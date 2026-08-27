नेपाल में कितने रुपये किलो बिक रही चीनी, भारत से सस्ती या महंगी?

नेपाल में चीनी की कीमत अचानक बढ़ गई है. 25 अगस्त 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में चीनी का खुदरा भाव बढ़कर करीब 125 नेपाली रुपये प्रति किलो हो गया, जबकि इससे एक हफ्ते पहले यह करीब 110 रुपये किलो बिक रही थी. वहीं भारत में भी इस समय चीनी के दाम बढ़े हुए हैं. 26 अगस्त 2026 को देश में चीनी का औसत खुदरा भाव करीब 5 से 65.05 भारतीय रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया. ऐसे में दोनों देशों की कीमत को सीधे सीधे सिर्फ अंक देखकर समझना सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों देशों की मुद्रा अलग है.

कितने रुपये किलो है नेपाल में चीनी?

नेपाल में चीनी के दाम बढ़ने की एक बड़ी वजह भारत से चीनी की सपलाई पर लगी रोक को बताया जा रहा है. जून में भी नेपाल में चीनी का खुदरा भाव करीब 95 नेपाली रुपये से बढ़कर 110 रुपये किलो तक पहुंच गया था. उस समय भी भारत से सपलाई पर रोक के बाद कीमत बढ़ने की बात सामने आई थी. अब अगस्त में त्योहारों का मौसम करीब आने के साथ चीनी की मांग बढ़ गई है. इसी बीच नेपाल में भाव 125 रुपये किलो तक पहुंच गया है.

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भारत में कितने रुपये किलो है चीनी का भाव?

भारत में भी चीनी के दाम इस साल काफी ऊपर गए हैं. 26 अगस्त को अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत 65.05 रुपये किलो दर्ज की गई. पिछले दिन यह भाव 63.97 रुपये किलो था. यानी एक ही दिन में कीमत में एक रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई थी. भारत में चीनी की कीमत बढ़ने के पीछे कम उत्पादन, बाजार की मांग और त्योहारों से पहले बढ़ती खरीद जैसे कई वजह बताए जा रहे हैं.

करेंसी रेट से समझें कीमत

अब बात आती है कि नेपाल की 125 नेपाली रुपये वाली चीनी भारत के मुकाबले सस्ती है या महंगी. नेपाली रुपया भारतीय रुपये के साथ 1.6 नेपाली रुपये प्रति एक भारतीय रुपये तक जुड़ा हुआ है. इस हिसाब से नेपाल के 125 नेपाली रुपये करीब 78 भारतीय रुपये के बराबर बैठते हैं. वहीं भारत में औसत खुदरा भाव करीब 65 से 55 रुपये किलो है. यानी मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से नेपाल में एक किलो चीनी भारत की औसत कीमत से करीब 13 रुपये ज्यादा पड़ रही है.

दोनों देशों में क्यों बढ़ रहे हैं भाव?

दोनों देशों में चीनी के दाम बढ़ने की वजह पूरी तरह एक जैसी नहीं है. नेपाल में भारत से चीनी की सपलाई पर रोकने के बाद बाजार में कीमत बढ़ने की खबर सामने आई है. दूसरी तरफ भारत में उत्पादन और बाजार की मांग को लेकर दबाव बना हुआ है. इसलिए अभी की तस्वीर यही है कि भारतीय बाजार के मुकाबले नेपाल में चीनी महंगी बिक रही है. हालांकि अलग अलग शहरों, दुकानों और चीनी की किस्म के हिसाब से खुदरा भाव में थोड़ा अंतर हो सकता है. इसलिए इसे दोनों देशों के औसत खुदरा भाव की तुलना के तौर पर देखना ज्यादा सही होगा.

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