UAE में किस जानवर का मांस सबसे ज्यादा खाया जाता है, जानें यहां के शेखों को क्या पसंद?

UAE Food Culture: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों पांच देशों की यात्रा पर हैं और इसी दौरे में वह शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे. अबू धाबी में उनका स्वागत किया गया, जहां उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ कई समझौते पर बातचीत की. इस दौरान ऊर्जा, पेट्रोलियम और निवेश से जुड़े बड़े समझौते हुए.

पीएम मोदी के दौरे के साथ ही यूएई के कल्चर और खान-पान को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. खासकर यह सवाल खूब चर्चा में हैं कि यूएई में सबसे ज्यादा कौन सा मांस खाया जाता है और यहां के शेख सबसे ज्यादा पसंद करते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि यूएई में किस जानवर का मांस सबसे ज्यादा खाया जाता है और यहां के शेखों के क्या पसंद है.

यूएई में सबसे ज्यादा किस जानवर का मांस खाया जाता है?

मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स के अनुसार, यूएई में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला मांस चिकन है. यहां करीब 80 फीसदी की आबादी किसी ने किसी रूप में नॉनवेज का सेवन करती है और उसमें चिकन सबसे पॉपुलर ऑप्शन माना जाता है. इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी आसान उपलब्धता, कम कीमत और हेल्दी प्रोटीन के तौर पर इसकी पहचान है. दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में चिकन से बनी डिशेज हर जगह आसानी से मिल जाते हैं. शोरमा, ग्रील्ड चिकन, चिकन बिरयानी, कबाब और फास्ट फूड आइटम्स में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है. यहां स्थानीय लोग या प्रवासी समुदाय लगभग हर वर्ग के लोग चिकन खाना पसंद करते हैं.

मटन को भी मिलता है खास दर्जा

चिकन के बाद यूएई में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला मांस मटन है. खासतौर पर पारंपरिक अरबी व्यंजनों में भेड़ और बकरी के मांस का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है. धार्मिक त्योहार, पारिवारिक आयोजनों और बड़े खाने में मटन आधारित डिशेज को प्राथमिकता दी जाती है. अरबी मंडी, मटन कबाब, बिरयानी और धीमी आंच पर पकाए जाने वाले कई पारंपरिक डिशेज यहां पॉपुलर है. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से इंपोर्ट होने वाला प्रीमियम मटन यूएई के रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री में खूब इस्तेमाल किया जाता है.

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बीफ को माना जाता है प्रीमियम फूड

यूएई में बीफ की खपत भी होती है, लेकिन इसे आमतौर पर प्रीमियम और लग्जरी फूड की कैटेगरी में रखा जाता है. हाई एंड स्केट हाउस और बड़े रेस्टोरेंट में Wagyu और Angus जैसे प्रीमियम बीफ कट्स परोसे जाते हैं, जिन्हें जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाता है. हालांकि इसकी कीमत ज्यादा होने की वजह से आम लोगों के रोजाना के खाने में इसका इस्तेमाल सीमित मात्रा माना जाता है. बीफ का इस्तेमाल और लग्जरी डाइनिंग में ज्यादा देखने को मिलता है.

ऊंट का मांस भी फूड कलर का हिस्सा

यूएई की नाम सुनते ही आमतौर पर ऊंट की तस्वीर दिमाग में आती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहां ऊंट का मांस सबसे ज्यादा नहीं खाया जाता है. इसका इस्तेमाल कुछ पारंपरिक डिशेज और खास आयोजनों तक सीमित रहता है. ऊंट का मीट प्रोटीन से भरपूर माना जाता है और कुछ खास अरबी डिशेज में इसका उपयोग किया जाता है, हालांकि इसकी खपत चिकन और मटन की तुलना में बहुत कम है.

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