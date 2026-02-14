एक्सप्लोरर
Island of Cloves: लौंग के आईलैंड के नाम से मशहूर है यह द्वीप, जानें यहां कितने रुपये किलो बिकती है लौंग?
Island of Cloves: दुनिया में एक ऐसा आइलैंड भी है जिसे लौंग का आईलैंड कहा जाता है. आइए जानते हैं कैसे मिला इसे यह नाम.
Island of Cloves: अफ्रीका के पूर्वी तट पर एक ट्रॉपिकल आईलैंड का समूह है जिसे जांजीबार कहा जाता है. इसे लौंग के आईलैंड के नाम से भी पहचाना जाता है. तंजानिया का हिस्सा जांजीबार पूरी दुनिया के मसाले के व्यापार में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाता है. आइए जानते हैं कि इस लौंग का आइलैंड क्यों कहा जाता है.
1/6
2/6
Published at : 14 Feb 2026 05:34 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
लौंग के आईलैंड के नाम से मशहूर है यह द्वीप, जानें यहां कितने रुपये किलो बिकती है लौंग?
जनरल नॉलेज
6 Photos
कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं पाकिस्तानी, भारत से कितना पीछे पड़ोसी मुल्क?
जनरल नॉलेज
7 Photos
हवाई जहाज की सीटों के लिए नीला रंग ही क्यों चुनती हैं एयरलाइंस? मार्केटिंग या साइंस क्या है इसका कारण?
जनरल नॉलेज
6 Photos
महीने में 30 हजार रुपये कमाने के लिए इंस्टाग्राम रील पर कितने व्यूज आने जरूरी, जानें क्या हैं नियम?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
दिल्ली NCR
CM रेखा गुप्ता ने गिनवाईं दिल्ली सरकार की 1 साल की उपलब्धियां, शिक्षा- स्वास्थ्य पर बताया विजन
इंडिया
'एअर इंडिया ने कैंसिल किया PM मोदी का टिकट, मणिपुर जाने के लिए कांग्रेस ने किया था बुक', पवन खेड़ा का दावा
क्रिकेट
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
लौंग के आईलैंड के नाम से मशहूर है यह द्वीप, जानें यहां कितने रुपये किलो बिकती है लौंग?
जनरल नॉलेज
6 Photos
कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं पाकिस्तानी, भारत से कितना पीछे पड़ोसी मुल्क?
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion