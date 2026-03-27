क्या किसी भी देश को अपनी जमीन दान कर सकते हैं भारत के लोग, जानें क्या हैं नियम?

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Land Donation Law: मेरठ के जानीखुर्द क्षेत्र में रसूलपुर धौलड़ी गांव से एक मामला सामने आया है. कहा जा रहा है कि इस गांव के तीन भाइयों ने अपनी 125 वर्ग गज जमीन ईरान में हमले से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए अंजुमन हुसैनी नाम के संगठन के जरिए दान कर दी है. इस जमीन की कीमत लगभग ₹15 लाख है. इसी बीच लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या कोई भारतीय नागरिक कानूनी तौर पर किसी दूसरे देश को जमीन दान कर सकता है या नहीं? आइए जानते हैं.

क्या किसी दूसरे देश को जमीन दान की जा सकती है?

भारतीय कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति इस तरह से जमीन दान नहीं कर सकता कि वह किसी दूसरे देश के मालिकाना हक में चली जाए. जमीन भारत के संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा है. इसका किसी भी दूसरे राष्ट्र को हस्तांतरण कोई निजी मामला नहीं है. भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत राज्यों का एक संघ है और इसके क्षेत्र में कोई भी बदलाव राष्ट्रीय संप्रभुता का मामला है.

सिर्फ संसद ही क्षेत्र का हस्तांतरण कर सकती है

किसी दूसरे देश को जमीन देने के मुद्दे पर बेरुबारी यूनियन केस में पहले ही कानूनी तौर पर फैसला हो चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि भारतीय क्षेत्र का किसी विदेशी राष्ट्र को कोई भी हस्तांतरण अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन के बिना नहीं हो सकता. इसका मतलब है कि किसी भी नागरिक के पास निजी जमीन को इस तरह से दान करने का अधिकार नहीं है कि वह किसी दूसरे देश का ही हिस्सा बन जाए.

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की ताकत

विदेशियों से जुड़े संपत्ति हस्तांतरण के मामले विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत आते हैं. इन पर भारतीय रिजर्व बैंक की नजर रहती है. यह नियम कुछ खास तरह की जमीन को विदेशी नागरिकों को तोहफे में देने पर साफ तौर पर रोक लगाते हैं. इनमें कृषि भूमि, फार्म हाउस या बागान जैसी जमीन शामिल हैं. जिन मामलों में इसकी इजाजत होती भी है वहां भी नियमों का सख्ती से पालन करना और मंजूरी लेना जरूरी होता है.

किन मामलों को मिली है छूट?

भारतीय नागरिक अपने विदेशी रिश्तेदार जैसे कि पति-पत्नी, बच्चों या भाई-बहनों को रिहायशी या कमर्शियल संपत्ति तोहफे में दे सकते हैं. हालांकि जमीन विदेशी सरकार या फिर ऐसे किसी भी संगठन को नहीं दी जा सकती जिनसे उनका कोई रिश्ता ना हो. इस तरह के किसी भी हस्तांतरण के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी है. इसमें मंजूरी लेना और दस्तावेज तैयार करना शामिल है.

गिफ्ट डीड और कानूनी नियम

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के तहत जमीन का कोई भी तोहफा तभी लीगल माना जाएगा जब उसके लिए एक रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड तैयार की गई हो. जमीन दान करने वाला व्यक्ति उसका कानूनी मलिक होना चाहिए और अगर जमीन पाने वाला व्यक्ति कोई विदेशी नागरिक है तो रजिस्ट्रेशन से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसी मंजूरियां लेना भी जरूरी हो सकता है.

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