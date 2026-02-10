हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिना पब्लिशिंग राइट के कोई छाप दे किताब तो कितनी होती है सजा, क्या है इस पर कानून?

Copyright Law India: जनरल नरवणे की एक किताब जो अभी रिलीज भी नहीं हुई, उसके लीक होने से कानून हरकत में आ गया है. आइए जानें कि बिना पब्लिशिंग राइट किताब छापना या शेयर करना कितना भारी पड़ सकता है.

10 Feb 2026 11:25 AM (IST)
Preferred Sources

पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की संस्मरणात्मक किताब को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासकर व्हाट्सएप पर किताब की कथित पीडीएफ फाइल शेयर होने की बात सामने आई है. इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स पर भी यह किताब उपलब्ध होने की जानकारी मिली, जिससे मामला और गंभीर हो गया है. इस पूरे घटनाक्रम के बाद दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है. लेकिन यहां सवाल यह है कि बिना पब्लिशिंग राइट किसी किताब को छापना या बांटना कितना बड़ा अपराध है और इसकी सजा क्या हो सकती है?

पब्लिशर का बयान

इस मामले में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने देर रात आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की है. पब्लिशर ने कहा कि जनरल नरवणे की किताब के पब्लिशिंग राइट पूरी तरह उनके पास हैं, लेकिन यह किताब अभी तक न तो प्रिंट में और न ही डिजिटल रूप में प्रकाशित की गई है, न तो इसे बेचा गया है और न ही किसी प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक किया गया है. पब्लिशर के मुताबिक, जो भी कॉपी इस समय सर्कुलेशन में है, वह पूरी तरह गैर-कानूनी है.

कॉपीराइट उल्लंघन क्या होता है?

अब समझिए कि कॉपीराइट का उल्लंघन क्या है. बिना लेखक या पब्लिशर की अनुमति के किसी किताब को छापना, स्कैन करना, पीडीएफ बनाना या शेयर करना कॉपीराइट उल्लंघन कहलाता है. भारत में कॉपीराइट कानून लेखक और प्रकाशक को यह अधिकार देता है कि उनकी रचना का इस्तेमाल कौन, कब और कैसे कर सकता है. किताब चाहे पूरी हो या कुछ पन्नों की, प्रिंट हो या डिजिटल, बिना इजाजत उसका वितरण कानूनन अपराध है.

भारत में क्या कहता है कानून?

भारत में कॉपीराइट अधिनियम, 1957 इस तरह के मामलों को स्पष्ट रूप से अपराध मानता है. इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी किताब को बिना अनुमति छापता, बेचता या बांटता है, तो उसे 6 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल हो सकती है. इसके साथ ही उस पर 50 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. अगर उल्लंघन बार-बार किया गया हो या बड़े पैमाने पर हो, तो सजा और भी कड़ी हो सकती है.

डिजिटल दौर में बढ़ता खतरा

डिजिटल तकनीक ने जहां पढ़ने को आसान बनाया है, वहीं कॉपीराइट उल्लंघन का खतरा भी बढ़ा दिया है. एक बार पीडीएफ या ई-बुक लीक हो जाए, तो वह मिनटों में हजारों लोगों तक पहुंच सकती है. यही वजह है कि कानून डिजिटल कॉपी को भी उतना ही गंभीर मानता है जितना प्रिंटेड किताब को. जनरल नरवणे की किताब के मामले में भी यही बात सामने आई है.

लेखक और पब्लिशर के पास क्या विकल्प?

अगर किसी लेखक या पब्लिशर को पता चलता है कि उसकी किताब बिना अनुमति के फैल रही है, तो वह सबसे पहले संबंधित व्यक्ति या प्लेटफॉर्म को ‘सीज एंड डेसिस्ट’ नोटिस भेज सकता है. इसके जरिए अवैध वितरण को तुरंत रोकने की मांग की जाती है. इसके अलावा सिविल कोर्ट में हर्जाने का मुकदमा और क्रिमिनल केस दोनों दर्ज कराए जा सकते हैं. पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने भी साफ किया है कि वह गैर-कानूनी वितरण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
10 Feb 2026 11:25 AM (IST)
