ना F-35 और ना Su-57... इन फाइटर जेट्स की सबसे खतरनाक स्पीड, इनमें से भारत के पास कौन सा?

दुनिया में इस समय आधुनिक जंगों के लिए स्टील्थ तकनीक वाले फाइटर जेट को सबसे अहम माना जाता है. हालांकि आज भी आज भी किसी लड़ाकू विमान की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्पीड मानी जाती है, जो चंद सेकंड में दुश्मन को मात देने का क्षमता रखता है. आसमान की लड़ाई में हवी होने और दुश्मन की हवाई सुरक्षा को चकमा देने के लिए स्पीड की जरूरत होती है. आश्चर्य की बात ये है कि अमेरिका का F-35 और रूस का Su-57 टॉप-5 सबसे तेज स्पीड वाले फाइटर जेट की लिस्ट में शामिल नहीं है.

1. MiG-25 फॉक्सबैट फाइटर जेट

टॉप 5 सबसे तेज स्पीड फाइटर जेट की बात करें तो रूस का मिग-25 फॉक्सबैट फाइटर जेट सबसे पहले नंबर पर आता है. रूस पिछले कुछ दशकों से दुनिया के सबसे तेज फाइटर जेट का निर्माण करता आ रहा है. मिग-25 फॉक्सबैट की अधिकतम स्पीड मैक 3.2, यानी 2,200 मील (करीब 3540 KM) प्रति घंटा है. इस जेट में दो टुमान्स्की आर-15बी-300 आफ्टरबर्निंग टर्बोजेट इंजन लगे हैं, जिसमें हर इंजन करीब 22,500 पाउंड का थ्रस्ट जेनरेट करता है. सीरिया, अल्जीरिया, इराक, लीबिया और भारत अभी भी मिग-25 का उपयोग करते हैं.

2. MiG-31 फॉक्सहाउंड

रूस की ओर से बनाया गया एक और फाइटर जेट मिग-31 फॉक्सहाउंड की स्पीड ने दुनिया में सबको चौंकाया है. फॉक्सहाउंड की स्पीड लगभग 2.9 मैक (करीब 3,000 km/h) है. मिग-31 ने मिग-25 की कुछ कमियों को दूर किया. फॉक्सबैट को कम ऊंचाई पर स्पीड और तुरंत दिशा बदलने में परेशानी होती है. इससे इसकी जमीनी हमले की क्षमता प्रभावित होती है, लेकिन आसमान में फॉक्सहाउंड एक बेहतरीन विमान था. धरती के बेहद करीब उड़ान भरते समय इसकी उड़ान की कोई सीमा नहीं थी. रूस आज भी मिग-31 का इस्तेमाल करता है, भले ही इसकी तीव्र गति के बावजूद, यह रडार स्क्रीन पर एक आसान लक्ष्य है.

3. F-15 फाइटर जेट

इस लिस्ट में अमेरिका के एफ-15 का नाम तीसरे नंबर पर है. यूएस का F-15E स्ट्राइक ईगल, F-15 C/D और F-15EX मॉडल अभी भी मैक 2.5 की स्पीड से उड़ सकता है. एफ-15EX स्टील्थ नहीं है, लेकिन यह स्पीड और भारी पेलोड क्षमता प्रदान करता है. इसे अमेरिका दूर से हमला करने और F-35 और ड्रोन के साथ मिलकर काम करने के लिए बनाया है.

4. Su-27 फ्लैंकर फाइटर जेट

रूस के Su -27 फ्लैंकर में इतनी पावर है कि कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता है. इसकी अधिकतम स्पीड मैक 2.35 (करीब 2896 KM/h) है. Su-27, F-15EX को कड़ी टक्कर दे सकता है. फ्लैंकर में हाई थ्रस्ट के साथ-साथ ऊंचाई पर बेहतरीन प्रदर्शन की क्षमता है। यूक्रेन के पास भी कुछ Su-27 फाइटर जेट हैं.

5. MiG-23 फ्लॉगर फाइटर जेट

रूस का मिग-23 फ्लॉगर में F-14 टॉमकैट की तरह वेरिएबल-स्वीप विंग डिजाइन है. इसकी भी अधिकतम स्पीड मैक 2.35 (करीब 2896 KM/h) है. रूस के लिए इस फाइटर जेट को बनाना काफी सफल रहा क्योंकि उसने कई देशों को यह विमान निर्यात किया है. अंगोला, क्यूबा, ​​कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इथियोपिया, कजाकिस्तान, लीबिया, उत्तर कोरिया, सूडान, सीरिया और जिम्बाब्वे जैसे देश इस विमान का इस्तेमाल कर चुके हैं.