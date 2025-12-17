बर्फ की चादर में भी नहीं थमतीं इन जानवरों की सांसें, कड़कड़ाती सर्दी में भी ऐसे रहते हैं जिंदा
Animals That Survive Extreme Cold: बर्फ जिनके लिए मौत बन जाती है, उन्हीं बर्फीले मैदानों में कुछ जानवर पूरे जोश से जीते हैं. इनकी ताकत का राज जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.
जहां इंसान हीटर और अलाव ढूंढता है, वहीं धरती पर कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनके लिए बर्फ किसी दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि घर जैसी होती है. जमा देने वाली ठंड, माइनस तापमान और बर्फ से ढकी जमीन इनके जीवन की सामान्य हकीकत है. सवाल यही है कि आखिर कैसे ये जीव ठंड को मात देकर न सिर्फ जिंदा रहते हैं, बल्कि सर्दियों में और ज्यादा फुर्तीले हो जाते हैं.
बर्फ में भी जिंदा रहने का रहस्य
कड़ाके की सर्दी में ज्यादातर जीव सुस्त पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जिन्होंने हजारों साल में अपने शरीर और व्यवहार को इस तरह ढाल लिया है कि ठंड उनके लिए कमजोरी नहीं बनती है. इनके शरीर पर मौजूद मोटी फर, खास किस्म की चर्बी और अनोखी आदतें इन्हें बर्फीले इलाकों का बादशाह बना देती हैं. यही वजह है कि जहां इंसानी जिंदगी थम सी जाती है, वहां ये जानवर पूरे जोश में नजर आते हैं.
आर्कटिक फॉक्स की ठंड से दोस्ती
आर्कटिक फॉक्स सर्दियों का नाम सुनते ही और ज्यादा एक्टिव हो जाती है. तापमान जैसे-जैसे गिरता है, इसके शरीर पर फर और घना हो जाता है. यही फर इसे बर्फीली हवाओं से बचाता है और शिकार के वक्त शरीर की गर्मी बनाए रखता है. नॉर्थ पोल के आसपास रहने वाली यह लोमड़ी बर्फ के नीचे छिपे शिकार को सुनकर पकड़ लेती है, जो इसे ठंड में भी फुर्तीला बनाए रखता है.
हिम तेंदुआ, पहाड़ों का साइलेंट शिकारी
हिम तेंदुआ बर्फीले पहाड़ों का ऐसा राजा है, जिसकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं होता है. मोटी ग्रे फर और शरीर पर मौजूद धब्बे इसे बर्फीली चट्टानों में छिपने में मदद करते हैं. यह रात के अंधेरे में बिना आवाज किए शिकार करता है. कड़कड़ाती ठंड इसके लिए मुश्किल नहीं, बल्कि इसका असली मैदान है.
रेनडियर की ठंड में चालाकी
रेनडियर बर्फ को अपने मजबूत खुरों से खोदकर नीचे छिपा भोजन निकाल लेते हैं. ठंड बढ़ते ही इनका शरीर खुद को मौसम के हिसाब से ढाल लेता है. सर्दियों में ये जरूरत के मुताबिक ही ऊर्जा खर्च करते हैं, ताकि लंबे समय तक जिंदा रह सकें. यही संतुलन इन्हें बर्फीले इलाकों में टिके रहने की ताकत देता है.
आर्कटिक खरगोश का रंग बदलता जादू
आर्कटिक खरगोश ठंड में छिपने का अनोखा तरीका अपनाता है. गर्मियों में इसका फर भूरा होता है, लेकिन सर्दियों में पूरी तरह सफेद. इससे यह बर्फ में आसानी से घुल-मिल जाता है. मोटा और फूला हुआ फर इसके शरीर को गर्म रखता है. जब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो यह जमीन में खुद को सुरक्षित कर लेता है.
पोलर बीयर, ठंड का असली बादशाह
पोलर बीयर के लिए सर्दी किसी चुनौती की तरह नहीं होती है. मोटी फर, त्वचा के नीचे जमा चर्बी और पंजों के नीचे मौजूद बाल इसे बर्फ पर फिसलने से बचाते हैं. जमी हुई समुद्री सतह पर चलना और सील का शिकार करना इसकी रोजमर्रा की जिंदगी है. ठंड इसके लिए खतरा नहीं, बल्कि ताकत है.
