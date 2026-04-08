हिंदू दान तो मुस्लिम करते हैं जकात, जानें सिखों और क्रिश्चियन्स में ऐसा क्या कॉन्सेप्ट?

Donations concept of Sikhs and Christians : हर धर्म में दूसरों की मदद करना, जरूरतमंद लोगों के साथ अपनी चीजें बांटना और समाज के भले के लिए योगदान देना बहुत जरूरी माना जाता है. हिंदू धर्म में दान, इस्लाम में जकात और सदका जैसी परंपराएं हैं, जो समाज में समानता और दया को बढ़ावा देती हैं. इसी तरह सिख धर्म और ईसाई धर्म में भी दान देने की एक गहरी और व्यवस्थित परंपरा है. तो आइए जानते हैं कि सिखों और क्रिश्चियन्स में दान देने का क्या कॉन्सेप्ट है.

सिखों और क्रिश्चियन्स में दान देने का क्या कॉन्सेप्ट है?

सिख और क्रिश्चियन धर्म में दान देने का अपना खास तरीका होता है. सिख धर्म में इसे दसवंध कहा जाता है, जिसका मतलब है अपनी कमाई का दसवां हिस्सा जरूरतमंदों की मदद के लिए देना, जबकि ईसाई धर्म में इसे दशांश (टाइथ) कहा जाता है. यह दान सिर्फ पैसे देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह दिखाता है कि इंसान दूसरों की मदद करना चाहता है, अपनी जिम्मेदारी समझता है और इंसानियत पर अपने विश्वास को मजबूत करता है.

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सिख धर्म में दसवंध क्या है?

सिख धर्म में दसवंध का मतलब अपनी कमाई या संसाधनों का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा दूसरों की मदद के लिए देना है. यह सिर्फ एक धार्मिक नियम नहीं, बल्कि लाइफ जीने का तरीका है. सिखों को सिखाया जाता है कि जो कुछ भी उनके पास है, वह भगवान की देन है, इसलिए उसमें से कुछ हिस्सा जरूरतमंदों के साथ जरूर बांटना चाहिए. इस परंपरा की शुरुआत सिख धर्म के पहले गुरु, गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से हुई. उन्होंने लोगों को सिखाया कि ईमानदारी से कमाओ, भगवान को याद करो और दूसरों के साथ बांटो. बाद में तीसरे गुरु, गुरु अमर दास जी ने इस व्यवस्था को और व्यवस्थित रूप दिया. उन्होंने सिखों को प्रेरित किया कि वे अपनी कमाई का हिस्सा समाज के कामों में लगाएं, जैसे गुरुद्वारे का संचालन, लंगर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं.

ईसाई धर्म में दशांश क्या है?

ईसाई धर्म में दशांश का मतलब भी अपनी इनकम का दसवां हिस्सा भगवान को देना है, यह परंपरा बाइबल के पुराने नियम से आती है, जहां लोगों को अपनी फसल और इनकम का 10 प्रतिशत मंदिर और धार्मिक कार्यों के लिए देना होता था. पुराने समय में इस्राएल के लोग अपनी फसल का 10 प्रतिशत देते थे. यह धन पुजारियों, मंदिर और गरीबों की मदद के लिए उपयोग होता था. इसे एक तरह से धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का तरीका माना जाता था. जब यीशु मसीह आए, तो उन्होंने व्यवस्था को पूरा किया और जोर दिया कि दान मजबूरी से नहीं, बल्कि खुशी से देना चाहिए. कोई तय प्रतिशत जरूरी नहीं है. अब 10 प्रतिशत देना जरूरी नहीं है, लेकिन दान देना अभी भी बहुत जरूरी है.

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