Island of Cloves: लौंग के आईलैंड के नाम से मशहूर है यह द्वीप, जानें यहां कितने रुपये किलो बिकती है लौंग?

Island of Cloves: लौंग के आईलैंड के नाम से मशहूर है यह द्वीप, जानें यहां कितने रुपये किलो बिकती है लौंग?

Island of Cloves: दुनिया में एक ऐसा आइलैंड भी है जिसे लौंग का आईलैंड कहा जाता है. आइए जानते हैं कैसे मिला इसे यह नाम.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 14 Feb 2026 05:34 PM (IST)
Island of Cloves: दुनिया में एक ऐसा आइलैंड भी है जिसे लौंग का आईलैंड कहा जाता है. आइए जानते हैं कैसे मिला इसे यह नाम.

Island of Cloves: अफ्रीका के पूर्वी तट पर एक ट्रॉपिकल आईलैंड का समूह है जिसे जांजीबार कहा जाता है. इसे लौंग के आईलैंड के नाम से भी पहचाना जाता है. तंजानिया का हिस्सा जांजीबार पूरी दुनिया के मसाले के व्यापार में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाता है. आइए जानते हैं कि इस लौंग का आइलैंड क्यों कहा जाता है.

1/6
जांजीबार के होलसेल मार्केट में लौंग का प्राइस लगभग 4.80 डॉलर प्रति किलोग्राम है. इंडियन करेंसी में यह लगभग 400 से 450 रुपये प्रति किलोग्राम होता है.
जांजीबार के होलसेल मार्केट में लौंग का प्राइस लगभग 4.80 डॉलर प्रति किलोग्राम है. इंडियन करेंसी में यह लगभग 400 से 450 रुपये प्रति किलोग्राम होता है.
2/6
दिलचस्प बात यह है कि जब जांजीबार लौंग इंडिया पहुंचती है तो उनकी कीमतें लगभग दोगुनी हो जाती हैं . इंडियन रिटेल और होलसेल मार्केट में वे अभी ₹800 और ₹1150 प्रति किलोग्राम के बीच बिक रही हैं.
दिलचस्प बात यह है कि जब जांजीबार लौंग इंडिया पहुंचती है तो उनकी कीमतें लगभग दोगुनी हो जाती हैं . इंडियन रिटेल और होलसेल मार्केट में वे अभी ₹800 और ₹1150 प्रति किलोग्राम के बीच बिक रही हैं.
Published at : 14 Feb 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Zanzibar Cloves Clove Price Island Of Cloves

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

