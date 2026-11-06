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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDiwali 2026: क्या दिवाली पर आप भी चला रहे पोटाश गन, जानें यह कितनी खतरनाक?

Diwali 2026: क्या दिवाली पर आप भी चला रहे पोटाश गन, जानें यह कितनी खतरनाक?

Diwali 2026: दिवाली पर कई लोग पोटाश गन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करना जानलेवा है, जिससे स्थायी अंधापन, शरीर का झुलसना और अंग भंग होने का खतरा रहता है, और कानूनन यह एक अपराध है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 06 Nov 2026 06:11 PM (IST)
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Diwali 2026: दिवाली के पावन पर्व पर रोशनी के इस त्योहार में कुछ लोग जोश में होश खो बैठते हैं और पोटाश गन या कार्बाइड गन जैसी खतरनाक चीजों का इस्तेमाल करते हैं. सरकार और प्रशासन द्वारा पूरी तरह प्रतिबंधित होने के बावजूद शौक या सोशल मीडिया रील्स के चक्कर में इसका चलन देखा जाता है. यह देसी गन किसी बारूदी सुरंग से कम नहीं है, जिसके इस्तेमाल से बच्चों से लेकर बड़ों तक के जीवनभर के लिए विकलांग होने या आंखों की रोशनी गंवाने का गंभीर खतरा रहता है. आइए जानते हैं यह क्यों जानलेवा है.

क्या है पोटाश गन और इसका चलन?

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पोटाश गन को अक्सर लोग पटाखों के विकल्प के रूप में घर पर ही तैयार करते हैं. इसमें लोहे या PVC प्लास्टिक के पाइपों के अंदर सल्फर और पोटाश (पोटेशियम क्लोरेट) जैसे बेहद संवेदनशील और खतरनाक रसायनों का मिश्रण भरा जाता है. इसके बाद तेज धमाका करने के लिए इसे आपस में घिसा या चिंगारी दिखाई जाती है. आजकल सोशल मीडिया पर इस तरह के खतरनाक करतब दिखाने का चलन तेजी से बढ़ा है, जो लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है.

कितनी खतरनाक है पोटाश गन?

इस खतरनाक गन से होने वाले हादसों में सबसे बड़ा शिकार आंखें होती हैं. एम्स (AIIMS) दिल्ली और देश के अन्य बड़े अस्पतालों के आंकड़े बताते हैं कि दिवाली के दौरान पोटाश गन के धमाकों से कई लोग अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो बैठते हैं. धमाके के वक्त निकलने वाले जहरीले रसायन और तेज चिंगारी सीधे आंखों पर असर डालती है, जिससे कॉर्निया जल जाता है या आंखें पूरी तरह से खराब हो जाती हैं.

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Diwali 2026: क्या दिवाली पर आप भी चला रहे पोटाश गन, जानें यह कितनी खतरनाक?

चेहरे और शरीर का गंभीर रूप से झुलसना

पोटाश और सल्फर का यह मिश्रण जब पाइप के भीतर फटता है, तो इसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है. इस अचानक होने वाले विस्फोट से चलाने वाले व्यक्ति का चेहरा, हाथ, सीना और शरीर के अन्य संवेदनशील हिस्से बुरी तरह झुलस जाते हैं. कई मामलों में पीड़ित को गंभीर प्लास्टिक सर्जरी और लंबे समय तक अस्पताल में इलाज की जरूरत पड़ती है, और त्वचा पर इसके निशान जीवनभर के लिए रह जाते हैं.

हाथ उड़ने और उंगलियां कटने का खतरा

लोहे या पीवीसी पाइप से बनाई जाने वाली यह देसी गन अक्सर कमजोर गुणवत्ता की होती है. कई बार जब लोग यह देखने के लिए पाइप के आगे झुकते हैं कि धमाका क्यों नहीं हुआ, तो वह अचानक हाथ में ही फट जाती है. इस भयानक मिसफायरिंग के कारण हाथ के परखच्चे उड़ सकते हैं, उंगलियां हमेशा के लिए कट सकती हैं (एम्पूटेशन) और हड्डियों में गंभीर फ्रैक्चर हो सकता है.


Diwali 2026: क्या दिवाली पर आप भी चला रहे पोटाश गन, जानें यह कितनी खतरनाक?

विस्फोटक अधिनियम के तहत कानूनी अपराध

कानून की नजर में भी इस तरह के खतरनाक और अनियंत्रित रसायनों का इस्तेमाल करना पूरी तरह अवैध है. भारतीय विस्फोटक अधिनियम (Indian Explosives Act) के तहत पोटाश गन जैसी अवैध सामग्री का निर्माण करना, इन्हें बेचना या इनका सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल करना एक गंभीर अपराध है. इसके तहत पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करता है और इसमें जेल की सजा का भी प्रावधान है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 06 Nov 2026 06:11 PM (IST)
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