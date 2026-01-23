Somnath Temple History: गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है. आपको बता दें कि यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला है. इसका इतिहास भी बार-बार विनाश और पुनर्निर्माण कर रहा है. मुगल बादशाह औरंगजेब को उस शासक के रूप में जाना जाता है जिसे 18वीं सदी की शुरुआत में इस मंदिर को तोड़ने और वहां पर एक मस्जिद को बनाने का आदेश दिया था. आइए जानते हैं क्या है इस मंदिर का इतिहास.

औरंगजेब का आदेश

औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कई हिंदू मंदिरों के खिलाफ आदेश जारी किए थे. ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1706 ईस्वी में उसने यह आदेश दिया था कि यदि सोमनाथ में हिंदू पूजा जारी रहती है तो संरचना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाना चाहिए और उसकी जगह एक मस्जिद बनाई जानी चाहिए. यह आदेश उसके शासनकाल के दौरान मंदिर को नुकसान पहुंचाने के पहले के प्रयासों के बाद आया था. बस यही वजह थी कि मूल मंदिर स्थल पर या उसके काफी करीब एक मस्जिद को बनवाया गया. इसके बाद मुगल शासन के दौरान वहां औपचारिक हिंदू पूजा खत्म हो गई.

औरंगजेब से पहले बार-बार हमले

औरंगजेब सोमनाथ को निशाना बनाने वाला पहला शासक नहीं था. उसके पहले भी मंदिर पर सदियों से कई हमले हुए थे. 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मंदिर को लूटा और ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया. बाद में 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों, 1395 में जफर खान और 1451 में महमूद बेगड़ा जैसे शासकों के तहत हमले हुए. हर बार मंदिर को दोबारा से स्थानीय शासकों या भक्तों ने बनवाया.

आजादी और सरदार पटेल का एक बड़ा फैसला

नवंबर 1947 में जूनागढ़ रियासत के विलय के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल ने सोमनाथ के खंडहरों का दौरा किया. वे काफी ज्यादा भावुक हुए और उन्होंने संकल्प लिया कि मंदिर का दोबारा से निर्माण राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक पुनरूद्धार के प्रतीक के रूप में किया जाएगा.

महात्मा गांधी की सलाह

महात्मा गांधी ने सोमनाथ के दोबारा से निर्माण का समर्थन किया लेकिन यह सलाह दि की कोई भी सरकारी धन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मंदिर को पब्लिक डोनेशन से फिर से बनाया जाए.

मंदिर को दोबारा बनवाने की प्रक्रिया के दौरान मुगल काल में बनी मस्जिद और बाकी ढांचों को मंदिर की मूल जगह से हटा दिया गया. इन ढांचों को अक्टूबर 1950 में थोड़ी दूरी पर दूसरी जगह ले जाया गया. इसके बाद मूल गर्भगृह का इलाका साफ हो गया ताकि मंदिर को ठीक उसी जगह बनाया जा सके जहां वह सदियों से खड़ा था.

सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण

नए सोमनाथ मंदिर की नींव 1950 में रखी गई थी. चालुक्य वास्तुकला शैली में बना यह मंदिर एक बार फिर अरब सागर के किनारे खड़ा हो गया. 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने औपचारिक रूप से ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की.

