Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वाह प्रांत के चरसड्डा शहर में स्थित बच्चा खान विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसलिए कॉलेज से निकाल दिया, क्योंकि उनके एक साथी ने विश्वविद्यालय में आयोजित यूथ फेस्टिवल में भारत का राष्ट्र गान ‘जन गण मन’ गाया था. विश्वविद्यालय में गुरुवार से रविवार (12 से 15 फरवरी, 2026) तक यूथ फेस्टिवल का आयोजन होना था. इसी बीच गुरुवार (12 फरवरी) को फार्मेसी की पढ़ाई करने वाले चार छात्रों ने संगीत का आयोजन किया.

इसी कड़ी में फार्मेसी थर्ड ईयर के छात्र के जिब्रान रियाज ने भारतीय गानों के प्रति अपनी पसंद जाहिर करते हुए भारत का पूरा राष्ट्रीय गान ‘जन गण मन’ सीने पर हाथ रखकर गया और इस दौरान जिब्रान का एक साथी फार्मेसी की फोर्थ ईयर की पढ़ाई करने वाला सैयद रियाज अहमद भी जिब्रान का साथ देते हुए सीने पर हाथ रखकर जोश में भारत का राष्ट्रगान गाता नजर आया.

यूनिवर्सिटी के अन्य छात्रों ने बनाया वीडियो, किया वायरल

Indian National Anthem Jana Gana Mana thunders at Bacha Khan University, Pakistan during an expo!



Led by brave student Jibran Riaz – Pashtuns are done with the oppression. This is history in the making! Jai Hind!🇮🇳 pic.twitter.com/hLTCBZ9uwE — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) February 14, 2026

जिब्रान और उसके साथियों की ओर से भारत का राष्ट्रगान गाने की वीडियो फार्मेसी के अन्य छात्रों में वायरल कर दी. जिसके बाद पहले कट्टरपंथियों ने वीडियो बनाते हुए जबरदस्ती जिब्रान रियाज से पाकिस्तानी सेना के पक्ष में बुलवाया और फिर खैबर पख्तूनख्वाह की बच्चा खान विश्वविद्यालय प्रशासन ने फार्मेसी की थर्ड ईयर की पढ़ाई करने वाले जिब्रान रियाज, फोर्थ ईयर की पढ़ाई करने वाले सैयद रियाज अहमद और सेकेंड ईयर की पढ़ाई करने वाले बशीर कान और मुराद खान को कॉलेज से निकाल दिया.

यूनिवर्सिटी ने छात्रों पर लगाया नियमों के उल्लंघन का आरोप

उन सभी पर आरोप लगाया गया कि इन छात्रों ने विश्वविद्यालय में देश के खिलाफ नारे लगाकर विश्वविद्यालय और हॉस्टल के नियमों का उल्लंघन किया है. इसके साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी आरोप लगाया कि इन छात्रों ने भारत का राष्ट्रगान भी इस प्रकार गाया/प्रस्तुत किया, जिससे अशांति उत्पन्न हो और राष्ट्रीय एकता भंग हो.

वैसे ये पाकिस्तान में ही हो सकता है, जहां आज से सिर्फ 9 दिन पहले इसी चरसड्डा में भारत के खिलाफ खूनी जिहादी तकरीर देने वाले जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी उमर शेख के मजमे और जैश के झंडे लगे रोडशो को खैबर पख्तूनख्वाह की पुलिस सुरक्षा दे रही थी और अब उसी चरसड्डा में 4 चार छात्रों को सिर्फ इसलिए विश्विद्यालय से निकाल दिया गया और पढ़ाई का मौका छीन लिया गया, क्योंकि उन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान सम्मान और जोश के साथ गया था.