अफगानिस्तान में कहां होती है नीलम की खुदाई, वहां कितने रुपये में मिलता है यह पत्थर?

अफगानिस्तान में कहां होती है नीलम की खुदाई, वहां कितने रुपये में मिलता है यह पत्थर?

Sapphire Excavated In Afghanistan: नीलम दुनिया के कीमती रत्नों में से एक है. यह खासतौर से अफगानिस्तान में पाया जाता है. क्या आप जानते हैं कि वहां इसकी कितनी कीमत होती है, आइए यहां जानें.

By : निधि पाल | Updated at : 15 Oct 2025 02:14 PM (IST)
अफगानिस्तान अपनी खनिज संपदा के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, और इन्हीं दुर्लभ खजानों में से एक है नीलम. यह खूबसूरत नीले रंग का रत्न अफगानिस्तान के उत्तर-पूर्वी इलाके बदख्शां प्रांत के जेगडेलेक क्षेत्र में पाया जाता है. यही इलाका देश में नीलम की खुदाई का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है. यहां की पहाड़ियां कोरुंडम नामक खनिज से भरपूर हैं, जो नीलम और माणिक दोनों का मुख्य स्रोत होता है.

पथरीले पहाड़ों में स्थित हैं खदानें

बदख्शां का इलाका अपने भौगोलिक और मौसमीय हालात की वजह से बेहद कठिन माना जाता है. यहां की खदानें ऊंचे और पथरीले पहाड़ों में स्थित हैं, जिससे खुदाई का काम चुनौतीपूर्ण बन जाता है. आधुनिक उपकरणों की कमी और अस्थिर सुरक्षा हालात के बावजूद, स्थानीय खनिक सदियों से पारंपरिक तरीकों से इन कीमती रत्नों को निकालते आ रहे हैं. अफगानिस्तान का जेगडेलेक क्षेत्र न सिर्फ नीलम बल्कि सीमित मात्रा में रूबी के लिए भी प्रसिद्ध हैं.

अफगानिस्तान में कितने का मिलता है नीलम

अब बात करें नीलम की कीमत की तो अफगानी नीलम का दाम उसकी गुणवत्ता, रंग, वजन और पारदर्शिता पर निर्भर करता है. साधारण गुणवत्ता वाले नीलम की कीमत लगभग 1000 प्रति रत्ती से शुरू होती है, जबकि उच्च गुणवत्ता वाले और गहरे नीले रंग के नीलम की कीमत 1 लाख रुपये प्रति रत्ती या उससे भी ज्यादा तक जा सकती है. बाजार में 2.09 कैरेट के एक अफगानी नीलम की कीमत 5000 से 4.5 लाख रुपये (लगभग $6,000) तक होती है.

कैसे तय होती है नीलम की असली कीमत 

जितना बड़ा और भारी नीलम होगा, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी. नीलम का नीला रंग जितना गहरा और साफ होगा, उसकी कीमत उतनी अधिक मानी जाती है. अगर रत्न में दरारें या धुंधलापन नहीं है और उसमें प्राकृतिक चमक है, तो उसकी वैल्यू काफी बढ़ जाती है. 

किन देशों में है अफगानी नीलम की मांग

दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान से निकले नीलम की काफी मांग भारत, थाईलैंड, श्रीलंका और यूरोप जैसे देशों में रहती है. ये रत्न ज्वेलरी उद्योग में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं. भले ही अफगानिस्तान में नीलम की खुदाई कठिन हो, लेकिन इसकी प्राकृतिक खूबसूरती और शुद्ध गुणवत्ता इसे दुनिया के सबसे कीमती रत्नों में शामिल करती है. जेगडेलेक की यही धरती आज भी उन खनिकों की मेहनत का गवाह है, जो मिट्टी और पत्थरों के बीच छिपे इस नीले खजाने को खोज निकालते हैं.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 15 Oct 2025 02:14 PM (IST)
