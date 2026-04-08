क्या होर्मुज स्ट्रेट में भी रहते थे लोग तो कहां गए, उन्होंने क्यों छोड़ दिया अपना यह ठिकाना?

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History Of Hormuz: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से पूरी दुनिया का ध्यान इस वक्त होर्मुज स्ट्रेट पर टिका हुआ है. इस तनाव के बीच एक दिलचस्प और ऐतिहासिक सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि क्या इस क्षेत्र में कभी सचमुच लोग रहते थे? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब और यहां का इतिहास.

एक फलता फूलता व्यापारिक साम्राज्य

10वीं और 17वीं शताब्दी के बीच होर्मुज स्ट्रेट शक्तिशाली होर्मुज साम्राज्य का घर था. यह भारत, फारस और मध्य पूर्व को जोड़ने वाले व्यापार के लिए एक जरूरी केंद्र के रूप में काम करता था. धन-दौलत, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान ने इसे अपने समय के सबसे जरूरी बंदरगाहों में से एक बना दिया था.

क्यों हुआ पलायन?

लगभग 1300 ईस्वी में मंगोल और तुर्की हमलावरों के बार-बार होने वाले हमलों ने मुख्य भूमि पर जीवन को काफी खतरे में डाल दिया था. अपनी सुरक्षा के लिए शासक और निवासी मूल शहर को छोड़कर पास के जरून द्वीप पर चले गए. इस द्वीप को आज होर्मुज द्वीप कहा जाता है.

विदेशी शक्तियों ने क्षेत्र का भाग्य बदल दिया

16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और व्यापार के रास्तों को कंट्रोल करने के लिए एक मजबूत किला बनाया. बाद में 1622 में फारसी शासक शाह अब्बास प्रथम ने ब्रिटिश समर्थन से उन्हें वहां से खदेड़ दिया. सत्ता में हुए इन बदलाव ने बस्तियों को अस्त व्यस्त कर दिया और क्षेत्र की जनसांख्यिकी संरचना को बदल दिया.

कठोर जलवायु ने जीवन यापन को कठिन बना दिया

अपने रणनीतिक महत्व के बावजूद होर्मुज स्ट्रेट पर जीवन काफी मुश्किल था. इस क्षेत्र में ताजे पानी के कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं थे. इसी के साथ गर्मियों की भीषण गर्मी ने रोजमर्रा के जीवन को मुश्किल बना दिया था.

लोग कहां चले गए?

समय के साथ कई निवासी सुरक्षित और ज्यादा संसाधनों वाले क्षेत्रों में चले गए. पास के स्थान जैसे कि केश्म द्वीप और बंदर अब्बास उनके लिए जरूरी गंतव्य बन गए. इन स्थानों पर रहने की बेहतर स्थिति, पानी की उपलब्धता और व्यापार के बेहतर अवसर मौजूद थे. आज भी होर्मुज द्वीप पर स्थायी रूप से रहने वाली आबादी काफी कम है. गर्मियों की भयंकर गर्मी के दौरान कई निवासी अस्थायी रूप से द्वीप छोड़कर ठंडे क्षेत्रों में चले जाते हैं.

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