस्थित परंपरा है. तो आइए जानते हैं कि सिखों और क्रिश्चियन्स में दान देने का क्या कॉन्सेप्ट है. 

सिखों और क्रिश्चियन्स में दान देने का क्या कॉन्सेप्ट है?

सिख और क्रिश्चियन धर्म में दान देने का अपना खास तरीका होता है. सिख धर्म में इसे दसवंध कहा जाता है, जिसका मतलब है अपनी कमाई का दसवां हिस्सा जरूरतमंदों की मदद के लिए देना, जबकि ईसाई धर्म में इसे दशांश (टाइथ) कहा जाता है. यह दान सिर्फ पैसे देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह दिखाता है कि इंसान दूसरों की मदद करना चाहता है, अपनी जिम्मेदारी समझता है और इंसानियत पर अपने विश्वास को मजबूत करता है. 

यह भी पढ़ें - MARCOS Commandos: अमेरिकन सील की तरह भारत के पास भी हैं ये कमांडो, पल भर में कहीं भी ला सकते हैं तबाही

सिख धर्म में दसवंध क्या है?

सिख धर्म में दसवंध का मतलब अपनी कमाई या संसाधनों का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा दूसरों की मदद के लिए देना है. यह सिर्फ एक धार्मिक नियम नहीं, बल्कि लाइफ जीने का तरीका है. सिखों को सिखाया जाता है कि जो कुछ भी उनके पास है, वह भगवान की देन है, इसलिए उसमें से कुछ हिस्सा जरूरतमंदों के साथ जरूर बांटना चाहिए. इस परंपरा की शुरुआत सिख धर्म के पहले गुरु, गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से हुई. उन्होंने लोगों को सिखाया कि ईमानदारी से कमाओ, भगवान को याद करो और दूसरों के साथ बांटो.  बाद में तीसरे गुरु, गुरु अमर दास जी ने इस व्यवस्था को और व्यवस्थित रूप दिया. उन्होंने सिखों को प्रेरित किया कि वे अपनी कमाई का हिस्सा समाज के कामों में लगाएं, जैसे गुरुद्वारे का संचालन, लंगर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं. 

ईसाई धर्म में दशांश क्या है?

ईसाई धर्म में दशांश का मतलब भी अपनी  इनकम का दसवां हिस्सा भगवान को देना है, यह परंपरा बाइबल के पुराने नियम से आती है, जहां लोगों को अपनी फसल और इनकम का 10 प्रतिशत मंदिर और धार्मिक कार्यों के लिए देना होता था. पुराने समय में इस्राएल के लोग अपनी फसल का 10 प्रतिशत देते थे. यह धन पुजारियों, मंदिर और गरीबों की मदद के लिए उपयोग होता था. इसे एक तरह से धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का तरीका माना जाता था.  जब यीशु मसीह आए, तो उन्होंने व्यवस्था को पूरा किया और जोर दिया कि दान मजबूरी से नहीं, बल्कि खुशी से देना चाहिए. कोई तय प्रतिशत जरूरी नहीं है. अब 10 प्रतिशत देना जरूरी नहीं है, लेकिन दान देना अभी भी बहुत जरूरी है.

यह भी पढ़ें - F15 Pilot Salary: F-15 के पायलट को कितनी सैलरी देता है अमेरिका? रकम जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश

Published at : 08 Apr 2026 08:26 AM (IST)
Tags :
Charity In Sikhism Charity In Christianity Donations Concept Charity In Religion
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Donations concept of Sikhs and Christians : हिंदू दान तो मुस्लिम करते हैं जकात, जानें सिखों और क्रिश्चियन्स में ऐसा क्या कॉन्सेप्ट?
हिंदू दान तो मुस्लिम करते हैं जकात, जानें सिखों और क्रिश्चियन्स में ऐसा क्या कॉन्सेप्ट?
जनरल नॉलेज
History Of Hormuz: क्या होर्मुज स्ट्रेट में भी रहते थे लोग तो कहां गए, उन्होंने क्यों छोड़ दिया अपना यह ठिकाना?
क्या होर्मुज स्ट्रेट में भी रहते थे लोग तो कहां गए, उन्होंने क्यों छोड़ दिया अपना यह ठिकाना?
जनरल नॉलेज
200-400 नहीं हजारों साल पुराना है ईरान का इतिहास, जानें कब-कब हो चुकी इस सभ्यता को मिटाने की कोशिश?
200-400 नहीं हजारों साल पुराना है ईरान का इतिहास, जानें कब-कब हो चुकी इस सभ्यता को मिटाने की कोशिश?
जनरल नॉलेज
US Weapons: अमेरिका ने ईरान पर अब तक कौन-से बम नहीं चलाए, जानें उसके जखीरे में कितने तीर?
अमेरिका ने ईरान पर अब तक कौन-से बम नहीं चलाए, जानें उसके जखीरे में कितने तीर?
Advertisement

वीडियोज

Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Trump Ultimatum to Iran: आज रात ईरान खत्म? Trump की चेतावनी से हड़कंप! | Iran Israel War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US Ceasefire: ईरान संग सीजफायर की शर्तों से खुश नहीं इजरायल, फिर भी शामिल, जानें किस बात पर है नाराजगी
ईरान संग सीजफायर की शर्तों से खुश नहीं इजरायल, फिर भी शामिल, जानें किस बात पर है नाराजगी
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में आज भी राहत भरा मौसम, कई इलाकों में बौछारें संभव, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
दिल्ली-NCR में आज भी राहत भरा मौसम, कई इलाकों में बौछारें संभव, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
विश्व
Iran-US Ceasefire: 'नहीं टिकेगा सीजफायर, अगर...', जिस अधिकारी ने छोड़ा था जंग पर ट्रंप का साथ, उसने दी अमेरिका को चेतावनी
'नहीं टिकेगा सीजफायर, अगर...', जिस अधिकारी ने छोड़ा था जंग पर ट्रंप का साथ, उसने दी अमेरिका को चेतावनी
क्रिकेट
RR vs MI: हार्दिक पांड्या ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा, वैभव सूर्यवंशी के स्टाइल पर MI कप्तान ने ये क्या कह दिया
हार्दिक पांड्या ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा, वैभव सूर्यवंशी के स्टाइल पर MI कप्तान ने ये क्या कह दिया
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' की सक्सेस के बीच मृणाल ठाकुर ने रणवीर सिंह को बताया अपना लकी चार्म, बोलीं- 'उनकी वजह से मैं इंडस्ट्री में...'
मृणाल ठाकुर ने रणवीर सिंह को क्यों बताया अपना लकी चार्म? वजह जान हैरान रह जाएंगे
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
बिजनेस
Petrol-Diesel Price Today: क्या क्रूड ऑयल के क्रैश होने का आज पेट्रोल-डीजल पर दिखेगा असर? जानें आज एक लीटर की कीमत
क्या क्रूड ऑयल के क्रैश होने का आज पेट्रोल-डीजल पर दिखेगा असर? जानें आज कितनी है एक लीटर की कीमत
ऑटो
Punch, Exter या Celerio, 1 किलो CNG में कौन-सी गाड़ी देती है सबसे ज्यादा माइलेज? खरीदने से पहले जानिए
Punch, Exter या Celerio, 1 किलो CNG में कौन-सी गाड़ी देती है सबसे ज्यादा माइलेज? यहां जानिए
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
ENT LIVE
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Embed widget